REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Osoby, które urodziły się w 1955 roku, mogą otrzymać dwukrotnie wyższą emeryturę. Dlaczego? ZUS wyjaśnia

Osoby, które urodziły się w 1955 roku, mogą otrzymać dwukrotnie wyższą emeryturę. Dlaczego? ZUS wyjaśnia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2025, 11:00
[Data aktualizacji 04 listopada 2025, 09:37]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
Osoby urodzone w 1955 roku mogą otrzymać dwukrotnie wyższą emeryturę. Dlaczego? ZUS wyjaśnia
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może znacznie zwiększyć wysokość przyszłej emerytury. Jest to możliwe dzięki corocznym waloryzacjom składek oraz skróceniu okresu, przez który ZUS przewiduje wypłatę świadczenia, co pozwala na wzrost emerytury nawet o kilkadziesiąt procent. Oto szczegóły.

W ten sposób urodzeni w 1955 roku mogą uzyskać dwukrotnie wyższą emeryturę. ZUS wyjaśnia

Z analiz ZUS wynika, że późniejsze przejście na emeryturę może się bardzo opłacać, ponieważ pozwala znacząco zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia. Dzieje się tak, ponieważ polski system emerytalny opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że im więcej zgromadzimy składek, tym wyższą emeryturę otrzymamy.

REKLAMA

REKLAMA

Trzy powody, dla których dłuższa praca się opłaca

  1. Zwiększony kapitał emerytalny: Każdy dodatkowy rok pracy to kolejne składki, które zasilają nasze konto w ZUS. Dzięki temu nasz kapitał emerytalny rośnie, co bezpośrednio przekłada się na wyższą emeryturę.
  2. Korzyści z waloryzacji: ZUS co roku waloryzuje zgromadzone składki, aby chronić je przed inflacją. Im więcej pieniędzy mamy na koncie, tym większe zyski przynosi waloryzacja. Na przykład, w 2025 roku waloryzacja wyniosła 14,4 proc., co dla osób z większym kapitałem oznaczało znaczący wzrost wartości ich konta.
  3. Krótszy statystyczny okres wypłaty: Wzór na wysokość emerytury jest prosty – zgromadzony kapitał dzieli się przez statystyczny okres, przez jaki będziemy pobierać świadczenie. Przechodząc na emeryturę później, skracamy ten okres, co sprawia, że miesięczna kwota świadczenia staje się wyższa.

Przykłady wzrostu emerytury

Analizy ZUS pokazują, jak bardzo opłacalne jest odroczenie emerytury. Mężczyzna, który pracował jeden rok dłużej, zamiast 3882 zł, otrzymał 4623 zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. Inny przykład to mężczyzna, który pracował 5 lat dłużej. Jego emerytura wzrosła ponad dwukrotnie – z 2477 zł do 5147 zł. W obu przypadkach brak wypłaty emerytury przez dodatkowe lata pracy zwrócił się w ciągu kilku lat, a wyższe świadczenie będzie otrzymywane do końca życia.

Coraz więcej osób pracuje dłużej

Coraz więcej Polaków dostrzega te korzyści. Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie, a spadek liczby nowo przyznanych emerytur o 17,9 proc. w pierwszej połowie 2025 roku świadczy o tym, że coraz więcej osób świadomie odkłada decyzję o przejściu na emeryturę. Średnia wieku przejścia na emeryturę wynosi obecnie 62,7 roku i systematycznie rośnie, co jest korzystne zarówno dla przyszłych emerytów, jak i dla całej gospodarki.

Powiązane
Jak wygląda komisja orzekająca o niepełnosprawności w praktyce – krok po kroku
Jak wygląda komisja orzekająca o niepełnosprawności w praktyce – krok po kroku
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS. Co Ci się należy w 2026 roku?
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS. Co Ci się należy w 2026 roku?
Rewolucyjne zmiany dla osób niepełnosprawnych. Rząd będzie płacił za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. Ile można zyskać?
Rewolucyjne zmiany dla osób niepełnosprawnych. Rząd będzie płacił za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. Ile można zyskać?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak zwiększyć wysokość emerytury? Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21) nie każdemu przynosi korzyść
04 lis 2025

Jak zwiększyć wysokość emerytury? Należy złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21), ale nie każdemu przynosi on korzyść. Kto powinien złożyć wniosek, a kto nie? ZUS tłumaczy.
To już pewne. Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej
04 lis 2025

Nowe regulacje prawne, które obowiązują od niedawna, ustanowiły podwyższenie o 5 lat progu wiekowego uprawniającego do pracy dla przedstawicieli jednej profesji. Dotyczy to komorników sądowych, którzy uzyskali prawo do pozostania w zawodzie do 70. roku życia, podczas gdy poprzednio limit wynosił 65 lat. Oto szczegóły.

Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany właśnie wchodzą w życie od 04.11.2025
04 lis 2025

Kompetencje administracji skarbowej konsekwentnie się rozszerzają. Co chwilę pojawiają się doniesienia o zmianach prawa zwiększających możliwości fiskusa. Na tym tle tym bardziej cieszy podpisana przez Prezydenta nowelizacja Ordynacji podatkowej, korzystna dla podatników.
Loterie fantowe w szkołach – jak zorganizować je zgodnie z prawem?
04 lis 2025

Organizacja loterii fantowych w szkołach to popularny sposób pozyskiwania środków na cele charytatywne, społeczne czy edukacyjne. Choć wydarzenia tego typu często mają charakter dobroczynny, nie zwalnia to ich organizatorów z obowiązku przestrzegania przepisów prawa. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przypomniało ostatnio o zasadach wynikających z ustawy o grach hazardowych – a te są jasno określone.

REKLAMA

Wielkie zmiany w emeryturach. Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
04 lis 2025

Leki, które kosztują majątek, coraz coraz droższa żywność, coraz wyższe rachunki za prąd i za ogrzewanie... Starsi ludzie z niskimi emeryturami z trudem wiążą koniec z końcem. Ich sytuacji nie poprawia procentowa waloryzacja świadczenia, bo otrzymują relatywnie najmniejsze podwyżki nominalne. Czy jest szansa na to, że waloryzacja będzie przebiegać wedle nowych zasad? Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy w tej sprawie. Na razie jednak są już prognozy i wyliczenia wysokości emerytur zgodnie a aktualnie obowiązującymi zasadami.
Niepełnosprawni się dostosowali. Szkolą się, aby symulować większą niepełnosprawność tak, aby wypełnić wymogi chorych przepisów
04 lis 2025

Do redakcji Infor.pl stale trafiają listy osób niepełnosprawnych podnoszących problem patologii związanych z coraz większym znaczeniem niesamodzielności w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym. Powoduje to uznawanie za samodzielne (np. dlatego, że mają dwie sprawne ręce i mogą sobie zrobić herbatę) osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Samo orzeczenie o niepełnosprawności (w tym powołany stopień znaczny) nic nie znaczy (w praktyce) przy świadczeniu wspierającym czy dodatku dopełniającym (i przyszłym dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile politycy dotrzymają obietnic i go uchwalą). System wspierania niepełnosprawności przesunął się w kierunku testów samodzielności. W efekcie niewidoma, która otworzy samodzielnie drzwi w swoim mieszkaniu jest traktowana jako osoba niepełnosprawna z poważną dysfunkcją ciała (wzrok), ale całkiem samodzielnie sobie radząca w życiu. Na tyle samodzielnie, aby nie dostać 70 punktów dla świadczenia wspierającego albo dodatku dopełniającego. Osoby niepełnosprawne martwią się, że ich wsparciem będzie tylko renta, a ci bardziej pesymistyczni myślą "Jak poradzić sobie na zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł i zasiłkach z MOPS".
Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?
03 lis 2025

Od 3 listopada 2025 r. gminy przyjmują wnioski o bon ciepłowniczy. O nowe świadczenie można też ubiegać się w tradycyjnej papierowej formie, jak również drogą elektroniczną. Komu przysługuje takie wsparcie i ile wynosi? Czy w każdym ośrodku pomocy społecznej otrzymamy bon?
4 tys. zł za brak polisy OC dla drona (także używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
03 lis 2025

Masz drona i używasz go do filmowania, fotografii lub po prostu latasz rekreacyjnie? Od 13 listopada 2025 roku wchodzi w życie obowiązek ubezpieczenia OC dla operatorów dronów o wadze od 250 gramów do 20 kg. Jego brak może spowodować karę w wysokości 4000 zł. Sprawdź, czy obowiązek nie dotyczy również Ciebie.

REKLAMA

IBE proponuje wprowadzenie „pracy własnej ucznia”. Nowa kategoria dydaktyczna może zastąpić tradycyjne prace domowe
03 lis 2025

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił Ministerstwu Edukacji Narodowej rekomendacje zmian w przepisach dotyczących prac domowych. Eksperci proponują wprowadzenie ustawowego pojęcia „pracy własnej uczennicy lub ucznia” – dobrowolnej, nieocenianej formy aktywności, która miałaby wspierać samodzielność i rozwój dzieci.
Zwolnienie z pracy za wyjście do sklepu po bułkę na drugie śniadanie. Czy to jest zgodne z prawem? Sprawdź, co wynika z przepisów
03 lis 2025

Czy wyjście do pobliskiego sklepu po bułkę to powód, dla którego pracownika można zwolnić z pracy? Warto wiedzieć co wynika z przepisów, ale trzeba też pamiętać, by sprawdzić, co przewiduje regulamin pracy obowiązujący w zakładzie.

REKLAMA