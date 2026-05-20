Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji: czy będzie dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., tj. wolne od pracy 23, 24 i 25 maja?

Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji: czy będzie dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., tj. wolne od pracy 23, 24 i 25 maja?

20 maja 2026, 08:46
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
długi weekend, dni wolne od pracy, praca, urlop, sejm, święto, Zielone Świątki
Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji: czy będzie dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., tj. wolne od pracy 23, 24 i 25 maja?
Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczne Zielone Świątki – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Sejmu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 25 maja 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za pierwszy dzień Zielonych Świątek wypadający w niedzielę (tym samym sprawiając, że będzie można cieszyć się jeszcze jednym, długim weekendem majowym)? W dniu 13 maja 2026 r. zapadła w tej sprawie decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Zielone Świątki 2026 – jak dzień wolny od pracy w związku z Zielonymi Świątkami, wypada w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, jest dniem ustawowo wolnym od pracy – pierwszy dzień Zielonych Świątek, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 r., święto to wypada w niedzielę 24 maja. Skąd taka data? Święto to jest świętem ruchomym, które przypada zawsze na 49 dzień od Niedzieli Wielkanocnej (która w 2026 r. wypadała 5 kwietnia).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – za święto wypadające w niedzielę (tak jak tegoroczne Zielone Świątki, które przypadają na niedzielę 24 maja) nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wynika to z art. 130 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym – każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jakie jeszcze dni są ustawowo wolne od pracy, w obecnym stanie prawnym i jak wypadają one w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są ponadto:

  1. 1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek),
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek),
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 5 kwietnia (w niedzielę),
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 6 kwietnia (w poniedziałek),
  5. 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypadał w piątek),
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypadał w niedzielę),
  7. wspomniany już powyżej pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypada 24 maja (w niedzielę),
  8. dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypada 4 czerwca (w czwartek),
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę),
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę),
  12. 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek),
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek),
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

  1. niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

Na jakiej podstawie – w obecnym stanie prawnym – (osobom pracującym od poniedziałku do piątku) przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto wypadające w sobotę?

Jak zostało już wspomniane powyżej – zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Jeżeli natomiast, u pracodawcy, obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu – najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.

Przykład

W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Za wypadające w sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – takiemu pracownikowi, powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w sierpniu 2026 r., a za wypadający w sobotę drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) – inny dzień wolny w grudniu 2026 r.

W 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób:

  • za sobotę 15 sierpnia – warto wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),
  • za sobotę 26 grudnia natomiast – warto wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego (21 i 22 grudnia) – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).
Dodatkowy dzień wolny od pracy (dla osób pracujących od poniedziałku do piątku) nie tylko w zamian za święto wypadające w sobotę, ale również w niedzielę? Do Sejmu została wniesiona petycja zbiorowa

W dniu 14 stycznia 2026 r., do Sejmu, została wniesiona petycja zbiorowa (nr BKSP-153-X-826/26), autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, w której petytorzy domagają się zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę. Gdy święto przypada w sobotę – wówczas, każdy zatrudniony (dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy) może odebrać w zamian inny dzień wolny. Zasada ta jednak nie obowiązuje natomiast w przypadku, jeżeli uroczystość wypadnie w niedzielę.

Jak argumentują autorzy petycji – W 2026 roku kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada [red.: jak również 5 kwietnia i 24 maja] wypadają w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach. Ciężki los czeka kadrowych, którzy pewnie będą musieli poświęcić sporo czasu na tłumaczenie zdziwionym pracownikom, że w tym roku niektóre święta są niejako wymazane z kalendarzy firmowych. W Polsce łatwo przywyknąć do różnych absurdalnych przepisów, a często już nawet nie zadaje się pytań, czemu jakaś zasada obowiązuję, bo nikt nie wierzy w otrzymanie logicznej odpowiedzi. Może warto zastanowić się jednak w czym niedziela jest gorsza od soboty? W poprzednich latach przepis nie budził kontrowersji, bo od 2022 roku żadne święto nie przypadało w ostatnim dniu tygodnia. (…)

Może to być dla wielu osób zaskakujące, ale w Kodeksie pracy sobota nie ma jakiegoś specjalnego statusu i jest teoretycznie dniem roboczym jak każdy inny. Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jakiegoś przepisu, a jest tylko pośrednim efektem wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność, co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy. I to właśnie jest przyczyną niespójnych przepisów dotyczących odbioru wolnego za święta. We wprowadzonym ponad 20 lat temu przepisie jest mowa, że uroczystość przypadająca w innym dniu wolnym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jak można się domyślać chodziło głównie o sytuacje, gdy ktoś musi pracować podczas święta i w przepisie po prostu zostały uwzględnione wszystkie dni będące formalnie roboczymi.

Gdyby rozszerzyć zasadę [red.: tj. że za święto przypadające w sobotę, można odebrać sobie dzień wolny od pracy] na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem. Nasza inicjatywa nie oznacza skracania czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad. Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki.”

W związku z powyższym – Fundacja przedstawiła propozycję zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, polegającą na nadaniu mu brzmienia: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Z ww. przepisu miałoby zostać usunięte sformułowanie – „i przypadające w innym dniu niż niedziela”.

Petytorzy jednocześnie podkreślili, że – „bardzo chętnie poznaliby jakieś argumenty, które przemawiają za wprowadzonym rozwiązaniem [red.: polegającym na rozróżnieniu praw pracownika w zależności od tego czy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę czy w niedzielę], bo nigdzie nie udało się znaleźć jakiegoś uzasadnienia.” Dlatego też – „wygląda to trochę jak efekt niechlujności przy tworzeniu prawa.”

Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., czyli wolne od pracy 23, 24 i 25 maja – gdyby postulat zrównania zasad przyznawania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w weekend, zawarty w petycji zbiorowej, został uwzględniony

Jeżeli postulat zawarty w petycji zbiorowej z dnia 14 stycznia 2026 r. (nr BKSP-153-X-826/26), w sprawie zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) – zostałby uwzględniony, a art. 130 par. 2 kodeksu pracy zostałby zmieniony przez ustawodawcę tak jak zaproponowali autorzy petycji – taki stan prawny w 2026 r., oznaczałby, że za pierwszy dzień Zielonych Świątek, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy i przypada w niedzielę przysługiwałby dodatkowy dzień wolny od pracy. W związku z powyższym – dodatkowy dzień wolny, musiałby zostać udzielony przez pracodawcę do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy), czyli do końca maja 2026 r. Osoby, które chciałyby wydłużyć sobie weekend, w który wypadają Zielone Świątki – mogłyby wykorzystać go w poniedziałek 25 maja, zyskując tym samym – 3 dni odpoczynku od pracy (od 23 do 25 maja).

Ważne

Należy jednak już w tym miejscu podkreślić, że petycja Fundacji „Można Lepiej”, zawierająca postulat zrównania zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (niezależnie od tego czy wypada ono w sobotę, czy w niedzielę) została odrzucona przez sejmową Komisję do Spraw Petycji – o czym będzie jeszcze mowa poniżej.

Jakie jeszcze dodatkowe dni wolne od pracy w 2026 r., zyskałyby osoby pracujące od poniedziałku do piątku, jeżeli zostałby uwzględniony zawarty w petycji zbiorowej postulat zrównania święta przypadającego w niedzielę, ze świętem przypadającym w sobotę?

Jeżeli zawarty w petycji zbiorowej autorstwa Fundacji „Można Lepiej” postulat zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (niezależnie od tego czy wypada ono w sobotę, czy w niedzielę), zostałby uwzględniony (a nie odrzucony - jak miało to miejsce 13 maja 2026 r.) i stan prawny zostałby w tym zakresie zmieniony – poza dodatkowym dniem wolnym za pierwszy dzień Zielonych Świątek – osoby pracujące od poniedziałku do piątku, w 2026 r., zyskałyby jeszcze jeden dzień wolny od pracy za 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, które w tym roku, również przypada w niedziele.

Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., czyli wolne od pracy 23, 24 i 25 maja? Sejmowe BEOS zarekomendowało komisji nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji

Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, w opinii prawnej z dnia 27 kwietnia 2026 r., na temat petycji Fundacja „Można Lepiej”, w sprawie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend, bez rozróżniania na sobotę i niedzielę – zarekomendowało sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji, czyli – niepodejmowanie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zmianę art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby za święto przypadające w niedzielę, przysługiwał dzień wolny od pracy na takich samych zasadach, jak za święto przypadające w sobotę. Jak bowiem wskazują eksperci BEOS – „Przeprowadzona analiza oraz stanowisko wobec petycji zajęte przez MRPiPS wskazują, że niedziela jest dniem wolnym od pracy z mocy ustawy, a nie organizacji czasu pracy. Dlatego też nie wydaje się uzasadnione oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę tym pracownikom, którzy nie wykonują wówczas pracy.”

Stanowisko wobec przedmiotowej petycji zajęło już również uprzednio zajęte przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do którego także trafił omawiany postulat . W opinii resortu pracy – niedziela[w] odróżnieniu od soboty nie jest […] dodatkowym dniem wolnym wynikającym z organizacji czasu pracy, lecz dniem wolnym zagwarantowanym przez ustawę. W związku z tym święto przypadające w niedziele nie powoduje zmniejszenia liczby dni wolnych pracownika w tygodniu ani nie narusza zasady pięciodniowego tygodnia pracy”. W konkluzji odpowiedzi MRPiPS na petycję wskazano, że utrzymanie obowiązującego rozwiązania – polegającego na oddawaniu dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, przy jednoczesnym braku analogicznego obowiązku w odniesieniu do niedzieli – pozostaje spójne z konstrukcją polskiego systemu czasu pracy, chroni zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i jednocześnie zachowuje równowagę między interesami pracowników a potrzebami organizacyjnymi pracodawców”.

Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., czyli wolne od pracy 23, 24 i 25 maja? Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji

W dniu 13 maja 2026 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, podczas którego posłowie będący członkami ww. komisji zajęli się rozpatrzeniem petycji Fundacji „Można Lepiej” w sprawie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend, bez rozróżniania na sobotę i niedzielę.

Ważne

W dyskusji nad petycją głos zabrał Marek Wesołowski z Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przedstawił stanowisko resortu pracy wobec żądania, będącego przedmiotem petycji: „W naszej ocenie zabieg ustawodawcy w materii wynikającej z treści petycji jest uzasadniony, świadomy, celowy i logiczny. Po pierwsze należy zauważyć, że – odmienny jest charakter prawny niedzieli od charakteru prawnego dnia wolnego od pracy wynikającego z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W praktyce są to najczęściej wolne soboty (u większości pracodawców). Natomiast same soboty są dniami wolnymi od pracy, ale wynikającymi z rozkładu czasu pracy, a niedziele – są dniami wolnymi od pracy, wynikającymi z ustawy (są dniami ustawowo wolnymi w oparciu o ustawę o dniach wolnych od pracy). W związku z tym – art. 130 par. 2 [red.: kodeksu pracy] otrzymał takie brzmienie – jakie obowiązuje także w dniu dzisiejszym, czyli – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziele, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zauważmy, że obliczając wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym – a dotyczy to każdego pracodawcy i co do zasady każdego pracownika (ze względu na to jakim systemem czasu pracy jest objęty), z nielicznymi dwoma wyjątkami – niedziele (przy obliczeniu tego wymiaru, czyli liczby godzin przypadających do przepracowania w przyjętym okresie) nie są uwzględniane, a to oznacza w praktyce, że – liczba niedziel nie powoduje zwiększenia liczby godzin do przepracowania.

Kolejny argument, przemawiający przeciwko przyjęciu wniosku przedstawionego w petycji, jest taki, iż – każda niedziela, jeżeli przypadnie na nią praca rozkładowo lub też w wyniku szczególnych potrzeb pracodawcy – jest rekompensowana całym dniem wolnym od pracy. Również święto – czy to rozkładowo pracujące, czy również gdy praca jest wykonywana w takie święto ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy – jest rekompensowana całym dniem wolnym od pracy. Także, jeżeli praca przypadnie na dzień rozkładowo wolny od pracy, wynikający przeciętnie z pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolne soboty) – też jest rekompensowana całym dniem wolnym od pracy, na podstawie art. 1513 kodeksu pracy. W związku z tym, pozostaje również kwestia, że – w przypadku, gdybyśmy uwzględnili postulat zawarty w treści petycji – to przeciętna norma 40-godzinna, zagwarantowana każdemu pracownikowi (co do zasady), w art. 129 par. 1 kodeksu pracy – uległaby pomniejszeniu i zbliżyłaby się, mniej więcej, do normy 39-godzinnej.

Kolejny argument – zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, uległaby ewolucji i przekształcałaby się stopniowo w zasadę sześciodniowego tygodnia pracy. Kolejny wniosek byłby taki, że pracownicy wynagradzani stawką godzinową – w wyniku zmniejszenia godzin pracy, zgodnie z kierunkiem wskazanym w petycji – otrzymaliby wynagrodzenie niższe, bo przepracowaliby mniejszą liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym, w danym miesiącu, co uderzyłoby w dobro rodzin wielu pracowników. Ponadto, wszystkie te cechy spowodowałyby, że należałoby przebudować gruntownie cały dział VI kodeksu pracy dotyczący czasu pracy. I mając na względzie wszystkie te kwestie, które przedstawiłem po krótce – wnosimy o zakończenie prac nad tą petycją. Negatywnie odnosimy się do wniosków zawartych w treści niniejszej petycji.”

Sejmowa Komisja ds. Petycji, podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 13 maja 2026 r. wobec przytoczonych powyżej argumentów zdecydowała ostatecznie o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Oznacza to, że osoby, dla których niedziela 24 maja 2026 r. (w którą przypadają Zielone Świątki) nie będzie dniem pracującym (rozkładowo lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy) nie otrzymają za nią innego dnia wolnego od pracy, który mógłby zostać wykorzystany np. w poniedziałek 25 maja br. Jeżeli zatem ktoś chciałby mieć wolny poniedziałek 25 maja 2026 r. (przypadający po Zielonych Świątkach), zyskując tym samym kolejny, długi majowy weekend musi w tym celu złożyć wniosek urlopowy do swojego pracodawcy i wykorzystać jeden dzień z puli urlopu wypoczynkowego.

Analogiczna petycja w sprawie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) została złożona również do Senatu

Petycja o treści tożsamej z tą, która w dniu 13 maja br. została rozpatrzona przez sejmową Komisję do Spraw Petycji w dniu 14 stycznia 2026 r., została wniesiona przez Fundację „Można Lepiej”, również do Senatu. W dniu 28 stycznia br. petycja ta (nr P11-6/26), została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego zostanie ona poddana obradom senatorów, będących członkami ww. Komisji. Ponieważ stanowisko w sprawie postulatu będącego przedmiotem niniejszej petycji, zajęło już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rekomendując jej odrzucenie podobnego rozstrzygnięcia, do tego, które podjęła sejmowa Komisja do Spraw Petycji, należy spodziewać się również w jej senackim odpowiedniku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim" rozporządzeniem
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
Nowy obowiązek dla wynajmujących nieruchomości i 50 tys. zł kary za brak tej informacji w ogłoszeniu od 20 maja 2026 r.? Rząd zaostrza przepisy, aby „ograniczyć szarą strefę"
Nowy obowiązek dla wynajmujących nieruchomości i 50 tys. zł kary za brak tej informacji w ogłoszeniu od 20 maja 2026 r.? Rząd zaostrza przepisy, aby „ograniczyć szarą strefę”
800 plus dla seniorów, opiekujących się wnukami. Przełomowy wyrok NSA, na podstawie którego świadczenie wychowawcze należy się również babci i dziadkowi
800 plus dla seniorów, opiekujących się wnukami. Przełomowy wyrok NSA, na podstawie którego świadczenie wychowawcze należy się również babci i dziadkowi
Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne
20 maja 2026

Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.
ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
20 maja 2026

ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.
Zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji: czy będzie dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r., tj. wolne od pracy 23, 24 i 25 maja?
20 maja 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczne Zielone Świątki – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Sejmu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 25 maja 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za pierwszy dzień Zielonych Świątek wypadający w niedzielę (tym samym sprawiając, że będzie można cieszyć się jeszcze jednym, długim weekendem majowym)? W dniu 13 maja 2026 r. zapadła w tej sprawie decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji.
Będą zmiany w szkołach i przedszkolach. Centralny eDziennik dla wszystkich szkół. Jest projekt
19 maja 2026

Jeszcze nie rozpoczęły się wakacje, a już wiadomo, że w szkołach zanosi się na zmiany. Choć o centralnym edzienniku dla wszystkich placówek mówiło się już od jakiegoś czasu, to teraz już wiadomo, że pomysł wchodzi w fazę realizacji. Czego można się spodziewać?

Czy można sprzedać mieszkanie z najemcą? Kiedy jest to zgodne z prawem? Co z rozliczeniami z umowy najmu?
20 maja 2026

Krajowe media od pewnego czasu dość często publikują doniesienia o problematycznych najemcach. Historie związane z takimi szczególnie uciążliwymi lokatorami oczywiście się zdarzają. Trzeba jednocześnie pamiętać, że o sumiennych lokatorach mówi się rzadko. Mieszkanie z właśnie takim rzetelnym najemcą może być interesującą ofertą rynkową - oczywiście tylko dla wybranych nabywców. Wyjaśniamy zatem, jakie zasady związane z trwającą umową najmu obowiązują w razie sprzedaży mieszkania. Chodzi zwłaszcza o ochronę interesów najemcy, czyli rozwiązanie przewidziane przez przepisy. Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl) tłumaczy, na jakich zasadach odbywa się sprzedaż mieszkania zasiedlonego przez lokatora.
Pracownicy tylko z 1000 zł nawiązki. Takie realia. A na początku było 800 zł. Mitem są wysokie kwoty
19 maja 2026

Widzę na forach internetowych mit wypłaty przez sądy wysokich kwot dla poszkodowanych pracowników w postaci wpisów: „Idź do sądu, pracodawca zapłaci ci 60 000 zł”. Realia są (z reguły inne). Niskie zadośćuczynienia i odszkodowania w sądach cywilnych. Jeszcze gorzej niż w sądach cywilnych jest w karnych. Te wypłacają nawiązki dla pracowników. Są naprawdę niskie. W artykule przykład dyrektorki szkoły ukaranej na rzecz 11 pracowników nawiązką po 1000 zł dla każdego. Kobieta potrafiła wysłać woźnego do odśnieżania dachu, zakazać cukrzykowi zrobienia zastrzyku insuliny, a przede wszystkim krzyczeć, krzyczeć i jeszcze raz krzyczeć przy wszystkich (w tym przy dzieciach) na nauczycieli i pracowników szkoły.
Wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w środę?
20 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił nowe, wyższe ceny benzyny i diesla na środę. Niestety, paliwo znacznie podrożało. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych dzisiaj 20 maja.
100 zł grzywny za brak kasku podczas jazdy rowerem – nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca
19 maja 2026

3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasku przez dzieci podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku ochronnego rodzice zapłacą 100 zł grzywny.

Unijne przepisy już obowiązują, ale Polska nadal bez ustawy. Chaos wokół najmu krótkoterminowego
19 maja 2026

Już jutro zaczyna być stosowane unijne rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego, jednak w Polsce wciąż brakuje krajowych przepisów wdrażających nowe zasady. W efekcie właściciele mieszkań, platformy rezerwacyjne i samorządy wchodzą w okres prawnej niepewności. Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to natychmiastowej rewolucji ani automatycznych kar dla wynajmujących.
Fotowoltaika za 10 proc. wartości. Mimo problemów z ostatnich miesięcy, nie słabnie zainteresowanie panelami niemal za darmo
19 maja 2026

Czy instalacje fotowoltaiczne nadal są przedmiotem pożądania właścicieli domów jednorodzinnych? Mimo zmiennych nastrojów wokół paneli, nadal jest wielu chętnych na zamontowanie ich za 10 proc. wartości.
