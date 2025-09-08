Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2025 - aż 400 zł więcej do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Jest warunek, trzeba złożyć wniosek!
Seniorzy mogą zyskać nawet 400 zł więcej do emerytury, jeśli złożą jeden prosty wniosek do ZUS. Chodzi o podatek, którego wielu emerytów nie musi płacić, a który co miesiąc jest automatycznie potrącany z emerytury. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS i jak to załatwić? W artykule wyjaśniamy, jak działa formularz EPD-21 i udostępniamy gotowy wzór do pobrania.
- 400 zł plus do emerytury dla seniorów w 2025 i w kolejnym roku
- Wniosek EPD‑21 - co to jest za formularz?
- Dla kogo dodatkowe pieniądze do emerytury z ZUS?
- EDP-21 - ile może wynosić emerytura brutto, by zmieścić się w limicie? [Wyliczenia]
- Wniosek EPD‑21 – wzór do pobrania
- Jak złożyć wniosek EPD‑21? Instrukcja krok po kroku
- Czy każdy emeryt może złożyć EPD‑21?
- Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł - od kiedy?
- Czy wniosek EPD‑21 działa wstecz?
- W 2025 roku nie odzyskasz pełnych 400 zł, ale wniosek warto złożyć
400 zł plus do emerytury dla seniorów w 2025 i w kolejnym roku
ZUS co miesiąc wypłaca emerytom i rencistom świadczenia pomniejszone o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. W wielu przypadkach te potrącenia są jednak zbędne. Osoby, których roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł, mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku i całkowicie uniknąć zaliczek. Jak to zrobić? Wystarczy złożyć prosty formularz EPD‑21, a emerytura lub renta mogą być wyższe nawet o 400 zł. Poniżej tłumaczymy, kto może z tego skorzystać i jak złożyć wniosek.
Wniosek EPD‑21 - co to jest za formularz?
Formularz EPD‑21 to specjalny wniosek, dzięki któremu ZUS nie będzie potrącał comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jest to możliwe wtedy, gdy łączna wysokość świadczeń w danym roku (w tym trzynastka i czternastka) nie przekracza 30 000 zł. Wniosek mogą złożyć m.in. osoby otrzymujące niskie emerytury, renty rodzinne lub socjalne.
Ważne: Jeśli myślisz, że EDP-21 przysługuje "z urzędu" przy rencie socjalnej to się mylisz. Wniosek trzeba złożyć zawsze samodzielnie, nawet jeśli dochód jest niski.
Dla kogo dodatkowe pieniądze do emerytury z ZUS?
Z możliwości rezygnacji z zaliczek podatkowych najbardziej skorzystają osoby z najniższymi świadczeniami, od 1878,91 (najniższa emerytura w 2025) do 2186,85 zł brutto. Jeśli masz więcej np. 2200 - to już z dodatkami przekroczysz limit i ZUS musi pobierać zaliczki na PIT. Z szacunków wynika, że roczny zysk może sięgać nawet 400 zł. Co ważne – nie trzeba czekać na zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym, bo pieniądze zostają u świadczeniobiorcy od razu.
EDP-21 - ile może wynosić emerytura brutto, by zmieścić się w limicie? [Wyliczenia]
1.Załóżmy, że ktoś ma 2 000 zł brutto miesięcznie emerytury:
- 12 miesięcy × 2 000 zł = 24 000 zł
Razem z 13. i 14. emeryturą:
- 24 000 zł + 1 878,91 zł + 1 878,91 zł = 27 757,82 zł brutto rocznie
Wychodzi poniżej 30 000 zł, czyli można złożyć EPD‑21
2. Gdy ktoś emeryturę ma 2 200 zł brutto miesięcznie:
- 2 200 × 12 = 26 400 zł
- 26 400 zł + 1 878,91 zł + 1 878,91 zł = 3 757,82 zł brutto
Razem 30 157,82 zł brutto, czyli próg przekroczony – ZUS musi pobrać zaliczki na PIT
Wniosek EPD‑21 – wzór do pobrania
Aktualny formularz EPD‑21 dostępny do pobrania:
Ponadto dostępny jest na stronie zus.pl lub bezpośrednio po zalogowaniu do PUE ZUS.
Jak złożyć wniosek EPD‑21? Instrukcja krok po kroku
- Pobierz formularz EPD‑21 powyżej lub ze strony ZUS, z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Wypełnij go elektronicznie (najlepiej w programie Adobe Reader – przeglądarka może źle wyświetlać pola formularza).
- Wydrukuj i podpisz (jeśli składasz papierowo).
- Złóż wniosek osobiście w ZUS, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.
Formularz złożony raz obowiązuje w kolejnych latach. W razie zmiany sytuacji np. wzrostu dochodów, można złożyć nowy wniosek i odwołać wcześniejszy.
Czy każdy emeryt może złożyć EPD‑21?
Nie. Jeśli roczne dochody przekroczą 30 000 zł – np. przez wyższą emeryturę, pracę dodatkową albo inne źródła przychodu – ZUS i tak będzie musiał pobrać zaliczkę. Jeśli złożysz EPD‑21 mimo wyższych dochodów, może pojawić się niedopłata podatku, którą trzeba będzie uregulować w zeznaniu rocznym.
Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł - od kiedy?
Czy w przyszłości z EPD‑21 skorzysta więcej emerytów? Warto dodać, że w Ministerstwie Finansów dyskutowany jest postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł rocznie. Gdyby został wprowadzony, umożliwiłby znacznie większej liczbie emerytów i rencistów skorzystanie z wniosku EPD‑21, nawet przy wyższych świadczeniach. W praktyce oznaczałoby to, że osoby z emeryturą rzędu 3 500–4 000 zł brutto mogłyby także uniknąć poboru zaliczek podatkowych z ZUS – bez konieczności corocznego odwoływania i ponownego składania wniosku. Jeśli dochody emerytów będą rosły, a próg zostanie zwiększony, EPD‑21 nadal może pozostać korzystnym rozwiązaniem także w kolejnych latach.
Czy wniosek EPD‑21 działa wstecz?
EPD‑21 działa od miesiąca złożenia wniosku – oznacza to, że im szybciej go złożysz, tym więcej zyskasz. Dlatego warto złożyć wniosek już w styczniu lub jak najwcześniej w roku.
W 2025 roku nie odzyskasz pełnych 400 zł, ale wniosek warto złożyć
Warto wiedzieć, że w 2025 roku zysk z wniosku EPD‑21 nie wyniesie już pełnych 400 zł, o których mówimy w kontekście całorocznego działania formularza. Ponieważ mamy już połowę roku, a zaliczki podatkowe były potrącane od stycznia do czerwca, potencjalna korzyść będzie odpowiednio niższa. Wniosek nadal warto złożyć, aby uniknąć kolejnych potrąceń w drugiej połowie roku, ale pełny efekt finansowy będzie widoczny dopiero przy złożeniu EPD‑21 na cały 2026 rok – najlepiej
