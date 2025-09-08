500 zł z ZUS co miesiąc dla rodzica jeżeli opiekuje się swoim małym dzieckiem w domu. Jak uzyskać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że świadczenie "Aktywnie w domu" to wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS w wysokości 500 zł miesięcznie. Kwota ta jest taka sama, niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom oraz opiekunom faktycznym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w domu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek.

Dla kogo świadczenie "Aktywnie w domu"?

Świadczenie to przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, niezależnie od dochodu rodziny.



- Świadczenie „Aktywni w domu” nie przysługuje, gdy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, a także gdy na to samo dziecko za dany miesiąc ZUS przyznał świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” lub „Aktywni w żłobku”– informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Kto nie dostanie tego świadczenia

Świadczenie „Aktywnie w domu" zastąpiło rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), co oznacza, że nie przysługuje ono w sytuacji, gdy na dane dziecko pobrany został rodzinny kapitał opiekuńczy w łącznej kwocie 12 tys. zł. Ponadto świadczenie „Aktywnie w domu” nie przysługuje również w przypadku, gdy rodzic otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze (z wyjątkiem świadczeń z państw UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii).



Świadczenie „Aktywnie w domu” nie przysługuje obywatelom Ukrainy ze statusem UKR, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Pozostali cudzoziemcy, aby móc otrzymać wsparcie, muszą dołączyć do wniosku dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy (np. karta pobytu z dostępem do rynku pracy).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE/eZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu emp@tia. ZUS nie rozpatrzy wniosków złożonych w formie papierowej. Świadczenie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.



Wniosek można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia. Prawo do świadczenia „Aktywnie w domu” ZUS ustala na okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym dziecko skończy 36. miesiąc, co oznacza, że świadczenie przysługuje do 35. miesiąca życia dziecka.



Cała korespondencja dotycząca świadczenia „Aktywnie w domu” prowadzona jest przez PUE/eZUS. ZUS może również przesłać informację o oczekiwaniu na pismo w sprawie świadczenia w formie wiadomości e-mail lub SMS, pod warunkiem, że wniosek zawiera adres e-mail lub numer telefonu.

Świadczenie bez pomniejszenia o podatki i składki i wyłączone z egzekucji

Od świadczenia „Aktywnie w domu” nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ani składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Świadczenie to nie podlega również egzekucji administracyjnej ani komorniczej.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego