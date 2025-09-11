Stopień niepełnosprawności, który może być lekki, umiarkowany lub znaczny, decyduje o przysługujących świadczeniach. Przykładowo, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej, karty parkingowej, a także zasiłku okresowego. Oto szczegóły.

Co oznacza orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w Polsce istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to taka, która:

ma naruszoną sprawność organizmu,

jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,

wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia swoich funkcji życiowych.

Czas pracy i dodatkowe uprawnienia pracownicze

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte specjalnymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy, które mają na celu zapewnienie im odpowiednich warunków. Czas pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo, przysługuje im 15-minutowa przerwa na gimnastykę lub wypoczynek, wliczana do czasu pracy. Mają również prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych rocznie.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - świadczenia i ulgi

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do szeregu świadczeń i ulg, które mają na celu wsparcie w codziennym życiu, rehabilitacji i utrzymaniu aktywności zawodowej. Mogą one obejmować:

Zasiłek pielęgnacyjny : świadczenie z MOPS w wysokości 215,84 zł miesięcznie (w 2025 r.), przysługujące dzieciom z niepełnosprawnością oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki.

: świadczenie z MOPS w wysokości 215,84 zł miesięcznie (w 2025 r.), przysługujące dzieciom z niepełnosprawnością oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki. Zasiłek okresowy : przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza określonego kryterium (w 2025 roku to 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie). Przyznawany jest w szczególności z uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub bezrobocie.

: przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza określonego kryterium (w 2025 roku to 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie). Przyznawany jest w szczególności z uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub bezrobocie. Ulga rehabilitacyjna : możliwość odliczenia od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające czynności życiowe, przysługująca zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i osobie, która ma ją na utrzymaniu.

: możliwość odliczenia od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające czynności życiowe, przysługująca zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i osobie, która ma ją na utrzymaniu. Karta parkingowa : przysługuje osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się, jeśli ich niepełnosprawność jest związana z chorobami narządu wzroku (04-O), ruchu (05-R), neurologicznymi (10-N) lub chorobami układu oddechowego i krążenia (07-S).

: przysługuje osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się, jeśli ich niepełnosprawność jest związana z chorobami narządu wzroku (04-O), ruchu (05-R), neurologicznymi (10-N) lub chorobami układu oddechowego i krążenia (07-S). Dofinansowania i pomoc z PFRON : wsparcie finansowe m.in. na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu, wózka inwalidzkiego, sprzętu elektronicznego, protez, a także pomoc w uzyskaniu prawa jazdy czy w kontynuowaniu rehabilitacji.

: wsparcie finansowe m.in. na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu, wózka inwalidzkiego, sprzętu elektronicznego, protez, a także pomoc w uzyskaniu prawa jazdy czy w kontynuowaniu rehabilitacji. Inne: ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji publicznej, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, możliwość udziału w turnusach rehabilitacyjnych.

Jakie schorzenia mogą prowadzić do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać przyznane w przypadku różnorodnych chorób, które istotnie wpływają na sprawność organizmu. Należą do nich m.in.:

