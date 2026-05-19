Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?

Emerytura pomostowa. Rewolucyjny przepis działa. Jak zyskać wcześniejsze świadczenie w 2026 roku?

19 maja 2026, 16:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Praca w trudnych warunkach i wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej? Emerytura pomostowa to dla tysięcy Polaków szansa na zasłużony odpoczynek przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Po wielkiej reformie przepisy stały się znacznie łaskawsze, a marcowa waloryzacja przyniosła rekordowo wyższe stawki. Kto i na jakich zasadach może przejść na "pomostówkę" w maju 2026 roku?

Koniec z "wygasaniem" świadczenia. Kto zyskuje najwięcej?

Przez lata emerytury pomostowe były rozwiązaniem tylko dla wąskiej grupy osób. Wszystko zmieniło się po rewolucyjnej nowelizacji przepisów, która całkowicie zniosła tzw. wygasający charakter tego świadczenia. Co to oznacza w praktyce w 2026 roku? Dawniej, aby myśleć o pomostówce, trzeba było udowodnić pracę w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku. Dziś ten wymóg już nie obowiązuje. Prawo do wcześniejszego świadczenia zyskały osoby, które po raz pierwszy podjęły zatrudnienie w trudnych lub szkodliwych warunkach już w XXI wieku. To otworzyło drzwi do ZUS dla zupełnie nowego pokolenia pracowników z roczników 70. i 80.

Warunki przejścia na emeryturę pomostową. Lista wymagań ZUS

Samo wykonywanie ciężkiego zawodu nie wystarczy. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję pozytywną, musisz spełnić wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

  • Wiek: Co najmniej 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn.
  • Staż ogólny (okresy składkowe i nieskładkowe): Minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
  • Staż w szczególnych warunkach: Minimum 15 lat pracy sklasyfikowanej jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Praca przed 1999 rokiem? Nie jest już wymagana. Musisz jednak wykazać, że wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 roku (Wyjątek: jeśli przed 2009 rokiem wypracowałeś już pełne 15 lat w trudnych warunkach, praca po tej dacie nie jest wymagana).
  • Rozwiązanie umowy: Konieczne jest formalne rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Warto wiedzieć: Istnieją zawody medyczne, ratownicze czy techniczne (np. nurkowie, kesoniarze, piloci lotniczy, maszyniści), gdzie przepisy pozwalają na przejście na pomostówkę jeszcze wcześniej - nawet w wieku 50 lat lub przy krótszym stażu pracy.

Ile wynosi emerytura pomostowa? Nowa stawka minimalna od marca 2026 roku

Wysokość emerytury pomostowej jest ściśle powiązana z kwotą najniższej emerytury pracowniczej w Polsce. Po marcowej waloryzacji (wskaźnik wyniósł 5,3 proc.), stawki wyraźnie wzrosły. Minimalna kwota świadczenia wynosi obecnie dokładnie 1978,49 zł brutto. Jak ZUS wylicza Twoją indywidualną pomostówkę? Kwotę zgromadzonych składek oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku 60 lat (wspólnego dla kobiet i mężczyzn). Jeśli z wyliczeń wyjdzie kwota niższa niż ustawowe minimum, ZUS automatycznie podwyższy ją do progu 1978,49 zł brutto.

Dorabianie na emeryturze pomostowej. Limity przychodów od 1 marca do 31 maja 2026 roku

Emeryci pomostowi mogą podreperować domowy budżet, ale muszą pilnować tzw. limitów dorabiania, które zmieniają się co kwartał. Przekroczenie progu oznacza zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty z ZUS Progi przychodów obowiązujące dokładnie w maju 2026 roku kształtują się następująco:

  • Zarobki do 6438,50 zł brutto (do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Bezpieczna strefa. Dorabiasz bez żadnych konsekwencji, ZUS wypłaca świadczenie w pełnej wysokości.
  • Zarobki od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto: Strefa ryzyka. ZUS zmniejszy Twoją emeryturę pomostową o kwotę przekroczenia (maksymalne potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty 989,41 zł).
  • Zarobki powyżej 11 957,20 zł brutto (powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia): Całkowite zawieszenie wypłaty emerytury pomostowej.

Bezwzględna pułapka. Stracisz pieniądze natychmiast

Istnieje jedna, kluczowa zasada, o której wielu zapomina. Jeśli podejmiesz jakąkolwiek pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, ZUS zawiesi Twoją emeryturę pomostową natychmiast - bez względu na to, ile zarobisz (nawet przy kwocie 50 zł). Chcesz dorabiać? Wybieraj wyłącznie zawody i stanowiska, które nie są klasyfikowane w ustawie jako praca w trudnych warunkach.

