Mało kto wie o tym zasiłku z MOPS w 2026 roku. Dostaniesz go nawet z wysokimi zarobkami

Nagła choroba, awaria w domu czy niespodziewana utrata pracy mogą zrujnować każdy domowy budżet - nawet ten, który teoretycznie radzi sobie dobrze. Mało kto wie, że w takich sytuacjach pomoc oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), i to bez względu na wysokość Twoich zarobków. Poznaj zasiłek zwrotny: elastyczne wsparcie finansowe dla osób, które przekraczają oficjalne progi dochodowe, ale pilnie potrzebują gotówki na opanowanie życiowego kryzysu.

Zasiłek zwrotny z MOPS. pomoc dla rodzin w nagłych wypadkach

Nie wszystkie formy pomocy społecznej w Polsce bezwzględnie wykluczają osoby o wyższych zarobkach. Jednym z wyjątków jest zasiłek zwrotny oferowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Jest on przeznaczony również dla osób, które przekraczają ustawowe kryteria dochodowe, ale znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, wypadku, utraty pracy lub poważnej awarii w domu. Chociaż co do zasady zasiłek ten trzeba zwrócić, to w szczególnych przypadkach MOPS może umorzyć całą należność.

Nie tylko zasiłek zwrotny. Oto inne formy wsparcia finansowego oferowane przez MOPS

MOPS dostosowuje swoje świadczenia do potrzeb rodzin i osób w trudnej sytuacji. Oprócz zasiłku zwrotnego, najczęściej przyznawane są:

- dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, którego maksymalna kwota wynosi obecnie 1229 zł miesięcznie, zasiłek okresowy - tymczasowa pomoc dla osób i rodzin m.in. w celu zażegnania skutków utraty pracy,

- tymczasowa pomoc dla osób i rodzin m.in. w celu zażegnania skutków utraty pracy, zasiłek celowy - na konkretne wydatki, np. leki, opał lub koszty pogrzebu. Warto wiedzieć: Ministerstwo Rodziny planuje uproszczenie przepisów, dzięki czemu zasiłek celowy na stałe wydatki (np. leki) będzie mógł być wypłacany w transzach przez okres do 12 miesięcy, bez konieczności składania co miesiąc nowych wniosków.

Większość standardowych świadczeń socjalnych w Polsce jest ściśle uzależniona od dochodu. Progi uprawniające do wsparcia wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Nawet niewielkie przekroczenie tych limitów może pozbawić prawa do podstawowego wsparcia. W realiach wysokich kosztów życia wiele rodzin, mimo formalnie "zbyt wysokich" dochodów, boryka się z nagłymi kryzysami finansowymi. Dla nich ratunkiem jest właśnie pomoc o charakterze zwrotnym.

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny w MOPS?

Aby otrzymać zasiłek zwrotny, należy złożyć wniosek w MOPS (w formie pisemnej lub ustnej do protokołu), dołączając dokumenty potwierdzające sytuację finansową oraz szczegółowy opis zdarzenia losowego, w którym znalazła się rodzina. Niezbędnym elementem procedury jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Na tej podstawie MOPS podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy, a także ustala z wnioskodawcą harmonogram spłaty lub warunki ewentualnego umorzenia należności.

Zasiłek zwrotny z MOPS - najważniejsze informacje o świadczeniu

MOPS może przyznać zasiłek zwrotny w ramach kontraktu socjalnego. Wyróżnia się on tym, że może zostać przyznany osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe, co czyni go dostępnym dla osób, które normalnie nie kwalifikują się do standardowego wsparcia socjalnego. Pomoc ta jest dedykowana na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w nagłych sytuacjach losowych. Chociaż zasadą jest zwrot przyznanej kwoty, przepisy pozwalają na rezygnację z żądania zwrotu (umorzenie długu) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. W praktyce wysokość zasiłku jest elastyczna i nie posiada sztywnego, odgórnego limitu, jednak wnioskowana kwota musi być ściśle powiązana z realnym kosztem usunięcia skutków kryzysu. Zazwyczaj kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych i są przeznaczone na konkretne, nagłe cele: koszty specjalistycznego leczenia, wydatki powypadkowe, naprawę zniszczeń domowych czy zabezpieczenie bieżących potrzeb po nagłej utracie źródła utrzymania. Decyzja administracyjna zapada standardowo w ciągu 30 dni od momentu wszczęcia postępowania. Sam zwrot środków odbywa się w terminach uzgodnionych z ośrodkiem, z szeroką możliwością rozłożenia długu na dogodne raty. Jeśli w trakcie spłaty sytuacja życiowa lub materialna wnioskodawcy ulegnie dalszemu pogorszeniu, MOPS - na ponowny wniosek strony - ma prawo umorzyć część lub całość pozostałego zobowiązania finansowego.

