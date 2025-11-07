Chcesz mieć wyższą emeryturę o minimum 600 zł? Wystarczy, że spełnisz ten jeden warunek

Zamiast jednorazowych świadczeń, Kancelaria Prezydenta rozważa długoterminowe wsparcie dla matek. Nowa inicjatywa zakłada nie tylko miesięczne wypłaty po urodzeniu dziecka, ale również dodatkowe składki emerytalne. Celem programu jest nie tylko poprawa sytuacji finansowej rodzin, ale także zachęcenie do posiadania dzieci, co ma wpłynąć na zwiększenie dzietności w Polsce.

Nowy dokument u prezydenta: Emerytura wyższa o minimum 600 zł, ale pod warunkiem spełnienia pewnego wymogu. Jakiego?

Kancelaria Prezydenta otrzymała obywatelską petycję dotyczącą nowego, szerokiego wsparcia finansowego dla matek. Głównym celem propozycji jest poprawa sytuacji materialnej rodzin, a także zachęcenie do posiadania dzieci, co ma przełożyć się na wzrost dzietności w Polsce.

Główne założenia propozycji

Propozycja zakłada miesięczne wynagrodzenie dla matek, uzależnione od liczby dzieci. Dodatkowo, ma ona gwarantować wzrost emerytury o 600 zł za każde dziecko.

Płace minimalne : propozycja przewiduje wypłaty w wysokości 1/2, 1 oraz 1 i 1/2 aktualnej płacy minimalnej (4666 zł), w zależności od liczby dzieci. Oznacza to, że matka jednego dziecka otrzymałaby miesięcznie 2333 zł, dwójki – 4666 zł, a trójki – 6999 zł.

: propozycja przewiduje wypłaty w wysokości 1/2, 1 oraz 1 i 1/2 aktualnej płacy minimalnej (4666 zł), w zależności od liczby dzieci. Oznacza to, że matka jednego dziecka otrzymałaby miesięcznie 2333 zł, dwójki – 4666 zł, a trójki – 6999 zł. Emerytury: zgodnie z propozycją, matka, która urodziła jedno dziecko i zajmowała się domem, otrzymywałaby dodatkowo 600 zł do emerytury. W przypadku dwójki dzieci byłoby to 1200 zł, a trójki – kwota zbliżona do minimalnej emerytury.

Dlaczego ta propozycja jest istotna?

Autor petycji podkreśla, że jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego matkom, które poświęciły życie na wychowanie dzieci i z tego powodu nie mogły pracować zawodowo. Przytacza przykład swojej znajomej, której emerytura wynosi 0 zł, podczas gdy jej mąż z emeryturą 3300 zł ledwo wystarcza na podstawowe potrzeby.

Opinia eksperta

Dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego ocenia propozycję jako "hojną i prospołeczną". Zauważa jednak, że petycja nie wskazuje na sposób jej sfinansowania ani na to, jak zagwarantować równe traktowanie osób, które nie mają dzieci, ale regularnie płacą podatki. Program 800 Plus miał poprawić sytuację demograficzną, ale w rzeczywistości, jak wskazują eksperci, poprawił jedynie sytuację finansową rodzin, nie przekładając się na wzrost dzietności. Dlatego poszukiwane są nowe, bardziej skuteczne rozwiązania.