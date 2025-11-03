Osoby, które urodziły się w 1955 roku, mogą otrzymać dwukrotnie wyższą emeryturę. Dlaczego? ZUS wyjaśnia

Dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może znacznie zwiększyć wysokość przyszłej emerytury. Jest to możliwe dzięki corocznym waloryzacjom składek oraz skróceniu okresu, przez który ZUS przewiduje wypłatę świadczenia, co pozwala na wzrost emerytury nawet o kilkadziesiąt procent. Oto szczegóły.

W ten sposób urodzeni w 1955 roku mogą uzyskać dwukrotnie wyższą emeryturę. ZUS wyjaśnia

Z analiz ZUS wynika, że późniejsze przejście na emeryturę może się bardzo opłacać, ponieważ pozwala znacząco zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia. Dzieje się tak, ponieważ polski system emerytalny opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że im więcej zgromadzimy składek, tym wyższą emeryturę otrzymamy.

Trzy powody, dla których dłuższa praca się opłaca

Zwiększony kapitał emerytalny: Każdy dodatkowy rok pracy to kolejne składki, które zasilają nasze konto w ZUS. Dzięki temu nasz kapitał emerytalny rośnie, co bezpośrednio przekłada się na wyższą emeryturę. Korzyści z waloryzacji: ZUS co roku waloryzuje zgromadzone składki, aby chronić je przed inflacją. Im więcej pieniędzy mamy na koncie, tym większe zyski przynosi waloryzacja. Na przykład, w 2025 roku waloryzacja wyniosła 14,4 proc., co dla osób z większym kapitałem oznaczało znaczący wzrost wartości ich konta. Krótszy statystyczny okres wypłaty: Wzór na wysokość emerytury jest prosty – zgromadzony kapitał dzieli się przez statystyczny okres, przez jaki będziemy pobierać świadczenie. Przechodząc na emeryturę później, skracamy ten okres, co sprawia, że miesięczna kwota świadczenia staje się wyższa.

Przykłady wzrostu emerytury

Analizy ZUS pokazują, jak bardzo opłacalne jest odroczenie emerytury. Mężczyzna, który pracował jeden rok dłużej, zamiast 3882 zł, otrzymał 4623 zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. Inny przykład to mężczyzna, który pracował 5 lat dłużej. Jego emerytura wzrosła ponad dwukrotnie – z 2477 zł do 5147 zł. W obu przypadkach brak wypłaty emerytury przez dodatkowe lata pracy zwrócił się w ciągu kilku lat, a wyższe świadczenie będzie otrzymywane do końca życia.

Coraz więcej osób pracuje dłużej

Coraz więcej Polaków dostrzega te korzyści. Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie, a spadek liczby nowo przyznanych emerytur o 17,9 proc. w pierwszej połowie 2025 roku świadczy o tym, że coraz więcej osób świadomie odkłada decyzję o przejściu na emeryturę. Średnia wieku przejścia na emeryturę wynosi obecnie 62,7 roku i systematycznie rośnie, co jest korzystne zarówno dla przyszłych emerytów, jak i dla całej gospodarki.