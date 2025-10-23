REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa” [JEST DECYZJA]

Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa” [JEST DECYZJA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 października 2025, 08:06
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
800 plus, dzieci, senior, świadczenie, sejm
Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa” [JEST DECYZJA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek do emerytury w kwocie 800 zł dla każdego rodzica-emeryta, za każde „wychowane i wykształcone” dziecko, które pracuje w Polsce i płaci podatki do budżetu państwa (tzw. 800 plus dla seniorów) – to żądanie petycji obywatelskiej, której rozpatrzeniem, w dniu 8 października 2025 r., zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Petytor przekonuje, że wprowadzenia postulowanego przez niego świadczenia wymaga „uczciwość pokoleniowa”.

800 plus, czyli świadczenie, które ma pomóc w pokryciu bieżących wydatków związanych z wychowaniem dzieci, ale już nie – zrekompensować wydatki poniesione na dzieci przez rodziców, którzy są aktualnie w wieku senioralnym

Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 800 plus” to wsparcie dla rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, przysługuje:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki, ojca lub odpowiednio – opiekuna faktycznego,

  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O świadczenie wychowawcze 800 plus może ubiegać się każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko. Świadczenie 800 plus nie przysługuje jednak rodzicom-seniorom, jako rekompensata za to, że w przeszłości wychowali dzieci i ponosili w związku z tym wydatki.

REKLAMA

Nowe 800 plus dla seniorów, za każde wychowane dziecko (czyli rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego) – to postulat petycji, która wpłynęła do Sejmu

W dniu 18 maja 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-155-X-539/25) w sprawie rozszerzenia świadczenia 800 plus, przysługującego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, również na seniorów – emerytów, którzy „wychowali i wykształcili dzieci”. Petytor postuluje, aby ww. świadczenie przysługiwało:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • w kwocie 400 zł miesięczniekażdemu rodzicowi-emerytowi, który wychował wyłącznie jedno dziecko i odpowiednio
  • w kwocie 800 zł miesięczniekażdemu rodzicowi-emerytowi, za każde „wychowane i wykształcone” dziecko, jeżeli wychował co najmniej 2 dzieci, które pracują i płacą podatki w Polsce.

W ocenie autora petycji, wprowadzenia takiego świadczenia dla seniorów, którzy wychowali i wykształcili dzieci, które aktualnie pracują w Polsce i płacą tutaj podatki – wymaga „uczciwość pokoleniowa”. Podkreśla on, iż osobom będącym obecnie w wieku senioralnym, w okresie, kiedy wychowywały dzieci – nie przysługiwało świadczenie analogiczne do obecnego 800 plus, co pozbawiło ich kwoty rzędu 172 800 zł (które aktualnie rodzice mogą otrzymać na każde dziecko, pobierając świadczenie 800 plus w okresie od urodzenia dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia). „Rodzice tychże dzieci, które są aktualnie aktywne zawodowo mają niskie, a wręcz głodowe emerytury i są zawsze pomijani w przyznawaniu wszelkich fruktów z budżetu państwa po 1989 r.” – ubolewa petytor i dodaje – „W praworządnym państwie nie może być tak, że jedni obywatele otrzymują pomoc państwa i żyją sobie dostatnio, a inni są pozbawieni wszelkich praw i tylko łożą na to państwo pieniądze w formie wysokich podatków”.

Z pełną treścią petycji w sprawie rozszerzenia świadczenia 800 plus na rodziców-emerytów, można zapoznać się poniżej:

Petycja z 18 maja 2025 r. w sprawie przyznania emerytom dodatku za wychowanie dzieci

Sejmowe BEOS przeciwne wprowadzeniu nowego 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko (czyli rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego)

W opinii prawnej dotyczącej petycji z dnia 18 maja 2025 r. (nr BKSP-155-X-539/25), której przedmiotem jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia 800 plus na seniorów – emerytów, którzy „wychowali i wykształcili dzieci” sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (dalej: BEOS) zarekomendowało nieuwzględnienie przez Komisję do Spraw Petycji żądania będącego przedmiotem petycji.

W ocenie BEOS – „Propozycja zawarta w petycji budzi istotne wątpliwości prawne. Zdefiniowany w petycji krąg osób uprawnionych do dodatku pieniężnego emerytalnego z tytułu wychowania dzieci ma charakter ograniczony i nie obejmuje innych niż rodzice osób bliskich, które wychowywały dzieci, co nie wydaje się uzasadnione.” Ponadto – „Dodatkowe wymogi określone w petycji dotyczące dzieci emerytów stanowiące warunki nabycia prawa do świadczenia [red.: takie jak wykształcenie dziecka, jego praca w Polsce i opłacanie przez nie podatków do budżetu państwa] także budzą wątpliwości”, gdyż jak wyjaśnia ekspertka – „w Polsce istnieje obowiązek szkolny i każde dziecko uczęszcza do szkoły, a tym samym zdobywa wykształcenie. W tym kontekście mogą zatem wystąpić trudności z weryfikacją tego warunku.” Co do pracy dorosłych już dzieci na terytorium Polski – „Nie jest jasne, czy określenie należy interpretować w sposób ograniczony tylko do wykonywania pracy czy też w sposób szerszy jako wszystkie rodzaje aktywności zawodowej. Ponadto mogą występować przerwy w wykonywaniu pracy. Niewykonywanie pracy przez określony czas może wynikać z przyczyn zależnych lub niezależnych od danej osoby. W petycji nie określono, jak należy traktować takie okresy, i czy w tym okresie przysługiwałoby przedmiotowe świadczenie. Należy również zwrócić uwagę, że obecnie dorosłe dzieci mogą być trwale niezdolne do pracy z przyczyn niezależnych od nich samych i rodziców. Mogą również wystąpić sytuacje, w których dzieci same uzyskają status emeryta i nie będą pracować.” W kontekście warunku w postaci obowiązku opłacania podatków do budżetu państwa natomiast – „nie doprecyzowano czy dotyczy to podatków związanych z wykonywanie pracy czy jakichkolwiek podatków. Powyższe oznacza, że w praktyce mogłyby wystąpić trudności z weryfikacją spełniania warunków wymaganych do wypłaty świadczenia– przekonuje dr hab. Magdalena Szczepańska, ekspert ds. legislacji w sejmowym Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

Ponadto, w ww. opinii prawnej podkreślono, iż – „propozycja zawarta w ustawie wymagałaby rozważenia i uregulowania kwestii szczegółowych takich jak: potencjalny zbieg prawa do świadczenia wychowawczego i dodatku czy też status okresów niewykonywania pracy.”

Z pełną treścią opinii prawnej na temat ww. petycji można zapoznać się poniżej:

Opinia prawna na temat petycji z 18 maja 2025 r. w sprawie przyznania emerytom dodatku za wychowanie dzieci.pdf

Świadczenie dla seniorów, za wychowanie dzieci już jest, ale – przysługuje za wychowanie co najmniej czworga dzieci, a ojcom-seniorom wyłącznie zastępczo

W obecnym systemie świadczeń w Polsce, istnieje już świadczenie, które ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły i jest nim – rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które przysługuje od 1 marca 2019 r. i zostało wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (inaczej zwane programem – „Mama 4+”).

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy – przysługuje ono:

  • matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci oraz
  • ojcu, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała,

jeżeli nie posiadają oni dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (czyli dochodu stanowiącego równowartość co najmniej aktualnie obowiązującej kwoty najniższej emerytury).

Warunek urodzenia i wychowania lub wyłącznie wychowania co najmniej 4 dzieci można spełnić nie tylko w stosunku do dzieci własnych, ale również – dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Ponadto, aby otrzymać świadczenie, seniorka lub odpowiednio – senior, musi mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także posiadać:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest cudzoziemcem).

Jeżeli uprawniona matka-seniorka lub ojciec-senior co najmniej 4 dzieci, nie pobiera emerytury ani renty – rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie (tj. od 1 marca 2025 r.) – w wysokości 1 878,91 zł miesięcznie. Świadczenie to, podlega corocznej waloryzacji (od 1 marca każdego roku).

Jeżeli natomiast uprawniona matka-seniorka lub ojciec-senior, pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, wówczas – rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości stanowiącej równowartość różnicy pomiędzy aktualnie obowiązującą kwotą najniższej emerytury, a kwotą pobieranego świadczenia (czyli – stanowi ono dopełnienie do najniższej emerytury).

Ważne

Jak wynika z powyższego – świadczenie przysługujące seniorom za wychowanie dzieci już w Polsce obowiązuje, ale w odróżnieniu od tego postulowanego w petycji z 18 maja 2025 r. – przysługuje ono wyłącznie, jeżeli wychowało się co najmniej 4 dzieci i w pierwszej kolejności – matce, a dopiero jeżeli matka zmarła, porzuciła dzieci lub przez długi czas ich nie wychowywała – ojcu dzieci.

Nierówność matek i ojców w zakresie uprawnienia do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (a konkretnie – nieprzysługiwanie świadczenia ojcom, pomimo, że ukończyli 65 lat i wychowali co najmniej 4 dzieci – jeżeli matka dzieci żyje, nie porzuciła ich ani nie zaprzestała ich wychowywania na dłuższy czas) – stało się przedmiotem interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej: RPO) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak zwrócił uwagę RPO w swoim wystąpieniu w tej sprawie z 25 marca 2024 r. – ustawa jednoznacznie uzależnia zatem prawo ojca do ww. świadczenia od określonych przesłanek związanych z matką. Ojcu przysługuje prawo do świadczenia wyłącznie, gdy nie może skorzystać z niego matka. Zostało zatem ono unormowane zasadniczo odmiennie od uprawnienia matki, a wręcz potraktowane jako zastępcze i posiłkowe.

W opinii RPO, takie ukształtowanie prawa ojca do świadczenia może budzić zasadnicze wątpliwości co do zgodności art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym z art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Jak dalej wyjaśnia rzecznik – Założenie ustawodawcy, że pierwszeństwo do uzyskania świadczenia ma matka wychowująca co najmniej czworo dzieci, a ojciec wychowujący co najmniej czworo dzieci nabędzie uprawnienie tylko w ograniczonych ściśle warunkach (śmierć matki dzieci, porzucenie dzieci albo długotrwałe zaprzestania wychowywania dzieci) w sposób nierówny traktuje rodziców dzieci.

Może to prowadzić do powielania i utrwalania nieuprawnionych twierdzeń, że w realizacji prawa rodziców do wychowania dzieci to prawo matki nabiera uprzywilejowanego charakteru, a w zakresie obowiązków rodzicielskich, obowiązek wychowywania dzieci obciąża co do zasady matkę, a jedynie w wyjątkowych przypadkach ojca.

Przesądzając o pierwszeństwie kobiety/matki w realizacji prawa do świadczenia w porównaniu z mężczyzną/ojcem – gdy oboje spełniają warunki uzyskania świadczenia z tytułu wychowania co najmniej czworga dzieci – ustawodawca wprowadził nierówność w prawach i obowiązkach rodziców dzieci. Zróżnicowanie takie, w ocenie Rzecznika, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.”

Więcej na ten temat (w tym m.in. na temat dalszych losów interwencji RPO w powyższej sprawie, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Jaką decyzję w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia nowego 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko (czyli rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego) podjęła sejmowa Komisja?

Petycja z dnia 18 maja 2025 r. (nr BKSP-155-X-539/25), której przedmiotem jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia 800 plus na seniorów – emerytów, którzy „wychowali i wykształcili dzieci” – w dniu 3 czerwca 2025 r. została skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Posiedzenie, podczas którego ww. Komisja obradowała nad petycją, odbyło się 8 października 2025 r.

