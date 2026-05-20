REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Mało kto wie o tym zasiłku z MOPS w 2026 roku. Dostaniesz go nawet z wysokimi zarobkami

Mało kto wie o tym zasiłku z MOPS w 2026 roku. Dostaniesz go nawet z wysokimi zarobkami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 maja 2026, 10:15
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zasiłek, pieniądze, gotówka
Mało kto wie o tym zasiłku z MOPS w 2026 roku. Dostaniesz go nawet z wysokimi zarobkami
pieniądze w dłoniach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nagła choroba, awaria w domu czy niespodziewana utrata pracy mogą zrujnować każdy domowy budżet - nawet ten, który teoretycznie radzi sobie dobrze. Mało kto wie, że w takich sytuacjach pomoc oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), i to bez względu na wysokość Twoich zarobków. Poznaj zasiłek zwrotny: elastyczne wsparcie finansowe dla osób, które przekraczają oficjalne progi dochodowe, ale pilnie potrzebują gotówki na opanowanie życiowego kryzysu.

Zasiłek zwrotny z MOPS. pomoc dla rodzin w nagłych wypadkach

Nie wszystkie formy pomocy społecznej w Polsce bezwzględnie wykluczają osoby o wyższych zarobkach. Jednym z wyjątków jest zasiłek zwrotny oferowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Jest on przeznaczony również dla osób, które przekraczają ustawowe kryteria dochodowe, ale znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, wypadku, utraty pracy lub poważnej awarii w domu. Chociaż co do zasady zasiłek ten trzeba zwrócić, to w szczególnych przypadkach MOPS może umorzyć całą należność.

REKLAMA

REKLAMA

Nie tylko zasiłek zwrotny. Oto inne formy wsparcia finansowego oferowane przez MOPS

MOPS dostosowuje swoje świadczenia do potrzeb rodzin i osób w trudnej sytuacji. Oprócz zasiłku zwrotnego, najczęściej przyznawane są:

  • zasiłek stały - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, którego maksymalna kwota wynosi obecnie 1229 zł miesięcznie,
  • zasiłek okresowy - tymczasowa pomoc dla osób i rodzin m.in. w celu zażegnania skutków utraty pracy,
  • zasiłek celowy - na konkretne wydatki, np. leki, opał lub koszty pogrzebu. Warto wiedzieć: Ministerstwo Rodziny planuje uproszczenie przepisów, dzięki czemu zasiłek celowy na stałe wydatki (np. leki) będzie mógł być wypłacany w transzach przez okres do 12 miesięcy, bez konieczności składania co miesiąc nowych wniosków.

Większość standardowych świadczeń socjalnych w Polsce jest ściśle uzależniona od dochodu. Progi uprawniające do wsparcia wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Nawet niewielkie przekroczenie tych limitów może pozbawić prawa do podstawowego wsparcia. W realiach wysokich kosztów życia wiele rodzin, mimo formalnie "zbyt wysokich" dochodów, boryka się z nagłymi kryzysami finansowymi. Dla nich ratunkiem jest właśnie pomoc o charakterze zwrotnym.

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny w MOPS?

Aby otrzymać zasiłek zwrotny, należy złożyć wniosek w MOPS (w formie pisemnej lub ustnej do protokołu), dołączając dokumenty potwierdzające sytuację finansową oraz szczegółowy opis zdarzenia losowego, w którym znalazła się rodzina. Niezbędnym elementem procedury jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Na tej podstawie MOPS podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy, a także ustala z wnioskodawcą harmonogram spłaty lub warunki ewentualnego umorzenia należności.

REKLAMA

Zasiłek zwrotny z MOPS - najważniejsze informacje o świadczeniu

MOPS może przyznać zasiłek zwrotny w ramach kontraktu socjalnego. Wyróżnia się on tym, że może zostać przyznany osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe, co czyni go dostępnym dla osób, które normalnie nie kwalifikują się do standardowego wsparcia socjalnego. Pomoc ta jest dedykowana na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w nagłych sytuacjach losowych. Chociaż zasadą jest zwrot przyznanej kwoty, przepisy pozwalają na rezygnację z żądania zwrotu (umorzenie długu) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. W praktyce wysokość zasiłku jest elastyczna i nie posiada sztywnego, odgórnego limitu, jednak wnioskowana kwota musi być ściśle powiązana z realnym kosztem usunięcia skutków kryzysu. Zazwyczaj kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych i są przeznaczone na konkretne, nagłe cele: koszty specjalistycznego leczenia, wydatki powypadkowe, naprawę zniszczeń domowych czy zabezpieczenie bieżących potrzeb po nagłej utracie źródła utrzymania. Decyzja administracyjna zapada standardowo w ciągu 30 dni od momentu wszczęcia postępowania. Sam zwrot środków odbywa się w terminach uzgodnionych z ośrodkiem, z szeroką możliwością rozłożenia długu na dogodne raty. Jeśli w trakcie spłaty sytuacja życiowa lub materialna wnioskodawcy ulegnie dalszemu pogorszeniu, MOPS - na ponowny wniosek strony - ma prawo umorzyć część lub całość pozostałego zobowiązania finansowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto może ubiegać się o zasiłek zwrotny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)?

