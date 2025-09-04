3287 zł co miesiąc, niezależnie od dochodu. Pierwsze wypłaty świadczenia już 15 września

Nowy program wsparcia finansowego dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami zacznie działać w 2025 roku. Jego celem jest wypłacanie comiesięcznego świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 3287 zł. Pieniądze te nie zależą od dochodów ani od tego, czy opiekun pracuje. Zmiany w przepisach określają zasady przyznawania pomocy oraz grupę osób, które mogą z niej skorzystać.

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Jego wysokość wynosi 3287 zł miesięcznie i nie jest zależna od dochodów.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne i na jakich warunkach?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje szerokiej grupie opiekunów, w tym: biologicznym rodzicom, małżonkom i innym osobom mającym obowiązek alimentacyjny, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

Aby otrzymać wsparcie, dziecko musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w dokumencie muszą być wskazania dotyczące konieczności stałej opieki oraz codziennego wsparcia opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie przysługuje do 18. roku życia dziecka. W przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, kwota świadczenia podwaja się za każde kolejne dziecko.

Praca zawodowa i składanie wniosków o świadczenie pielęgnacyjne

Od 2024 roku wprowadzono kluczową zmianę, która pozwala łączyć pracę zarobkową z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, co wcześniej było zabronione. Dotyczy to także osób pobierających renty i emerytury. Ułatwienie to ma na celu zwiększenie stabilności finansowej rodzin.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy, a także elektronicznie przez portal Emp@tia. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a w praktyce obsługują je najczęściej lokalne ośrodki pomocy społecznej.

Terminy wypłat świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne jest zazwyczaj wypłacane 15. dnia każdego miesiąca. Pierwsze wypłaty na nowych zasadach ruszyły 15 czerwca 2025 roku. Kolejna wypłata nastąpi więc 15 września.

Świadczenie pielęgnacyjne - najważniejsze informacje

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej, lub długotrwałej opieki. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, innym osobom, które mają obowiązek alimentacyjny wobec osoby niepełnosprawnej, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka czy dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prawo do świadczenia dotyczy osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną do ukończenia 18. roku życia.

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy umożliwiające łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową bez ograniczeń. Wysokość świadczenia od 1 stycznia 2025 roku wynosi 3287 zł miesięcznie. Świadczenie ma na celu zrekompensowanie utraconego dochodu z powodu rezygnacji z pracy na rzecz sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które wymaga stałej pomocy i współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.