Czy emerytura pomostowa obniża przyszłą emeryturę zasadniczą?

To jedno z najważniejszych pytań zadawanych przez przyszłych emerytów. Wokół tego tematu narosło wiele mitów. Warto jasno podkreślić: pobieranie emerytury pomostowej NIE pomniejsza kapitału początkowego ani składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i złożysz wniosek o standardową emeryturę, ZUS wyliczy ją na nowo. Podstawa obliczenia nie zostanie skrócona o kwoty, które pobrałeś w ramach pomostówki. Co więcej, prawo gwarantuje, że Twoja nowa emerytura powszechna nie będzie niższa niż dotychczasowa emerytura pomostowa.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć w ZUS wniosek EPOM. Do dokumentu musisz dołączyć zaświadczenia od pracodawców (świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach), które jednoznacznie potwierdzą okresy zatrudnienia w trudnych warunkach. Wniosek można złożyć osobiście w placówce, wysłać pocztą lub przesłać bezpiecznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS (eZUS).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - emerytura pomostowa 2026

Czy praca na umowę zlecenie w trudnych warunkach zawiesza pomostówkę? Tak. Podjęcie jakiejkolwiek formy zatrudnienia (zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenie) na stanowisku sklasyfikowanym jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze skutkuje natychmiastowym zawieszeniem wypłaty emerytury pomostowej przez ZUS, bez względu na wysokość osiąganego zarobku.

Ile można bezpiecznie dorobić do pomostówki w maju 2026 roku? W maju 2026 roku bezpieczna kwota dorabiania na "zwykłym" stanowisku (niebędącym pracą w trudnych warunkach) wynosi 6438,50 zł brutto miesięcznie. Zarobki poniżej tego progu nie wpływają na wysokość wypłacanego świadczenia.

Czy roczniki 70. i 80. mogą ubiegać się o emeryturę pomostową? Tak. Dzięki zniesieniu wygasającego charakteru pomostówek, osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku nie muszą już udowadniać pracy w trudnych warunkach przed 1999 rokiem. Jeśli spełniają kryteria wieku (55/60 lat) oraz odpowiedniego stażu pracy, mają pełne prawo do świadczenia.

Kiedy ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę mojej emerytury pomostowej? Całkowite zawieszenie świadczenia następuje w dwóch sytuacjach: w przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy w warunkach szczególnych LUB w przypadku przekroczenia maksymalnego limitu przychodów ze zwykłej pracy, który w maju 2026 roku wynosi 11 957,20 zł brutto.

Czy do okresów pracy w szczególnych warunkach wlicza się czas przebywania na L4? Nie. Przy ustalaniu 15-letniego stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, ZUS nie uwzględnia okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne.

Jakie warunki ZUS wymaga do emerytury pomostowej w maju 2026 roku?

ZUS wymaga jednocześnie: wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, stażu 20/25 lat, minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze oraz rozwiązania stosunku pracy. Praca przed 1999 rokiem nie jest już wymagana.

Ile wynosi minimalna emerytura pomostowa po marcowej waloryzacji w 2026 roku?

Po marcowej waloryzacji, której wskaźnik wyniósł 5,3 proc., minimalna kwota emerytury pomostowej wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto. Jeśli wyliczona kwota jest niższa, ZUS automatycznie podwyższy ją do tego progu.

Ile można dorobić do emerytury pomostowej bez zmniejszenia świadczenia w maju 2026 roku?

W maju 2026 roku zarobki do 6438,50 zł brutto na stanowisku niebędącym pracą w trudnych warunkach nie powodują konsekwencji; ZUS wypłaca emeryturę pomostową w pełnej wysokości.

Kiedy ZUS całkowicie zawiesza wypłatę emerytury pomostowej w maju 2026 roku?

ZUS całkowicie zawiesza wypłatę przy zarobkach powyżej 11 957,20 zł brutto oraz przy podjęciu jakiejkolwiek pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, bez względu na zarobek.

Czy pobieranie emerytury pomostowej obniża późniejszą emeryturę powszechną?

Pobieranie emerytury pomostowej nie pomniejsza kapitału początkowego ani składek na koncie w ZUS. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ZUS wyliczy emeryturę na nowo, a nowa emerytura powszechna nie będzie niższa niż dotychczasowa emerytura pomostowa.

