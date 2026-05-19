Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jaka emerytura z KRUS po 10 latach opłacania składek? Przepisy są bezlitosne

Jaka emerytura z KRUS po 10 latach opłacania składek? Przepisy są bezlitosne

19 maja 2026, 12:15
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Jaka emerytura z KRUS po 10 latach opłacania składek? Przepisy są bezlitosne
Wielu ubezpieczonych w KRUS liczy na to, że dekada opłacania składek zagwarantuje im minimalne świadczenie na starość. Rzeczywistość prawna okazuje się jednak brutalna. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać emeryturę rolniczą i dlaczego 10 lat to pułapka, która zostawia seniorów z niczym.

25 lat albo nic. Dlaczego 10 lat w KRUS nie daje prawa do emerytury rolniczej?

Polski system ubezpieczeń społecznych rolników opiera się na sztywnych kryteriach stażowych. Aby ubiegać się o samodzielną emeryturę bezpośrednio z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz wykazać minimum 25 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Jeśli rolnik lub domownik opłacał składki krócej (np. przez 10 lat), KRUS wyda decyzję odmowną z powodu braku wymaganego stażu. Pieniądze te jednak nie giną. Rozwiązaniem dla takich osób jest złożenie wniosku o emeryturę do ZUS.

Ile wynosi dodatek do emerytury z ZUS za 10 lat w KRUS w 2026 roku?

W przypadku osób posiadających okresy ubezpieczenia zarówno w ZUS, jak i w KRUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obowiązek wypłaty świadczenia. ZUS wylicza podstawową emeryturę z tytułu pracy na etacie lub działalności, a następnie zwiększa ją o tzw. część rolniczą (składkową).Wskaźnik ten oblicza się jako 1 proc. emerytury podstawowej KRUS za każdy rok opłacania składek rolniczych:

  • Emerytura podstawowa KRUS od 1 marca 2026 r.: wynosi dokładnie 1780,64 zł brutto.
  • Wartość jednego roku składek w KRUS: to 1 proc. z tej kwoty, czyli 17,81 zł brutto.
  • Dodatek za równe 10 lat składek w KRUS: wynosi 178,06 zł brutto miesięcznie dopłaty do emerytury z ZUS.

Dla porównania, przy krótszym lub dłuższym stażu cząstkowym kwoty te wyglądają następująco: za 5 lat opłacania składek rolniczych ZUS dopłaci 89,03 zł brutto, za 15 lat będzie to 267,10 zł brutto, a za 20 lat kwota ta wzrośnie do 356,13 zł brutto miesięcznie.

Praca na roli a "czternastka" i "trzynastka" w 2026 roku

Seniorzy pobierający emeryturę z ZUS zwiększoną o okresy rolnicze mają pełne prawo do dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli 13. i 14. emerytury. Warto pamiętać, że od 1 marca 2026 roku najniższa krajowa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł na rękę). Jeśli wyliczona przez ZUS emerytura pracownicza wraz z 10-letnim dodatkiem z KRUS (178,06 zł) nadal będzie niższa od gwarantowanego minimum, państwo podwyższy podstawowe świadczenie do kwoty 1978,49 zł brutto, o ile ubezpieczony spełnia kryteria stażu powszechnego (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

Jak odzyskać pieniądze za 10 lat w KRUS? Procedura krok po kroku

Aby lat spędzonych w gospodarstwie rolnym nie utracić, należy pamiętać o dopełnieniu formalności podczas przechodzenia na emeryturę:

  • Pobranie zaświadczenia z KRUS - należy złożyć wniosek do właściwego oddziału Kasy o wydanie dokumentu potwierdzającego okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
  • Złożenie wniosku w ZUS- wypełniając standardowy formularz o przyznanie emerytury powszechnej (ZUS ERP-6), należy dołączyć uzyskane z KRUS zaświadczenie.
  • Automatyczne przeliczenie - ZUS sam dokona matematycznego doliczenia części składkowej rolniczej do finalnego kapitału początkowego i składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego.

Często zadawane pytania (FAQ) - emerytura z KRUS po 10 latach

Czy po 10 latach opłacania składek dostanę emeryturę z KRUS? Nie, KRUS wyda decyzję odmowną. Przepisy wymagają posiadania co najmniej 25 lat okresu ubezpieczenia rolniczego, aby uzyskać prawo do samodzielnej emerytury rolniczej.

Co dzieje się ze składkami w KRUS po 10 latach pracy? Pieniądze te nie przepadają. Zostaną one uwzględnione przez ZUS przy wyliczaniu emerytury powszechnej jako tzw. zwiększenie rolnicze (część składkowa).

Ile ZUS dopłaci do emerytury za 10 lat w KRUS w 2026 roku? Dopłata wynosi 10 proc. emerytury podstawowej KRUS. Od 1 marca 2026 roku jest to dokładnie 178,06 zł brutto miesięcznie dodatku do świadczenia z ZUS.

Czy KRUS zwraca pieniądze za nieprzepracowane lata? Nie, KRUS nie prowadzi wypłat gotówkowych ani zwrotu wpłaconych składek w formie ryczałtu, jeśli nie osiągnęło się wymaganego stażu 25 lat. Jedyną drogą odzyskania tych środków jest doliczenie ich do emerytury w ZUS.

Czy muszę sam złożyć wniosek o doliczenie lat z KRUS do ZUS? Tak. Podczas składania wniosku o emeryturę w ZUS należy dołączyć zaświadczenie z KRUS potwierdzające 10-letni okres opłacania składek rolniczych. ZUS nie pobierze tych danych automatycznie bez Twojego wniosku.

Czy dodatek z KRUS zwiększa trzynastą i czternastą emeryturę? Nie bezpośrednio. Dodatek rolniczy powiększa Twoją bazową emeryturę z ZUS. Kwota 13. i 14. emerytury jest stała dla wszystkich i zależy od wysokości najniższej emerytury krajowej (w 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto).

1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy? W 2026 roku to możliwe, ale jest haczyk
Emerytura nawet 7 lat wcześniej? Znamy realną datę wejścia w życie emerytur stażowych
Kończysz 65 lat w 2026 roku? ZUS przeliczy emeryturę. Zobacz, ile zyskasz
Źródło: INFOR
100 zł grzywny za brak kasku podczas jazdy rowerem – nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca
19 maja 2026

3 czerwca wchodzi w życie obowiązek noszenia kasku przez dzieci podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku ochronnego rodzice zapłacą 100 zł grzywny.
Unijne przepisy już obowiązują, ale Polska nadal bez ustawy. Chaos wokół najmu krótkoterminowego
19 maja 2026

Już jutro zaczyna być stosowane unijne rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego, jednak w Polsce wciąż brakuje krajowych przepisów wdrażających nowe zasady. W efekcie właściciele mieszkań, platformy rezerwacyjne i samorządy wchodzą w okres prawnej niepewności. Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to natychmiastowej rewolucji ani automatycznych kar dla wynajmujących.
Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.

Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Kryzys w motoryzacji? Mniej miejsc pracy mimo wzrostu produkcji
19 maja 2026

2025 r. był trudny dla polskiej i europejskiej motoryzacji z powodu konkurencji chińskich marek, spowolnienia elektromobilności i napięć geopolitycznych – wynika z raportu AutomotiveSuppliers.pl. Mimo to produkcja sprzedana polskiego przemysłu motoryzacyjnego wzrosła o 2,9 proc. do 226,7 mld zł.
Jaka emerytura z KRUS po 10 latach opłacania składek? Przepisy są bezlitosne
19 maja 2026

Wielu ubezpieczonych w KRUS liczy na to, że dekada opłacania składek zagwarantuje im minimalne świadczenie na starość. Rzeczywistość prawna okazuje się jednak brutalna. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać emeryturę rolniczą i dlaczego 10 lat to pułapka, która zostawia seniorów z niczym.
Nowa aplikacja eUS: personalizacja, szybkie płatności i łatwy kontakt z KAS
19 maja 2026

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. W nowej aplikacji resort poprawił nawigację i dostęp do najważniejszych danych.

Należyta staranność w łańcuchu dostaw w relacji z niemieckimi kontrahentami
19 maja 2026

Firmy niemieckie wywierają wpływ nie tylko na swoje spółki-córki, ale również na swoich zagranicznych dostawców, wymagając od nich określonych działań. Jakich? Co to oznacza w praktyce dla polskich kontrahentów?
Skarbówka ostrzega firmy przed PDF-ami z KSeF. Jedna różnica może spowodować, że fiskus uzna dokument za drugą fakturę i zażąda ponownej zapłaty VAT
19 maja 2026

Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się dla firm jedną z największych zmian w rozliczaniu VAT od lat. Wielu przedsiębiorców zakładało jednak, że mimo przejścia na faktury ustrukturyzowane nadal będzie mogło wygodnie wysyłać klientom „normalne” PDF-y jako czytelne wizualizacje dokumentów zapisanych w systemie. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że skarbówka patrzy na tę praktykę znacznie ostrzej, niż spodziewał się biznes.
