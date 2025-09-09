5 147 zł co miesiąc dzięki jednej decyzji. Zobacz, jak nie stracić na emeryturze

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego może być wyjątkowo opłacalna i to nie tylko dla portfela, ale również dla przyszłego bezpieczeństwa finansowego. ZUS pokazuje na konkretnych przykładach, że odroczenie decyzji o przejściu na emeryturę skutkuje realnym wzrostem świadczenia. Nawet o kilkadziesiąt procent. Niektórzy seniorzy zyskali ponad 2 600 zł miesięcznie więcej tylko dlatego, że nie złożyli wniosku od razu po uzyskaniu uprawnień.

Odroczenie emerytury to realny zysk. ZUS pokazuje, że to działa

Wysokość emerytury w Polsce zależy od dwóch kluczowych czynników:

sumy zgromadzonych składek na koncie i subkoncie emerytalnym (w tym kapitału początkowego) ,

, momentu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

Zasada działania jest prosta: im więcej składek zgromadzimy i im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie nasze świadczenie. Wpływ na to ma również długość życia, jaką prognozuje się po złożeniu wniosku. Im krótszy ten okres, tym więcej pieniędzy przypada na każdy miesiąc.

ZUS potwierdza skuteczność tej strategii na przykładach:

Przykład Mężczyzna urodzony w 1959 roku , który mógł przejść na emeryturę we wrześniu 2024 r., ale kontynuował pracę jeszcze przez rok, zamiast 3 882 zł brutto miesięcznie otrzymuje teraz 4 623 zł . To wzrost o 19,1% .

, który mógł przejść na emeryturę we wrześniu 2024 r., ale kontynuował pracę jeszcze przez rok, zamiast 3 882 zł brutto miesięcznie otrzymuje teraz . To wzrost o . Senior urodzony w 1955 roku, który zdecydował się odroczyć przejście na emeryturę aż o 5 lat, podwoił swoje świadczenie – z 2 477 zł do 5 147 zł miesięcznie. Straty z tytułu braku wypłat przez 5 lat zrekompensowały się po 7,5 roku pobierania wyższej emerytury.

Odroczenie terminu przejścia na emeryturę oznacza, że płacimy więcej składek do systemu, a kapitał, który mamy na koncie emerytalnym, podlega bardzo dobrej waloryzacji. Im później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe jest świadczenie, bo prognozowany czas życia jest krótszy – prof. Gertruda Uścińska, była prezes ZUS.

Jak działa mechanizm wyliczania emerytury?

System emerytalny w Polsce oparty jest na zasadzie zdefiniowanej składki. To znaczy, że wysokość emerytury zależy bezpośrednio od tego, ile środków zgromadziliśmy przez całe życie zawodowe i kiedy zdecydujemy się przejść na świadczenie.

Wzór na emeryturę wygląda następująco:

Emerytura = zgromadzone środki (kapitał + składki) ÷ prognozowana długość życia po przejściu na emeryturę (w miesiącach)

Z tego prostego równania wynikają dwie kluczowe zasady:

im większe zgromadzone środki, tym wyższa emerytura ,

, im później złożysz wniosek, tym krótszy prognozowany okres wypłaty, czyli wyższa miesięczna wypłata.

Trzy mechanizmy, które realnie zwiększają emeryturę

ZUS wskazuje trzy czynniki, które decydują o wzroście świadczenia przy odroczeniu emerytury:

1. Dodatkowe składki – każdy miesiąc pracy to więcej pieniędzy

Każdy miesiąc kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego oznacza:

nowe składki emerytalne odprowadzane do ZUS,

wzrost kapitału emerytalnego, który będzie podstawą obliczenia świadczenia.

To bezpośredni i trwały wpływ na wysokość przyszłej emerytury, im dłużej pracujesz, tym więcej odkładasz.

2. Waloryzacja konta i subkonta – zysk nawet bez nowych składek

ZUS co roku waloryzuje zgromadzone środki, czyli zwiększa ich wartość zgodnie z ustawowymi wskaźnikami. W 2025 roku:

konto główne wzrosło o 14,4% ,

wzrosło o , subkonto – o 9,49%.

Przykład:

Osoba z 450 tys. zł zgromadzonych w ZUS zyskała:

64,8 tys. zł z waloryzacji konta,

z waloryzacji konta, 42,7 tys. zł z waloryzacji subkonta.

➡️ Łącznie ponad 107 tys. zł więcej, bez żadnych nowych składek!

