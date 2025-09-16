Emerytury w 2026 roku wyższe o 250 zł? ZUS zdradza prognozy

Emerytury w Polsce rosną szybciej niż inflacja, a ZUS zapewnia, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje stabilna. W najnowszym raporcie instytucja przedstawiła też prognozy na 2026 rok. Seniorzy mogą spodziewać się kolejnych podwyżek oraz dodatkowych wypłat. Ile dokładnie wyniesie przeciętna emerytura w przyszłym roku? Odpowiedź może zaskoczyć.

rozwiń >

Na początku września 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił sprawozdanie z wykonania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za pierwsze półrocze. Dane pokazują, że kondycja FUS jest dobra, rosną zarówno przychody ze składek, jak i wysokość wypłacanych świadczeń. Coraz większy udział w systemie mają także obcokrajowcy. Co to oznacza dla przyszłych emerytów i finansów państwa?

REKLAMA

REKLAMA

Średnia emerytura rośnie szybciej niż inflacja

W okresie styczeń–czerwiec 2025 r. ZUS wypłacał miesięcznie średnio ok. 8 mln świadczeń emerytalno-rentowych. W tym:

6,4 mln emerytur,

1,2 mln rent rodzinnych,

ponad 480 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy.

Przeciętne świadczenie wyniosło 3986,91 zł brutto, to aż o 9,1 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2024 r. Oznacza to, że emerytury rosły szybciej niż inflacja, co realnie poprawiło sytuację seniorów.

Wydatki i wpływy FUS

Łączne koszty FUS w pierwszym półroczu sięgnęły 223,6 mld zł. Z tego:

REKLAMA

198 mld zł przeznaczono na emerytury i renty (wzrost o ok. 10 proc. rok do roku),

20,1 mld zł na zasiłki chorobowe i macierzyńskie (wzrost o 11,5 proc.).

Stronę przychodową wspiera dobra sytuacja gospodarcza. Wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły prawie 190 mld zł, czyli o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Składki netto (po potrąceniu przekazywanej części do OFE) wyniosły 185,7 mld zł i były wyższe o 7,9 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzięki temu wskaźnik pokrycia wydatków wpływami sięgnął 83,4 proc., a w samym drugim kwartale aż 84,9 proc. To pozwoliło zmniejszyć dotację z budżetu państwa do 22,9 mld zł – o 700 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Wynagrodzenia napędzają system

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk podkreśla, że najważniejszym motorem dobrych wyników FUS jest rynek pracy:

Coraz więcej osób podlega ubezpieczeniom społecznym, a wyższe płace oznaczają rosnące wpływy do Funduszu – zaznaczył.

Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych wzrosła do 16,3 mln, czyli o 24 tys. więcej niż rok wcześniej. Wśród nich:

71 proc. to pracownicy etatowi,

11,2 proc. osoby prowadzące działalność gospodarczą,

8,7 proc. osoby na umowach cywilnoprawnych.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 8,7 proc. To bezpośrednio przełożyło się na wyższe składki, które stabilizują sytuację FUS.

Cudzoziemcy coraz ważniejsi dla ZUS

Na koniec czerwca 2025 r. cudzoziemcy stanowili 7,6 proc. wszystkich ubezpieczonych, to ponad 1,2 mln osób. To wzrost o 6,9 proc. w skali roku.

Najliczniejsze grupy to:

Ukraińcy – 818 tys. (65,9 proc. wszystkich cudzoziemców),

Białorusini – 136,4 tys. (11 proc.).

ZUS wskazuje, że aktywność zawodowa obcokrajowców sprzyja zasilaniu funduszu i równoważy niekorzystne trendy demograficzne.

Co dalej z emeryturami w 2026 roku?

Eksperci przewidują, że w 2026 r. przeciętne świadczenie emerytalne ponownie wzrośnie. Według szacunków Ministerstwa Finansów waloryzacja marcowa może wynieść ok. 6–7 proc., co oznacza, że średnia emerytura przekroczy poziom 4200 zł brutto. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to wzrost o ok. 250 zł miesięcznie w stosunku do obecnego poziomu.

Do tego należy doliczyć dodatkowe świadczenia. W 2026 r. utrzymane zostaną trzynasta i czternasta emerytura – każda w wysokości minimalnej emerytury, czyli prognozowane ok. 2150 zł brutto. Oznacza to, że przeciętny senior otrzyma w przyszłym roku ponad 47 tys. zł brutto rocznie, z czego ponad 4 tys. zł przypadnie na same dodatki.

Stabilność z wyzwaniami

Według ZUS sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje stabilna. Rosnące wpływy ze składek, wyższe wynagrodzenia i coraz liczniejsza grupa ubezpieczonych, pozwalają ograniczać dotacje z budżetu państwa.

Dla seniorów oznacza to realną poprawę dochodów. Dla państwa, możliwość utrzymania płynności systemu. Eksperci zwracają jednak uwagę, że w dłuższej perspektywie konieczne będzie podtrzymanie dobrej koniunktury, wspieranie aktywności zawodowej oraz inwestowanie w kapitał ludzki.