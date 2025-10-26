Mało kto wie o tym zasiłku z MOPS. A szkoda, bo przysługuje bez kryterium dochodowego. Można zyskać od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych

Większość świadczeń z MOPS uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego. Aby otrzymać wsparcie, dochód nie może przekraczać ustalonej kwoty na osobę w rodzinie. Z tego powodu wiele osób nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy. Istnieje jednak jedno wyjątkowe świadczenie, które nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego, a wielu Polaków wciąż nie wie o jego istnieniu.

Jakie wsparcie oferuje MOPS?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) oferuje różne formy wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, z których najważniejsze to zasiłki pieniężne. Są one przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a ich rodzaj zależy od potrzeb i sytuacji beneficjenta. Najczęściej wypłacane zasiłki pieniężne:

Zasiłek stały : przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

: przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek okresowy : tymczasowa pomoc dla osób borykających się z przejściowymi problemami, np. po utracie pracy lub w czasie choroby.

: tymczasowa pomoc dla osób borykających się z przejściowymi problemami, np. po utracie pracy lub w czasie choroby. Zasiłek celowy: jednorazowe wsparcie finansowe na konkretny wydatek, np. zakup leków, jedzenia, opału, czy pokrycie kosztów pogrzebu.

Kryterium dochodowe – przeszkoda w dostępie do pomocy z MOPS

Większość świadczeń z pomocy społecznej, w tym wymienione zasiłki, wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Aby otrzymać pomoc, Twój dochód nie może przekraczać:

1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

823 zł na osobę w rodzinie.

Problem w tym, że dla wielu osób, których dochody są nieznacznie wyższe od tych progów, uzyskanie pomocy jest niemożliwe. Kryterium dochodowe nie zawsze odzwierciedla realną sytuację finansową. Wysokie koszty życia, rosnąca inflacja i ceny podstawowych produktów sprawiają, że nawet przy dochodzie przekraczającym próg, wiele rodzin ledwo wiąże koniec z końcem.

Alternatywne formy wsparcia i jeden zasiłek z MOPS bez kryterium dochodowego

Nawet jeśli nie spełniasz kryterium dochodowego, MOPS może zaoferować Ci inną formę wsparcia. Chociaż nie zawsze jest to pomoc finansowa, może ona znacznie odciążyć domowy budżet. Przykładowe formy wsparcia niefinansowego:

Pomoc rzeczowa : paczki żywnościowe, odzież, środki higieniczne.

: paczki żywnościowe, odzież, środki higieniczne. Dofinansowanie usług opiekuńczych : pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, które potrzebują codziennej opieki.

: pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, które potrzebują codziennej opieki. Dożywianie : darmowe posiłki w szkołach dla dzieci lub obiady w jadłodajniach.

: darmowe posiłki w szkołach dla dzieci lub obiady w jadłodajniach. Poradnictwo: doradztwo finansowe, zdrowotne czy wsparcie w poszukiwaniu pracy.

Zasiłek zwrotny – wsparcie dla osób o wyższych dochodach

Wiele osób nie wie, że istnieje jeden rodzaj zasiłku, który można otrzymać niezależnie od dochodu – to zasiłek zwrotny. Jest to jednorazowe wsparcie przeznaczone dla osób i rodzin, które formalnie nie spełniają kryterium dochodowego, ale znalazły się w nagłej, kryzysowej sytuacji finansowej, np. w wyniku utraty pracy, wypadku, choroby czy innego zdarzenia losowego. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj wsparcia należy spłacić. W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku przewlekłej choroby), MOPS może odstąpić od żądania zwrotu.

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny?

Procedura jest podobna do ubiegania się o inne świadczenia. Należy złożyć wniosek w MOPS-ie, przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów oraz cel, na jaki ma zostać przeznaczone wsparcie. Konieczny jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, który oceni Twoją realną sytuację życiową.

Zasiłek zwrotny - podsumowanie najważniejszych informacji

Zasiłek zwrotny z MOPS to forma pomocy celowej lub okresowej przeznaczona dla osób, które przekraczają standardowe kryteria dochodowe, ale znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, utraty pracy lub nagłej awarii w domu. W 2025 roku kryterium dochodowe wynosi 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek ten jest wypłacany pod warunkiem późniejszego zwrotu, choć w uzasadnionych przypadkach MOPS może odstąpić od żądania zwrotu, jeśli byłoby to nadmierne obciążenie finansowe dla wnioskodawcy. Procedura przyznawania obejmuje złożenie podania, udokumentowanie dochodów i sytuacji, a także rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Zasiłek zwrotny może być wypłacany przelewem lub przekazem pocztowym. Kluczowe informacje o zasiłku zwrotnym MOPS: