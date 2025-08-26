REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To koniec z takim płaceniem wynagrodzenia na chorobowym. Rząd się rozmyślił

To koniec z takim płaceniem wynagrodzenia na chorobowym. Rząd się rozmyślił

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2025, 07:08
Maja Retman
Maja Retman
Niedawno rząd zapewniał, że wprowadzi długą wyczekiwaną zmianę, która miała odciążyć przedsiębiorców. Teraz okazuje się, że na zapowiedziach się skończyło. Pomysł został… odwołany. Powód? Jego realizacja okazała się zbyt kosztowna.
To koniec z takim płaceniem wynagrodzenia na L4. Rząd się rozmyślił
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już nie pracodawca, a ZUS ma płacić od pierwszego dnia choroby. Jeszcze niedawno rząd zapewniał, że wprowadzi długą wyczekiwaną zmianę, która miała odciążyć przedsiębiorców. Teraz okazuje się, że na zapowiedziach się skończyło. Pomysł został… odwołany. Powód? Jego realizacja okazała się zbyt kosztowna.

rozwiń >

Pracodawcy, szczególnie ci z sektora małych i średnich przedsiębiorstwa od lat domagali się jednej rzeczy: żeby państwo wreszcie przejęło odpowiedzialność za chorobowe. Dziś to oni płacą za pierwsze 33 dni nieobecności pracownika lub za 14 dni w przypadku osób powyżej 50. roku życia. Dopiero potem koszt przejmuje ZUS.

REKLAMA

I miało być tak pięknie….

REKLAMA

To miało się skończyć. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej obwieścił, że pracuje nad nowym projektem ustawy, który zakłada, że państwowy zasiłek będzie wypłacany już od pierwszego dnia choroby, a rola pracodawcy ograniczy się jedynie do przesłania dokumentów.

- Zasiłek ma zastąpić wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia absencji – potwierdziła w połowie lipca szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odpowiadając na poselską interpelację. Projekt trafił już na biurko Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – poinformowała minister.

Zobacz również:

I co? I nic. Skończyło się na obiecankach

Finansowanie zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika było jedną z kluczowych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, ujętą w tzw. „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów”. Choć resort projekt ustawy przygotował, wszystko wskazuje na to, że rząd z reformy się wycofuje.

Wedle ustaleń money.pl propozycje nowych regulacji zostały zablokowane już na etapie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i projekt nie trafił nawet pod obrady rządu. Powody? Wysokie koszty oraz ryzyko nadużyć.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„13-14 miliardów rocznie z budżetu”

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastian Gajewski, przyznał w rozmowie z portalem, że przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków od pierwszego dnia L4 oznaczałoby ogromne obciążenie dla finansów publicznych.

REKLAMA

Jak tłumaczył, gdyby ZUS przejął wypłatę zasiłku chorobowego od pierwszego dnia, minister finansów musiałby dopłacić Zakładowi 13–14 mld zł rocznie dotacji z budżetu państwa. Wskazał, że to „koszty porównywalne z rentą wdowią w wariancie docelowym 25 proc.”

- Środki te musiałyby pochodzić z funduszu chorobowego, w którym - w przeciwieństwie do nadwyżkowych funduszy rentowego i wypadkowego - jest deficyt – tłumaczył cytowany przez money.pl Gajewski.

Wiceminister podkreślił też, że środki te musiałyby pochodzić z funduszu chorobowego, który – w przeciwieństwie do rentowego i wypadkowego – „jest deficytowy”.

Zobacz również:

Obawy przed nadużyciami i brakiem kontroli

To niejedyny powód wycofania się z obietnic. Poza finansami, problemem ma być również potencjalne ryzyko nieuczciwych praktyk.

– Jak tłumaczył Gajewski pojawiła się obawa, że niektórzy pracodawcy namawialiby pracowników do tego, żeby w trudniejszej sytuacji finansowej firmy czy przy mniejszej liczbie zamówień przechodzili na zwolnienie lekarskie opłacane przez ZUS. - Nie zakładam, że takie zachowania byłyby powszechne, ale musimy je brać pod uwagę – stwierdził wiceminister.

W praktyce oznaczałoby to konieczność znacznego zwiększenia kontroli nad zwolnieniami lekarskimi. Ale tu pojawia się kolejny problem – braki kadrowe w ZUS. W opinii wiceszefa resortu zdrowia to nierealne przy 40 proc. wakatów w Zakładzie.

Europa nie idzie tą drogą. „Tylko Cypr płaci od pierwszego dnia”

Rząd miał również przeanalizować rozwiązania przyjęte w innych państwach Unii Europejskiej, pisze money.pl. Jedynie Cypr opłaca zasiłki chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia, bez udziału pracodawcy. W pozostałych krajach UE, choć w różnym stopniu, to właśnie pracodawcy partycypują w kosztach.

Reforma odłożona, ale nie zarzucona?

Choć część polityków KO – wskazuje serwis – nie kryje obaw o konsekwencje polityczne rezygnacji z realizacji jednej z głównych obietnic wyborczych, nie wszyscy w koalicji rządzącej podzielają ten niepokój. Polityk Polski 2050 zapytany o reformę podkreślił, że „sto konkretów nie było zobowiązaniem całego rządu, a tylko jednej partii.

Sebastian Gajewski zapewnia jednak, że temat nie znika całkowicie z agendy. – „Do końca kadencji mamy jeszcze ponad dwa lata, więc sądzę, że wrócimy do tej dyskusji w przyszłości, uwzględniając także możliwości budżetu państwa” – mówi w rozmowie z Money.pl.

Równocześnie zaznacza, że rząd nie planuje finansowania tej zmiany przez podniesienie składki chorobowej. Obecnie priorytetem resortu jest reforma systemu orzecznictwa lekarskiego.

Powiązane
ZUS zażąda zwrotu emerytur z ostatnich trzech lat! Wszystko przez zmianę w przepisach
ZUS zażąda zwrotu emerytur z ostatnich trzech lat! Wszystko przez zmianę w przepisach
To najnowszy hit. Tak Polacy ratują przed inflacją swoje oszczędności. To teraz pewniejsze niż lokata w banku?
To najnowszy hit. Tak Polacy ratują przed inflacją swoje oszczędności. To teraz pewniejsze niż lokata w banku?
Tego skarbówka wcześniej nie kontrolowała. Teraz prześwietlają absolutnie wszystkich. Trzeba będzie zwracać ogromne sumy
Tego skarbówka wcześniej nie kontrolowała. Teraz prześwietlają absolutnie wszystkich. Trzeba będzie zwracać ogromne sumy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny od 1 października zagrożeniem dla MŚP? Rzecznik apeluje do rządu o zmiany
26 sie 2025

Od 1 października w Polsce ma ruszyć system kaucyjny, jednak przedsiębiorcy alarmują o poważnych problemach organizacyjnych i finansowych. Rzecznik MŚP apeluje do rządu o zmiany, ostrzegając przed chaosem i nierównymi warunkami dla małych sklepów.
To koniec z takim płaceniem wynagrodzenia na chorobowym. Rząd się rozmyślił
26 sie 2025

Już nie pracodawca, a ZUS ma płacić od pierwszego dnia choroby. Jeszcze niedawno rząd zapewniał, że wprowadzi długą wyczekiwaną zmianę, która miała odciążyć przedsiębiorców. Teraz okazuje się, że na zapowiedziach się skończyło. Pomysł został… odwołany. Powód? Jego realizacja okazała się zbyt kosztowna.
Szkoła dopasowana do życia. Nowy pomysł edukacji online z USA dociera do Polski. Na czym to polega?
25 sie 2025

Kiedyś edukacja była przede wszystkim miejscem. Dziś coraz częściej staje się przestrzenią – dynamiczną, elastyczną i dopasowaną do tempa życia, a nie do rozkładu dzwonków. Odejście od murów szkoły to nie tylko zmiana formatu, ale przede wszystkim zmiana filozofii. Nauka nie musi być wtłoczona w sztywny harmonogram, ławkę, lekcję grupową, jedną lokalizację i ten sam rytm dla wszystkich.
14. emerytura z KRUS - ile i dla kogo w 2025 roku. Kiedy wypłata?
25 sie 2025

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, potocznie zwane "czternastą emeryturą", będzie w 2025 roku wypłacone we wrześniu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach. Kto ma prawo do tego świadczenia, ile wyniesie w tym roku?

REKLAMA

Darowizna od brata bez podatku? Najnowsza interpretacja KIS rozwiewa wątpliwości
26 sie 2025

Darowizny w rodzinie zwykle kojarzą się z brakiem podatku, ale w praktyce sposób ich przekazania często budzi wątpliwości. Najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pokazuje, że nawet gdy pieniądze trafiają na konto obdarowanego nie bezpośrednio od darczyńcy, lecz od osób trzecich, nadal można korzystać ze zwolnienia podatkowego.
Święta w sobotę 2025: Jakie obowiązki mają pracodawcy?
25 sie 2025

Święta wypadające w soboty powodują konieczność udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy. Wynika to wprost z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Najbliższe święto przypadające w sobotę to 1 listopada 2025 r.. Sprawdź, jakie zasady obowiązują pracodawców oraz jak prawidłowo zaplanować czas pracy w tym okresie.
Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki
25 sie 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku możesz otrzymać od PFRON nawet 130 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To realna szansa, aby założyć własną firmę i uniezależnić się finansowo. Wystarczy rejestracja w urzędzie pracy, przygotowanie dobrego biznesplanu i złożenie wniosku. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z tej pomocy, na co można przeznaczyć pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić.
Zła wiadomość dla pracowników z Ukrainy: prezydent zawetował ustawę
25 sie 2025

Obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać w Polsce do 30 września 2025 roku. Co w praktyce oznacza zawetowanie przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

REKLAMA

Czy rodzice mogą opłacać tzw. wsad do kotła bezpośrednio na rachunek firmy cateringowej?
25 sie 2025

Zapytanie, które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczyło możliwości uiszczania przez rodziców wyłącznie kosztów „wsadu do kotła” bezpośrednio na rachunek firmy cateringowej. Jakie jest stanowisko izby?
Za te zwolnienia lekarskie ZUS nie zapłaci ani złotówki. Czego nie można robić na L4?
25 sie 2025

ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie nie powinno być traktowane jako okazja do dorabiania bądź wyjazdu turystycznego. Niewłaściwe korzystanie z „chorobowego” może mieć konsekwencje: ZUS wstrzyma wypłatę albo będzie żądał zwrotu już wypłaconego zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

REKLAMA