3. Krótszy okres wypłaty świadczenia – wyższa miesięczna emerytura

ZUS dzieli zgromadzone środki przez tzw. prognozowany okres dalszego trwania życia (w miesiącach). Im później przejdziesz na emeryturę:

tym krótszy ten okres według statystyk,

tym większa miesięczna kwota świadczenia.

To oznacza, że nawet przy tej samej sumie składek, późniejsze przejście na emeryturę daje wyższą wypłatę.

Mechanizm Jak działa Efekt Dodatkowe składki Nowe wpłaty na konto ZUS Większy kapitał Waloryzacja Roczne zwiększenie wartości środków Zysk nawet bez pracy Krótszy okres wypłaty Mniejszy mianownik w obliczeniach Wyższa miesięczna emerytura

Ile dokładnie można zyskać? Konkretne liczby

Każde 100 tys. zł zapisane na koncie emerytalnym daje:

375,38 zł miesięcznej emerytury dla osoby przechodzącej na świadczenie w wieku 60 lat,

miesięcznej emerytury dla osoby przechodzącej na świadczenie w wieku 60 lat, 452,90 zł, jeśli wniosek zostanie złożony dopiero w wieku 65 lat.

Aby uzyskać minimalną emeryturę w 2025 roku – 1 878,91 zł brutto – trzeba zgromadzić:

ponad 500 tys. zł , jeśli planujesz przejść na emeryturę w wieku 60 lat,

, jeśli planujesz przejść na emeryturę w wieku 60 lat, ok. 420 tys. zł, jeśli poczekasz do 65. roku życia.

Różnica w wymogach kapitałowych pokazuje, jak bardzo opłacalne jest odroczenie emerytury nawet o kilka lat.

Statystyki ZUS – seniorzy coraz częściej pracują

1,2 mln osób w wieku emerytalnym było zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego – to wzrost o 2,4% rok do roku,

było zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego – to wzrost o rok do roku, Spośród nich 989,9 tys. odprowadzało składki emerytalne – wzrost o 1,9% ,

odprowadzało składki emerytalne – wzrost o , 872,6 tys. emerytów z ustalonym prawem do świadczenia kontynuowało pracę zawodową – to 13,7% wszystkich emerytów

Kim są pracujący seniorzy?

58,1% pracujących emerytów to kobiety

pracujących emerytów to kobiety Średni wiek aktywnych zawodowo emerytów wynosi 67,5 roku – kobiety: 66,3 roku, mężczyźni: 69,2 roku

– kobiety: 66,3 roku, mężczyźni: 69,2 roku Najczęściej pracują w sektorze:

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (kobiety), przetwórstwa przemysłowego (mężczyźni).



Trend rosnący

W ciągu dekady (2015–2024) liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50% – z ok. 297 tys. do 872,6 tys.

– z ok. 297 tys. do 872,6 tys. W samym 2024 roku przybyło 18,6 tys. nowych pracujących emerytów.

Dlaczego seniorzy pracują?

Powody są różne: chęć zwiększenia przyszłej emerytury, potrzeba dodatkowych dochodów, aktywność społeczna i zawodowa. Eksperci podkreślają, że odroczenie emerytury może zwiększyć świadczenie nawet o 20–30%.

Kiedy Polacy przechodzą na emeryturę?

W 2024 roku średni wiek przejścia na emeryturę w Polsce wyniósł 62,7 roku. W przypadku kobiet było to przeciętnie 60,6 roku, a u mężczyzn – 65,1 roku. Większość osób, aż 67,6%, zdecydowała się zakończyć aktywność zawodową natychmiast po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Kolejne 22,5% złożyło wniosek o świadczenie w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Tylko co dziesiąty senior postanowił pracować jeszcze dłużej, odraczając moment przejścia na emeryturę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy ZUS może odmówić wypłaty emerytury, jeśli odłożę decyzję?

Nie. Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Czy mogę pracować i pobierać emeryturę jednocześnie?

Tak. Można jednocześnie pobierać świadczenie i nadal pracować. Jednak większy zysk daje odroczenie wniosku, ponieważ wtedy emerytura zostanie naliczona wyżej.

Czy ZUS może policzyć, ile zyskam, jeśli poczekam z wnioskiem?

Tak. ZUS umożliwia uzyskanie prognozy wysokości świadczenia dla różnych dat. Warto poprosić o taką symulację. To darmowe i dostępne także online.

Czy to się naprawdę opłaca?

Tak i to bardzo. Wzrost emerytury o 20–100% to realna szansa. Zwłaszcza jeśli jesteś zdrowy, masz stabilną pracę i chcesz zabezpieczyć się na przyszłość.