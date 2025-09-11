REKLAMA

Emerytura może być wyższa nawet o 400 zł! Wystarczy złożyć wniosek EPD-21

Emerytura może być wyższa nawet o 400 zł! Wystarczy złożyć wniosek EPD-21

11 września 2025, 12:10
[Data aktualizacji 12 września 2025, 08:41]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emeryt, emerytura, senior, wypłata
Emerytura może być wyższa nawet o 400 zł! Wystarczy złożyć wniosek EPD-21
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz zwiększyć swoje miesięczne świadczenie, możesz złożyć wniosek EPD-21 w ZUS. Dzięki temu ZUS przestanie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od twojej emerytury lub renty, a także od dodatkowych świadczeń, takich jak trzynastka i czternastka, aż do momentu, gdy twoje roczne dochody osiągną 30 000 zł. Może to oznaczać rocznie nawet 400 zł więcej!

Zwiększ swoją emeryturę dzięki wnioskowi EPD-21

Złożenie wniosku EPD-21 w ZUS pozwala na zwiększenie miesięcznej wypłaty świadczenia nawet o 400 zł rocznie. Jest to możliwe, ponieważ ZUS przestaje potrącać zaliczki na podatek dochodowy od emerytury, renty, a także od dodatkowych świadczeń, takich jak trzynastka i czternastka.

Jak to działa?

ZUS wstrzyma pobieranie zaliczek do momentu, gdy Twoje roczne dochody ze świadczeń nie przekroczą 30 000 zł. Po przekroczeniu tego limitu, zaliczka w wysokości 12 proc. będzie pobierana bez ulg. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby z niskimi świadczeniami i bez innych dochodów otrzymają większe kwoty na rękę, ponieważ podatek nie jest potrącany z trzynastej i czternastej emerytury.

Przykładowo, jeśli wysokość tych świadczeń wynosi 1878 zł brutto, oszczędność na podatku z obu może wynieść blisko 400 zł rocznie. Co ważne, po zakończeniu roku podatkowego zazwyczaj nie powstaje nadpłata w urzędzie skarbowym, co zwiększa stabilność finansową.

Dla kogo wniosek EPD-21 nie jest korzystny?

Wniosek nie jest polecany dla osób, których łączne dochody roczne przekraczają 30 000 zł. Należą do nich:

  • Emeryci pobierający świadczenie z więcej niż jednej instytucji.
  • Osoby dorabiające do emerytury.
  • Osoby posiadające inne źródła dochodów, które podwyższają łączną kwotę powyżej limitu.

Złożenie wniosku w takim przypadku może skutkować niedopłatą podatku po rozliczeniu rocznym.

Ważne informacje o wniosku EPD-21

Złożony wniosek EPD-21 obowiązuje automatycznie w kolejnych latach podatkowych i nie trzeba składać go ponownie. Można go jednak w każdej chwili wycofać lub złożyć nowy wniosek, jeśli Twoja sytuacja finansowa ulegnie zmianie.

Wniosek EPD-21 - podsumowanie najważniejszych informacji

Wniosek EPD-21 to specjalny formularz, który pozwala emerytom i rencistom z niskimi dochodami zrezygnować z comiesięcznego potrącania zaliczek na podatek dochodowy przez ZUS, pod warunkiem że łączna kwota wypłaconych świadczeń w roku nie przekracza 30 000 zł brutto. Składając ten wniosek, osoby z emeryturą brutto do około 2 186 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę trzynastą i czternastą emeryturę, mogą uniknąć potrąceń podatkowych, co przekłada się na wyższą wypłatę "na rękę" nawet o około 400 zł rocznie.

Złożenie wniosku EPD-21 może być korzystne dla osób, których emerytura lub renta są stosunkowo niskie. Często w takich przypadkach zaliczka na podatek dochodowy potrącana jest od dodatkowych świadczeń, takich jak "trzynastka" czy "czternastka", co sprawia, że są one niższe. Nadpłata podatku jest następnie zwracana przez urząd skarbowy dopiero po rocznym rozliczeniu. Dzięki złożeniu wniosku EPD-21, ZUS nie będzie potrącał zaliczek na podatek, dopóki suma wszystkich świadczeń w danym roku nie przekroczy 30 000 zł. To sprawi, że wypłaty "trzynastki" i "czternastki" będą wyższe, a co więcej, prawdopodobnie nie powstanie nadpłata w urzędzie skarbowym, co eliminuje konieczność czekania na zwrot pieniędzy.

Dzięki EPD-21 nie jest konieczne czekanie na zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym, ponieważ niewpłacone zaliczki pozostają w świadczeniu miesięcznym. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku, osobiście w placówce ZUS, listownie lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek działa od miesiąca jego złożenia, więc warto go złożyć jak najszybciej, aby maksymalizować korzyści. Jeśli dochody przekroczą limit, ZUS wznowi pobór zaliczek. Warto pamiętać, aby wypełnić go poprawnie. Raz złożony wniosek obowiązuje w kolejnych latach, aż do momentu, gdy zostanie wycofany lub zastąpiony innym wnioskiem podatkowym.

Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku EPD-21 nie jest korzystne dla wszystkich. Jeśli twoje dochody z innych źródeł, takich jak praca czy najem, w połączeniu ze świadczeniem z ZUS przekroczą roczną kwotę wolną od podatku, złożenie wniosku może skutkować koniecznością dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu PIT.

Źródło: INFOR
REKLAMA