Po przedstawieniu przedmiotu petycji, posłanka PiS Urszula Rusecka, zaproponowała członkom Komisji skierowanie w tej sprawie dezyderatu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym – zostanie postawione pytanie czy resort przewiduje albo prowadzi prace właśnie nad takim dodatkiem dla seniorów, którzy w przeszłości podjęli się trudu wychowania dzieci i dodała – „niekoniecznie dwójki, ale być może więcej”. Jednocześnie, zasugerowała ona, aby zakresem ww. wystąpienia do MRPiPS objąć również zapytanie – czy resort przewiduje rozszerzenie świadczenia Mama 4 plus” także na osoby, które wychowały czwórkę i więcej dzieci, ale jednocześnie pracowały. Ponieważ – w aktualnym stanie prawnym – świadczenie to, przysługuje wyłącznie osobom, które z powodu wychowania czworga lub więcej dzieci nie nabyły prawa do emerytury (a zatem – nie pracowały). „Wiem, że w przestrzeni publicznej odbywa się szeroka dyskusja, zwłaszcza tych matek, tych rodziców, którzy wychowali czwórę i więcej dzieci i pracowali, a takiego dodatku nie mają.” – podkreśliła posłanka Urszula Rusecka.

Po otrzymaniu wystąpienia sejmowej Komisji do Spraw Petycji – zgodnie z art. 155 Regulaminu Sejmu – MRPiPS będzie miało 30 dni na ustosunkowanie się do uchwalonego pod jej adresem dezyderatu. W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą – sejmowa Komisja będzie mogła ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć Sejmowi projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji.

Jeżeli posłowie – członkowie Komisji, ostatecznie przychylą się do postulatu zawartego w petycji – będą mogli podjąć inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu zmianę ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w taki sposób, aby przysługujące na jej podstawie świadczenie 800 plus objęło również rodziców, którzy są już w wieku senioralnym.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1576 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1051 z późn. zm.)
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2022 r., poz. 990 z późn. zm.)
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2022 r., poz. 990 z późn. zm.)
Powiązane
350 plus, co miesiąc, do emerytury dla każdego seniora – nawet przy wysokich dochodach. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
350 plus, co miesiąc, do emerytury dla każdego seniora – nawet przy wysokich dochodach. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
Komunikat ZUS: Niezłożenie tego dokumentu do 31 października 2025 r., pozbawi prawa do ważnego świadczenia emerytalno-rentowego. ZUS wstrzyma jego wypłatę, a pieniądze przepadną
Komunikat ZUS: Niezłożenie tego dokumentu do 31 października 2025 r., pozbawi prawa do ważnego świadczenia emerytalno-rentowego. ZUS wstrzyma jego wypłatę, a pieniądze przepadną
Amnestia dla wszystkich gmin w Polsce za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i… katastrofa dla właścicieli nieruchomości, którzy mogą zapomnieć o budowie domu na swojej działce. Nie uratują się już przed planami ogólnymi
Amnestia dla wszystkich gmin w Polsce za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i… katastrofa dla właścicieli nieruchomości, którzy mogą zapomnieć o budowie domu na swojej działce. Nie uratują się już przed planami ogólnymi
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe przepisy o stażu pracy to duże wyzwanie dla działów HR. E-teczka usprawni pracę nad dokumentacją pracowniczą
23 paź 2025

Dlaczego papierowe teczki nie wystarczą w nowej rzeczywistości prawnej? To narzędzie o ograniczonej użyteczności. Tymczasem nowe przepisy o stażu pracy, które wchodzą w życie już w styczniu 2026 roku, to duże wyzwanie dla działów HR. E-teczka znacznie usprawni pracę nad dokumentacją pracowniczą
Nowa opłata cukrowa uderzy w małe firmy? Minister ostrzega przed katastrofą dla MŚP
23 paź 2025

Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik MŚP, ostrzega przed skutkami nowelizacji „podatku cukrowego”. Zwraca uwagę, że projekt zmian w ustawie o zdrowiu publicznym przygotowany przez Ministerstwo Finansów może nadmiernie obciążyć najmniejsze firmy. Nowe przepisy dotyczące opłaty cukrowej mają – wbrew intencjom resortu – rozszerzyć obowiązki sprawozdawcze i podatkowe także na mikro i małych przedsiębiorców.
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2026 rok. RIO przypomina o zmianach
23 paź 2025

