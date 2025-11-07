Oni nie muszą brać wolnego. I bez tego mają długi weekend. Sprawdź, czego nie uda ci się załatwić 10 listopada

Za 1 dzień urlopu, można mieć 4 dni wolnego

Początek listopada to okres obfitujący w święta będące dniami wolnymi od pracy. Mowa o 1 i 11 listopada, które znajdują się w katalogu 14 dni wolnych zamieszczonych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy i pomniejszają liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Ponieważ 11 listopada wypadł w 2005 roku we wtorek, powstała idealna okazja do utworzenia tzw. długiego weekendu, czyli zaplanowania dłuższego wolnego przy wykorzystaniu niewielkiej ilości urlopu wypoczynkowego. Wystarczy bowiem co do zasady wykorzystać z jego puli tylko jeden dzień, aby mieć aż 4 dni wolne. Jednak są i tacy pracownicy, którzy nie spożytkują ani jednego dnia urlopu aby móc odpoczywać przez 4 dni. Przypomnijmy, że 1 listopada wypadł w tym roku w sobotę. To zaś oznacza, że jako święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Oznacza to, że pracownikom, którzy świadczą pracę od poniedziałku do piątku, należy wyznaczyć w danym okresie rozliczeniowym inny dzień wolny od pracy. W zakładach pracy, w których obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, należy zrobić to jeszcze w listopadzie, co oznacza, że doskonałą okazją do tego jest poniedziałek 10 listopada przypadający pomiędzy niedzielą a świętem. Wielu pracodawców właśnie tego dnia „oddaje” pracownikom dzień wolny, co oznacza, że mogą oni korzystać z czterodniowego odpoczynku bez konieczności korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Długi weekend w urzędach

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, tak właśnie będzie w większości polskich urzędów. Dla przykładu, dzień 10 listopada będzie dniem wolnym dla urzędników w Urzędzie m.st. Warszawy, Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Poznania. Urzędnicy będą mieli wolne również w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Olsztynie. Ta tendencja nie dotyczy jednak wyłącznie dużych miast. Z wolnego skorzystają też np. pracownicy Urzędu Gminy Wązowna, urzędnicy w gminie Laskowa, w Giżycku, Kozłowie, Kamiennej Górze, Dąbrowie Tarnowskiej, Bralinie, Rabce-Zdroju, Sękowie i Spytkowicach. Są jednak i takie miejsca, w których urzędy będą otwarte. Dotyczy to np. Urzędu Gminy Limanowa, Urzędu Miejskiego w Mielcu, czy Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Jeśli więc korzystając z dnia wolnego przypadającego 10 listopada ktoś planuje załatwić sprawy urzędowe, warto upewnić się, czy będzie to możliwe.