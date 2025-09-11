REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To orzeczenie o niepełnosprawności to klucz do wielu świadczeń. Karta parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny to dopiero początek

To orzeczenie o niepełnosprawności to klucz do wielu świadczeń. Karta parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny to dopiero początek

11 września 2025, 15:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niepełnosprawność orzeczenie
To orzeczenie o niepełnosprawności to klucz do wielu świadczeń. Karta parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny to dopiero początek
Stopień niepełnosprawności, który może być lekki, umiarkowany lub znaczny, decyduje o przysługujących świadczeniach. Przykładowo, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej, karty parkingowej, a także zasiłku okresowego. Oto szczegóły.

Co oznacza orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w Polsce istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to taka, która:

  • ma naruszoną sprawność organizmu,
  • jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
  • wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia swoich funkcji życiowych.

Czas pracy i dodatkowe uprawnienia pracownicze

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte specjalnymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy, które mają na celu zapewnienie im odpowiednich warunków. Czas pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo, przysługuje im 15-minutowa przerwa na gimnastykę lub wypoczynek, wliczana do czasu pracy. Mają również prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych rocznie.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - świadczenia i ulgi

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do szeregu świadczeń i ulg, które mają na celu wsparcie w codziennym życiu, rehabilitacji i utrzymaniu aktywności zawodowej. Mogą one obejmować:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: świadczenie z MOPS w wysokości 215,84 zł miesięcznie (w 2025 r.), przysługujące dzieciom z niepełnosprawnością oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki.
  • Zasiłek okresowy: przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza określonego kryterium (w 2025 roku to 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie). Przyznawany jest w szczególności z uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub bezrobocie.
  • Ulga rehabilitacyjna: możliwość odliczenia od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające czynności życiowe, przysługująca zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i osobie, która ma ją na utrzymaniu.
  • Karta parkingowa: przysługuje osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się, jeśli ich niepełnosprawność jest związana z chorobami narządu wzroku (04-O), ruchu (05-R), neurologicznymi (10-N) lub chorobami układu oddechowego i krążenia (07-S).
  • Dofinansowania i pomoc z PFRON: wsparcie finansowe m.in. na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu, wózka inwalidzkiego, sprzętu elektronicznego, protez, a także pomoc w uzyskaniu prawa jazdy czy w kontynuowaniu rehabilitacji.
  • Inne: ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji publicznej, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, możliwość udziału w turnusach rehabilitacyjnych.

Jakie schorzenia mogą prowadzić do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać przyznane w przypadku różnorodnych chorób, które istotnie wpływają na sprawność organizmu. Należą do nich m.in.:

  • choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona),
  • choroby układu mięśniowo-szkieletowego,
  • choroby układu oddechowego (np. POChP),
  • choroby serca i układu krążenia,
  • choroby psychiczne (np. depresja, zaburzenia lękowe),
  • choroby metaboliczne (np. cukrzyca),
  • choroby układu pokarmowego i moczowo-płciowego.
Powiązane
Świadczenie uzupełniające 500+ w 2025 roku – warunki, progi dochodowe i zasady wypłaty
Świadczenie uzupełniające 500+ w 2025 roku – warunki, progi dochodowe i zasady wypłaty
Bardzo dobra wiadomość dla seniorów! Ich emerytura może być wyższa nawet o 400 zł. Wystarczy złożyć wniosek EPD-21
Bardzo dobra wiadomość dla seniorów! Ich emerytura może być wyższa nawet o 400 zł. Wystarczy złożyć wniosek EPD-21
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Źródło: INFOR