Zasiłek zwrotny z MOPS jest przeznaczony również dla osób, które przekraczają ustawowe kryteria dochodowe, ale znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, wypadku, utraty pracy lub poważnej awarii w domu.

Jak złożyć wniosek o zasiłek zwrotny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS)?

Aby otrzymać zasiłek zwrotny, należy złożyć wniosek w MOPS w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, dołączając dokumenty potwierdzające sytuację finansową oraz opis zdarzenia losowego. Niezbędny jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Jakie progi dochodowe obowiązują przy większości standardowych świadczeń socjalnych w Polsce?

Progi uprawniające do wsparcia wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Nawet niewielkie przekroczenie tych limitów może pozbawić prawa do podstawowego wsparcia.

Jaka może być wysokość zasiłku zwrotnego z MOPS?

Wysokość zasiłku zwrotnego jest elastyczna i nie posiada sztywnego, odgórnego limitu. Wnioskowana kwota musi być ściśle powiązana z realnym kosztem usunięcia skutków kryzysu; zazwyczaj kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Kiedy MOPS może umorzyć zasiłek zwrotny lub pozostałe zobowiązanie finansowe?

Chociaż zasadą jest zwrot przyznanej kwoty, przepisy pozwalają na rezygnację z żądania zwrotu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Jeśli podczas spłaty sytuacja życiowa lub materialna się pogorszy, MOPS na ponowny wniosek może umorzyć część lub całość zobowiązania.

Powiązane
Płaciłeś składki KRUS przez 10 lat? Tyle wyniesie Twoja emerytura. Będziesz w szoku
Płaciłeś składki KRUS przez 10 lat? Tyle wyniesie Twoja emerytura. Będziesz w szoku
Dodatek do emerytury po 65. roku życia w 2026 roku. Ile wynosi i jak go zdobyć? ZUS stawia jasne warunki
Dodatek do emerytury po 65. roku życia w 2026 roku. Ile wynosi i jak go zdobyć? ZUS stawia jasne warunki
Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?
Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?
20 maja 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie, w którym określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.
Budynek drogi w utrzymaniu przegrywa w ESG i kalkulacji ekonomicznej najemcy. Efektywność energetyczną zaczyna się wyceniać jak lokalizację czy standard wykończenia
20 maja 2026

Jak zmienia się rynek nieruchomości? Budynek drogi w utrzymaniu przegrywa w ESG i kalkulacji ekonomicznej najemcy. Efektywność energetyczną zaczyna się wyceniać jak lokalizację czy standard wykończenia. Co zmieniło się w świadectwie charakterystyki energetycznej od maja 2026 r.?
Bitcoin i ether nie dla każdego? Tylko nieliczni Polacy inwestują w kryptowaluty
20 maja 2026

6,4 proc. Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut, a relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni, wynika z badania zleconego przez Narodowy Bank Polski.
ePłatnik - bezpłatne szkolenie ZUS online 3 czerwca 2026 r.
20 maja 2026

ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie online - ePłatnik. Odbędzie się w dniu 3 czerwca 2026 r. o godz. 10:00. Sprawdź, jak się zapisać.

REKLAMA

Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne
20 maja 2026

Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.
Kawa z INFORLEX: Umowy z klientami biura rachunkowego
20 maja 2026

Prowadzenie biura rachunkowego to nie tylko bieżąca obsługa księgowa klientów, ale także odpowiedzialność, komunikacja i właściwe zabezpieczenie zasad współpracy. Jednym z najważniejszych dokumentów w relacji z klientem jest dobrze skonstruowana umowa. To ona określa zakres usług, obowiązki stron, odpowiedzialność, terminy, sposób przekazywania dokumentów oraz zasady rozliczeń. Jak więc przygotować umowę, która będzie czytelna i bezpieczna dla biura rachunkowego?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd
20 maja 2026

Ulga rehabilitacyjna to jedna z najkorzystniejszych propozycji w polskim systemie podatkowym, a jednocześnie jedna z najmniej wykorzystywanych w pełni. Wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami ogranicza się jedynie do odliczenia leków, nie wiedząc, że skarbówka pozwala odzyskać pieniądze za używanie samochodu, remont mieszkania, a nawet zakup pieluchomajtek.

REKLAMA

ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
20 maja 2026

ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.
Rolnicy alarmują. Coraz więcej gospodarstw działa „na styk”, a presja finansowa rośnie
20 maja 2026

Ponad 30 proc. rolników negatywnie ocenia swoją sytuację finansową, a eksperci ostrzegają przed narastającą niestabilnością całego sektora. Najnowszy raport pokazuje, że większość gospodarstw funkcjonuje bez finansowych buforów bezpieczeństwa, a nawet niewielkie wstrząsy mogą pogłębić problemy z płynnością i zadłużeniem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA