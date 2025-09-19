REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie mieszkaniowe: Kto dostanie 1800 zł, kto 1500 zł, a kto 1200 zł lub 900 zł?

Nowe świadczenie mieszkaniowe: Kto dostanie 1800 zł, kto 1500 zł, a kto 1200 zł lub 900 zł?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 września 2025, 19:28
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

REKLAMA

REKLAMA

Już od lipca 2025 roku funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli korzystać z nowego świadczenia mieszkaniowego. Rząd chce w ten sposób uprościć dotychczasowy – skomplikowany system wsparcia oraz poprawić warunki pełnienia służby. Roczny koszt programu oszacowano na ponad 428 mln zł, a w perspektywie dziesięciu lat państwo wyda na ten cel niemal 4,5 mld zł.

rozwiń >

Dlaczego dotychczasowy system wsparcia mieszkaniowego w Służbie Więziennej się nie sprawdził?

Dotychczasowe rozwiązania były skomplikowane i mocno zależne od indywidualnej sytuacji funkcjonariusza. Istniało kilka form pomocy:

REKLAMA

REKLAMA

  • lokal służbowy,
  • kwatera tymczasowa lub
  • wsparcie finansowe, przyznawane pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów – od stażu i kwalifikacji, po brak własnego mieszkania w danej miejscowości.

Funkcjonariusze, którzy nie otrzymali lokalu, mogli liczyć na równoważnik pieniężny (13,47 zł dziennie w 2025 r.) albo na dodatek remontowy (572 zł rocznie).

Problem polegał jednak na tym, że zasoby mieszkaniowe Służby Więziennej systematycznie się kurczyły. W 2014 roku liczba lokali wynosiła ok. 450, a dekadę później – już tylko 380. Część przejęły gminy, inne wróciły do spadkobierców dawnych właścicieli, a wiele budynków po prostu rozebrano. W efekcie system przestał odpowiadać realnym potrzebom funkcjonariuszy.

Nowe świadczenie mieszkaniowe – 1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Kto i gdzie dostanie pieniądze?

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie miesięcznego ryczałtu, którego wysokość będzie zależna od miejsca pełnienia służby:

REKLAMA

  • 1800 zł w Warszawie,
  • 1500 zł w miastach wojewódzkich,
  • 1200 zł w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach,
  • 900 zł w pozostałych miejscowościach.

Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od tego, czy funkcjonariusz posiada własne mieszkanie. Wyłączone z niego zostaną jedynie osoby korzystające z lokali służbowych oraz ci, którzy nie rozliczyli wcześniej otrzymanej pomocy finansowej. Istotne jest również to, że dodatek obejmie małżeństwa – jeśli oboje małżonkowie pełnią służbę, każde z nich otrzyma pełną kwotę świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co się zmieni? Koniec dodatków remontowych i równoważników za brak mieszkania

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów znikną dotychczasowe formy wsparcia: pomoc finansowa na zakup mieszkania, równoważnik za brak lokalu oraz dodatek remontowy.

Funkcjonariusze, którzy już skorzystali z pomocy finansowej, będą mieli dwie możliwości:

  • otrzymywać świadczenie pomniejszone o część wcześniej wypłaconych środków (rozliczanych przez 120 miesięcy),
  • pobierać pełną kwotę, jeśli zdecydują się zwrócić całość otrzymanej pomocy.

Koszt programu – 428 mln zł rocznie i 4,5 mld zł w 10 lat. Dlaczego rząd wybrał ryczałt zamiast budowy mieszkań?

Według rządowych wyliczeń roczny koszt programu wyniesie ponad 428 mln zł. Alternatywą byłby zakup mieszkań dla funkcjonariuszy, co w perspektywie dekady kosztowałoby nawet 11,5 mld zł – czyli niemal trzykrotnie więcej.

Wszystko po to, żeby zachęcić do pracy w Służbie Więziennej

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że nowy system ma nie tylko uprościć dotychczasowe zasady, ale także zwiększyć atrakcyjność służby. Dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe były mniej korzystne niż w innych formacjach mundurowych, co zniechęcało kandydatów.

Obecnie w Służbie Więziennej zatrudnionych jest ok. 28,5 tys. funkcjonariuszy. Średnie uposażenie wynosi 8370 zł brutto, a osoby nowo przyjęte otrzymują co najmniej 6118 zł brutto. Dodatkowe 900–1800 zł miesięcznie będzie więc dla wielu z nich istotnym wsparciem domowego budżetu.

Kiedy świadczenie wejdzie w życie?

Zgodnie z projektem ustawy, nowe świadczenie ma zacząć obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia, z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 r.. Obecnie nad dokumentem trwają konsultacje publiczne.

Podstawa prawna:

Projekt z dnia 3 września 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Powiązane
Produkty spożywcze będą jeszcze droższe. Rząd podnosi kolejne podatki, bo – jak twierdzi – Polacy zarabiają zbyt dużo
Produkty spożywcze będą jeszcze droższe. Rząd podnosi kolejne podatki, bo – jak twierdzi – Polacy zarabiają zbyt dużo
Kamizelka kuloodporna i hełm dla każdego obywatela. Już wkrótce będzie można uzupełnić swój plecak ewakuacyjny. Trwają prace w sejmie
Kamizelka kuloodporna i hełm dla każdego obywatela. Już wkrótce będzie można uzupełnić swój plecak ewakuacyjny. Trwają prace w sejmie
Nowy podatek uderzy w kieszenie Polaków. Ceny elektroniki pójdą w górę
Nowy podatek uderzy w kieszenie Polaków. Ceny elektroniki pójdą w górę
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obowiązkowa fotowoltaika na budynkach [harmonogram]. Tak nowe przepisy unijne zmienią polski rynek budowlany
19 wrz 2025

Unijna dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), której implementacja w Polsce nastąpi do 2026 roku, wprowadza obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na dachach określonych typów budynków. To jedno z najważniejszych rozwiązań prawnych w obszarze transformacji energetycznej ostatnich lat, które może na trwałe zmienić sposób projektowania i eksploatacji nieruchomości w Polsce. Sprawdź, czy zmiany dotyczą również ciebie
Ochrona przedemerytalna a długotrwała choroba - czy zadziała art. 39 KP?
19 wrz 2025

Pracownik w wieku 62 lat był chory przez 182 dni. Pobierał zasiłek chorobowy. Aktualnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Jest u nas zatrudniony od 5 lat. Czy można rozwiązać z nim umowę z powodu długotrwałej choroby, czy obowiązuje ochrona przedemerytalna? Potrzebujemy zatrudnić nowego pracownika na to miejsce.
Sejm: Nie będzie można zawiesić płacenia składki OC. [Nowelizacja 2026 r.]
19 wrz 2025

Nie będzie można wycofać samochód osobowy (każdy) z użytkowania i nie płacić OC. Komisja Sejmowa proponuje umieszczenie w koszu większości postulatów deregulacji polskiego prawa. Miał skorzystać każdy kierowca. Urzędów miało nie będzie już interesował powód wycofania samochodu z ruchy. Autorzy ustawy chcieli dać kierowcom możliwość wycofania z użytkowania samochodu bo: "drugi samochód w rodzinie", "wyjazd za granicę", "kamper używany raz na jakiś czas" (powodu nie trzeba było uzasadniać).
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę bardzo jasno – odmowa zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
19 wrz 2025

Darowizna w gotówce od najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w najnowszej interpretacji jasno wskazała, że wpłata pieniędzy otrzymanych „do ręki” ojca na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może obowiązkowo wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy? Przepisy, orzeczenia sądów i stanowisko PIP
19 wrz 2025

To dość częsta i wywołująca sporo wątpliwości sytuacja. Pracownik ma zaległy urlop ale nie wypełnia wniosków urlopowych i „chomikuje” ten urlop na przyszłość. Na różne nieprzewidziane sytuacje. Dla pracodawcy to kłopot, bo może być w niektórych sytuacjach ukarany za to grzywną przez Państwową Inspekcję Pracy od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy). A ponadto pracodawca może być zobowiązany do tworzenia tzw. rezerw (tak naprawdę są to bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów) w bilansie na o wynagrodzenia za czas urlopu zaległego (niewykorzystanego w terminie). Czy zatem pracodawca może zmusić (tj. skutecznie skłonić metodami zgodnymi z prawem) pracownika do wykorzystania urlopu lub zaległego urlopu z poprzedniego roku? Przecież urlop to uprawnienie pracownika i jest udzielany na wniosek pracownika.
Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?
19 wrz 2025

Coraz więcej lekarzy alarmuje o rosnącej liczbie zachorowań na COVID-19. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia uruchamia od 22 września 2025 r. program bezpłatnych szczepień dla wszystkich od 6. miesiąca życia. Wystarczy sprawdzić swoje e-skierowanie i umówić się na wizytę w przychodni lub aptece. Wyjaśniamy, kto powinien szczególnie rozważyć szczepienie, jak wygląda rejestracja i jaką szczepionką będą wykonywane dawki przypominające.
10 listopada 2025 r. wolny od pracy
19 wrz 2025

Czy 10 listopada 2025 roku będzie wolny od pracy? Okazuje się, że w większości polskich firm pracownicy tego dnia nie muszą przychodzić do pracy. Pracodawca musi wyznaczyć w listopadzie dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę
Punkty w decyzji WZON 2025. Jak wpływają na świadczenie wspierające?
19 wrz 2025

Od 2024 roku system orzekania o niepełnosprawności w Polsce działa według nowych zasad. Obok tradycyjnych stopni pojawiły się punkty funkcjonalne, które decydują o wysokości świadczenia wspierającego. W 2025 roku comiesięczna pomoc może wynieść nawet 4134 zł. Wyjaśniamy, jak działa nowy mechanizm, komu przysługuje i jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek.

REKLAMA

W ten sposób urodzeni w 1955 roku mogą uzyskać dwukrotnie wyższą emeryturę. ZUS wyjaśnia
19 wrz 2025

Dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może znacznie zwiększyć wysokość przyszłej emerytury. Jest to możliwe dzięki corocznym waloryzacjom składek oraz skróceniu okresu, przez który ZUS przewiduje wypłatę świadczenia, co pozwala na wzrost emerytury nawet o kilkadziesiąt procent. Oto szczegóły.
Światowy Dzień Bez Samochodu. Eksperci: Środek transportu wpływa na klimat
19 wrz 2025

22 września obchodzimy Światowy Dzień bez Samochodu. Z okazji tego dnia eksperci z Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB) wskazują, że rozwój transportu publicznego może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu celów klimatycznych Polski i Unii Europejskiej.

REKLAMA