Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, co należy Ci się z ZUS w 2026 roku!

Od 2026 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na większe wsparcie finansowe z ZUS. Rozszerzony zostanie dostęp do świadczenia wspierającego, wzrosną dodatki, a procedura przyznawania świadczeń stanie się prostsza i szybsza. To dobra wiadomość dla osób przewlekle chorych, po wypadkach, a także dla seniorów, którzy często latami czekali na decyzje.

rozwiń >

Orzeczenie o niepełnosprawności a orzeczenie ZUS – czym się różnią

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzekania. Pierwszy to powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające, które wydają decyzje o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Drugi system to orzecznictwo ZUS, które określa niezdolność do pracy lub do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

REKLAMA

Choć oba dokumenty dotyczą zdrowia i ograniczeń funkcjonalnych, nie są tożsame. Orzeczenie z PZON potwierdza ogólny stan zdrowia i daje dostęp do ulg, dofinansowań i programów PFRON. Orzeczenie ZUS z kolei jest podstawą do przyznania renty lub dodatków pieniężnych. W 2026 roku oba te systemy mają zostać lepiej skoordynowane, by świadczenia trafiały do osób, które naprawdę ich potrzebują, bez dublowania procedur.

Świadczenie wspierające – nowa szansa od stycznia 2026 roku

Najważniejsza zmiana dotyczy świadczenia wspierającego. Od 2026 roku obejmie ono również osoby z decyzją o poziomie potrzeby wsparcia w przedziale od 70 do 77 punktów. W 2025 roku próg wynosił co najmniej 78 punktów, więc teraz pomoc trafi do znacznie szerszej grupy.

Świadczenie wspierające przyznaje ZUS, ale podstawą decyzji jest orzeczenie wydane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Punkty przyznaje się na podstawie dokumentacji medycznej i wywiadu funkcjonalnego. Im więcej punktów, tym większa kwota wsparcia.

REKLAMA

Punkty w decyzji WZON Procent renty socjalnej Szacunkowa kwota po waloryzacji w marcu 2026 r. 95–100 pkt 220% ok. 4 250 zł 90–94 pkt 180% ok. 3 480 zł 85–89 pkt 120% ok. 2 320 zł 80–84 pkt 80% ok. 1 550 zł 78–79 pkt 60% ok. 1 160 zł 70–77 pkt (nowa grupa) 40% ok. 770 zł

Wyliczenia przy założeniu, że renta socjalna po marcowej waloryzacji wzrośnie do ok. 1930 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozszerzenie świadczenia oznacza, że wreszcie również osoby z umiarkowanymi ograniczeniami będą mogły uzyskać realną pomoc finansową. ZUS zapowiada, że decyzje mają być wydawane szybciej, a cała procedura – w pełni elektroniczna.

Dodatki i wsparcie z ZUS w 2026 roku

Poza świadczeniem wspierającym osoby z orzeczeniem mogą otrzymać kilka innych form pomocy. Najważniejsze z nich to:

renta z tytułu niezdolności do pracy ,

, dodatek pielęgnacyjny ,

, świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500+ dla niesamodzielnych

czyli tzw. 500+ dla niesamodzielnych świadczenie rehabilitacyjne.

Każde z tych świadczeń ma własne kryteria, ale w praktyce orzeczenie o niepełnosprawności często stanowi punkt wyjścia do ich uzyskania.

Polecamy: Kalendarz 2026 [Kalendarz Księgowego]

Dodatek pielęgnacyjny od 2026 roku ma wynieść około 360–370 zł miesięcznie po waloryzacji. Przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Z kolei świadczenie uzupełniające, tzw. 500+ dla niesamodzielnych zachowa swoje dotychczasowe zasady, ale wzrośnie próg dochodowy, do ok. 2500 zł brutto miesięcznie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy pozostanie jednym z głównych świadczeń. Przyznaje ją ZUS, a decyzja o stopniu niepełnosprawności może stanowić dowód w sprawie. Również przedsiębiorcy z orzeczeniem będą mogli nadal korzystać z refundacji składek, w zależności od stopnia niepełnosprawności: 100%, 60% lub 30%.

Świadczenie / wsparcie Uwagi / warunki Istotne zmiany lub ciekawostki Renta z tytułu niezdolności do pracy Wymaga orzeczenia ZUS: lekarz orzecznik stwierdza częściową / całkowitą niezdolność do pracy. Posiadanie orzeczenia stopnia niepełnosprawności (PZON) to za mało, ale może być argumentem pomocniczym. Świadczenie rehabilitacyjne Gdy po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego stan zdrowia nadal wymaga leczenia i rokowania Można je otrzymać przez określony czas, gdy istnieje szansa na powrót do pracy. Dodatek pielęgnacyjny (ZUS) Przysługuje osobom, u których lekarz ZUS stwierdził całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, lub automatycznie (75+ lat) W 2025 r. kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek dopełniający (500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) Przysługuje, gdy orzeczenie ZUS stwierdza, że masz niezdolność do samodzielnej egzystencji W 2025 r. próg uprawniający to 2 419,33 zł brutto (suma świadczeń publicznych) Refundacja składek ZUS dla przedsiębiorców niepełnosprawnych Jeśli prowadzisz działalność, możesz mieć zwrot części składek (emerytalnych i rentowych) W 2025 r.: 100 % składek – dla znacznego stopnia niepełnosprawności; 60 % – dla umiarkowanego; 30 % – dla lekkiego stopnia.

Jak złożyć wniosek do ZUS

Wnioski o świadczenie wspierające i pozostałe formy pomocy składa się wyłącznie elektroniczni, przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość internetową. Podstawą do przyznania wsparcia jest decyzja WZON o poziomie potrzeby wsparcia. Jeśli masz już orzeczenie o niepełnosprawności z PZON, możesz wnioskować o jego przeliczenie na punkty w nowym systemie. ZUS sam oblicza wysokość świadczenia na podstawie decyzji WZON i kwoty aktualnej renty socjalnej.

Bez komisji lekarskiej – nowe podejście do orzekania

Nowe przepisy pozwalają uzyskać orzeczenie nawet bez stawiennictwa przed komisją. Jeśli dokumentacja medyczna jednoznacznie potwierdza trwały lub przewlekły stan zdrowia, orzeczenie może być wydane wyłącznie na podstawie dokumentów. To szczególne ułatwienie dla osób starszych, z ograniczoną mobilnością lub poważnie chorych, które nie są w stanie uczestniczyć w badaniu.

Dlaczego warto mieć orzeczenie

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności to coś więcej niż formalność. To realny dostęp do pieniędzy, ulg podatkowych i ułatwień w codziennym życiu. Dzięki niemu można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, tańszej komunikacji, dotacji z PFRON na sprzęt czy likwidację barier w mieszkaniu.

Rodzice dzieci z orzeczeniem mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Osoby pracujące, o dodatkowe wsparcie w zatrudnieniu. W praktyce orzeczenie otwiera drzwi do wielu narzędzi, które realnie poprawiają komfort życia.

Podstawa prawna

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności