Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS ma w październiku niespodziankę dla emerytów: nie jedno, a dwa świadczenia trafią na rachunki bankowe

ZUS ma w październiku niespodziankę dla emerytów: nie jedno, a dwa świadczenia trafią na rachunki bankowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2025, 06:57
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
ZUS, emerytury, świadczenie, rachunek bankowy, święto
ZUS ma w październiku niespodziankę dla emerytów: nie jedno, a dwa świadczenia trafią na rachunki bankowe
Shutterstock

W październiku 2025 r. część emerytów będzie zaskoczona, ponieważ otrzyma od ZUS nie jeden, a dwa przelewy ze świadczeniem emerytalnym. Wyjaśniamy, skąd takie przesunięcia i kogo ono dotyczą.

W jakich terminach ZUS dokonuje wypłat świadczeń emerytalnych?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz praktyką ZUS – emerytury wypłacane są świadczeniobiorcom w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń, który jest jednym z 7 poniższych terminów: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dniem miesiąca.

Termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy (czyli – sobotę, niedzielę albo święto) – kiedy ZUS wypłaci emeryturę?

Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas – ZUS realizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem. Środki przekazywane są na pocztę zawsze trzy dni robocze przed terminem wypłaty, a do banku – jeden dzień roboczy przed tym terminem.

Harmonogram wypłat emerytur w październiku 2025 r. – kiedy ZUS wypłaci świadczenia i z jakiego powodu niektórzy otrzymają emeryturę dwukrotnie?

W październiku 2025 r. na sobotę lub niedzielę przypadają odpowiednio – 5. i 25. dzień miesiąca. W tym pierwszym przypadku – emerytura zostanie wypłacona świadczeniobiorcom przez ZUS najpóźniej do 3 października, a w drugim – do 24 października. To jednak nie wszystko, ponieważ na to, jakie wypłaty trafią na rachunki bankowe emerytów w październiku 2025 r., ma również wpływ przypadający na 1 listopada dzień Wszystkich Świętych, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wszyscy emeryci, których termin wypłaty świadczenia emerytalnego przypada na 1. dzień miesiąca – emeryturę listopadową, otrzymają zatem już w październiku (najpóźniej do dnia 31 października br.). Ci świadczeniobiorcy, w październiku 2025 r., przelew od ZUS ze świadczeniem emerytalnym, otrzymają zatem dwukrotnie.

Ile aktualnie wynosi najniższe świadczenie emerytalno-rentowe, czyli – jaka jest wysokość najniższej emerytury w październiku 2025 r.?

W październiku 2025 r. najniższe gwarantowane świadczenie emerytalno-rentowe opiewa na kwotę 1 878,91 zł. Jest to kwota wynikająca z komunikatu Prezesa ZUS z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń, która obowiązuje od 1 marca 2025 r. Kwota ta, w związku z coroczną waloryzacją emerytur i rent, ulegnie podwyższeniu od 1 marca 2026 r.

Podstawa prawna:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