W związku z pismem z Ministerstwa Finansów dotyczącym weryfikacji gminnych uchwał podatkowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przypomina o konieczności analizy podejmowanych na 2026 rok uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. Ma to związek z nową definicją budowli.
Nowe 800 plus dla seniorów za każde wychowane dziecko, bo zostali pozbawieni 172 800 zł i wprowadzenia takiego świadczenia „wymaga uczciwość pokoleniowa” [JEST DECYZJA]
23 paź 2025

Dodatek do emerytury w kwocie 800 zł dla każdego rodzica-emeryta, za każde „wychowane i wykształcone” dziecko, które pracuje w Polsce i płaci podatki do budżetu państwa (tzw. 800 plus dla seniorów) – to żądanie petycji obywatelskiej, której rozpatrzeniem, w dniu 8 października 2025 r., zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Petytor przekonuje, że wprowadzenia postulowanego przez niego świadczenia wymaga „uczciwość pokoleniowa”.

REKLAMA

Karta Rodziny Mundurowej. Jakie przywileje, dla kogo i od kiedy według nowego projektu?
23 paź 2025

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Kto – zgodnie z założeniami – będzie mógł uzyskać taki dokument i od kiedy? Zgodnie z szacunkami nowe przywileje objęłyby ponad milion beneficjentów.
Nowa ulga podatkowa dla seniorów – emerytura bez podatku. Kogo może objąć?
23 paź 2025

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy wprowadzający tzw. zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Tymczasem w Senacie pojawiła się petycja, by podobną ulgą (zwolnieniem z podatku PIT) objąć także emerytów, którzy wychowali dwoje dzieci. Jeśli propozycje znajdą poparcie, mogą istotnie poprawić sytuację finansową wielu emerytów.
L4 zwolnienie lekarskie z datą wsteczną – kiedy lekarz może je wystawić i na ile dni? L4 po fakcie? [PORADA]
23 paź 2025

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, czyli L4 wystawione z datą wcześniejszą niż dzień badania, jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lekarz może wystawić takie zaświadczenie maksymalnie na 3 dni wstecz od daty wizyty lub konsultacji. Zasada ta obowiązuje również w przypadku teleporad oraz elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) – w takich sytuacjach L4 także może obejmować okres do trzech dni przed przeprowadzonym badaniem.
Gigantyczne podwyżki dla przedsiębiorców. Czegoś takiego nie było od lat. Te zmiany wykończą mały biznes?
23 paź 2025

Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, podnoszenie ZUS-owskich składek i podnoszenie podatków, tego najbardziej boją właściciele firm, szczególnie tych małych. Jest im ciężko, a będzie jeszcze gorzej. Od nowego roku wzrośnie zarówno minimalne wynagrodzenie za pracę, jak i minimalna stawka godzinowa. W efekcie miesięczne składki społeczne do ZUS dla przedsiębiorców, bez składki zdrowotnej, wyniosą 1926,76 zł. To o 8,6 proc. więcej niż obecnie i aż o 93 proc. więcej niż w 2021 roku. W górę pójdą również składki zdrowotne, które wzrosną nawet o 37,4 proc.

REKLAMA

Gigantyczne podwyżki dla przedsiębiorców. Czegoś takiego nie było od lat. Te zmiany wykończą mały biznes?
23 paź 2025

Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, podnoszenie ZUS-owskich składek i podnoszenie podatków, tego najbardziej boją właściciele firm, szczególnie tych małych. Jest im ciężko, a będzie jeszcze gorzej. Od nowego roku wzrośnie zarówno minimalne wynagrodzenie za pracę, jak i minimalna stawka godzinowa. W efekcie miesięczne składki społeczne do ZUS dla przedsiębiorców, bez składki zdrowotnej, wyniosą 1926,76 zł. To o 8,6 proc. więcej niż obecnie i aż o 93 proc. więcej niż w 2021 roku. W górę pójdą również składki zdrowotne, które wzrosną nawet o 37,4 proc.
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne
22 paź 2025

Uprawnienia organów kontroli skarbowej mają trend wyraźnie wzrostowy. Na każdym kroku można przeczytać o zmianach w przepisach, które poszerzają uprawnienia skarbówki. Tym bardziej cieszy informacja o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji Ordynacji podatkowej, która będzie działała na korzyść podatników.

REKLAMA