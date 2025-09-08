REKLAMA

Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Kwota może zaskoczyć

Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Kwota może zaskoczyć

08 września 2025, 11:30
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, emerytura
Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Kwota może zaskoczyć
Jak ZUS ustala wysokość emerytury? Dzieli podstawę wymiaru przez średnią przewidywaną długość życia, która co roku jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do końca marca. Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Oto szczegóły.

Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Kwota może zaskoczyć

Pomimo znacznej różnicy między minimalną emeryturą (1878,91 zł brutto) a płacą minimalną (4666 zł brutto), która po odliczeniu podatków wynosi 3510 zł, poziom świadczenia emerytalnego nie gwarantuje seniorom godziwego standardu życia. Aby otrzymać emeryturę w wysokości 4000 zł, konieczne jest osiągnięcie znacznie wyższych zarobków w okresie aktywności zawodowej.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

  • Wiek, w którym przechodzi się na emeryturę. Im później przejdziemy na emeryturę, tym będzie ona wyższa.
  • Staż pracy. Im dłużej pracowaliśmy i odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne, tym wyższa będzie emerytura.
  • Wysokość wynagrodzenia. Im wyższe było nasze wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki, tym wyższa będzie emerytura.
  • Składki zgromadzone na koncie w ZUS. Emerytura jest obliczana na podstawie składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Im więcej składek, tym wyższa emerytura.
  • Wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy ma wpływ na wysokość emerytur. Im wyższy wzrost gospodarczy, tym wyższe emerytury.
  • Inflacja. Inflacja ma wpływ na wysokość emerytur. Im wyższa inflacja, tym niższe emerytury.

Kalkulator emerytalny

Chcąc dowiedzieć się, jakiej wysokości emerytury możemy się spodziewać, warto skorzystać z narzędzia dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulator emerytalny pozwala na wstępne oszacowanie przyszłego świadczenia. Wystarczy wprowadzić do niego kilka podstawowych danych, takich jak: wysokość ostatnich zarobków, aktualny wiek oraz planowany wiek przejścia na emeryturę.

Tyle trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS

Zgodnie z symulacją przeprowadzoną w kalkulatorze ZUS, osiągnięcie emerytury w wysokości 4000 złotych brutto wymaga obecnie zarobków przekraczających nieco 8000 złotych brutto (czyli około 5800 złotych netto). Aby zapewnić sobie takie świadczenie w przyszłości, czterdziestolatek powinien planować swoje dochody na tym poziomie.

Niższy wiek emerytalny kobiet w połączeniu z ich dłuższą średnią życia powoduje, że okres pobierania świadczeń jest u nich dłuższy. Aby zrównoważyć ten fakt i zapewnić sobie taką samą wysokość emerytury, jak mężczyzna, kobieta po 40. roku życia powinna zarabiać znacznie więcej. Przykładowo, by osiągnąć emeryturę w wysokości 4000 złotych, kobieta w tym wieku musiałaby mieć dochody rzędu 11 000 złotych brutto.

Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 5 tys. zł emerytury z ZUS?

Według badań Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, dzisiejsi trzydziestolatkowie muszą zarabiać znacznie więcej niż średnia, aby w przyszłości móc liczyć na wyższą emeryturę. Na przykład, by otrzymywać 5000 złotych miesięcznie na emeryturze, trzeba już teraz zarabiać od 6200 do 9200 złotych brutto. Jeśli ktoś chciałby mieć jeszcze wyższą emeryturę, np. 7000 złotych, to jego obecne zarobki powinny oscylować między 8700 a 13700 złotych brutto. Oznacza to, że im wyższą emeryturę chcemy mieć w przyszłości, tym wyższe muszą być nasze obecne zarobki.

Źródło: INFOR
