Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków

MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków

24 września 2025, 12:55
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na wsparcie finansowe sięgające nawet 4134 zł miesięcznie. Poza świadczeniem wspierającym, które jest nowością w systemie i trafia do dorosłych z największymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, MOPS wypłaca również świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3287 zł, zasiłek stały do 1229 zł, a także zasiłki okresowe i celowe. Do tego dochodzą dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz usługi opiekuńcze. Dla wielu rodzin to nie tylko ulga w domowym budżecie, ale i realne zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.

rozwiń >

System oparty na ustawie o pomocy społecznej

Podstawą działania MOPS pozostaje ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku wraz z późniejszymi nowelizacjami. To ona wyznacza kryteria przyznawania świadczeń i określa katalog dostępnych form pomocy. Największe znaczenie ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W wielu przypadkach wymagane są też wskazania dotyczące konieczności stałej opieki, które pojawiają się w punktach 7 i 8 orzeczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające – nawet do 4134 zł miesięcznie

Od 2024 roku osoby dorosłe z niepełnosprawnością mogą korzystać z nowej formy pomocy, jaką jest świadczenie wspierające. To rozwiązanie skierowane wyłącznie do pełnoletnich, które mają orzeczony poziom potrzeby wsparcia. Decyzję o przyznaniu wydaje Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) na podstawie punktacji, im wyższa liczba punktów, tym wyższa kwota świadczenia.

W 2025 roku świadczenie wspierające może wynieść od około 700 zł do nawet 4134 zł miesięcznie. Aby je uzyskać, trzeba przejść trzyetapową procedurę: najpierw orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu (PZON), następnie ustalenie punktów przez WZON, a na końcu złożenie wniosku do ZUS. Cały proces można przeprowadzić online, przez platformę PUE ZUS lub system SOW.

Świadczenie wspierające ma charakter stały i jest niezależne od dochodu, co odróżnia je od zasiłków wypłacanych przez MOPS. Jego celem jest zapewnienie osobom z największymi trudnościami funkcjonowania samodzielnych środków do życia oraz wzmocnienie ich niezależności finansowej.

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne – 3287 zł miesięcznie

Najważniejszym wsparciem dla opiekunów pozostaje świadczenie pielęgnacyjne. Od 2024 roku obowiązują w nim istotne zmiany: opiekun nie musi już rezygnować z pracy zawodowej, a świadczenie można pobierać równolegle z emeryturą lub rentą. Jeśli pod opieką znajduje się więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, świadczenie jest podwyższane o 100 procent na drugą i każdą kolejną osobę. W 2025 roku jego wysokość wynosi 3287 zł miesięcznie. To forma pomocy kierowana przede wszystkim do rodziców, ale także do innych członków rodziny zobowiązanych alimentacyjnie, a nawet dyrektorów placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek stały – wsparcie dla osób bez dochodów

Kolejnym filarem pomocy jest zasiłek stały, przeznaczony dla osób dorosłych, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Aby otrzymać świadczenie, dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać 1010 zł, a w przypadku rodziny, 823 zł na osobę. Kwota zasiłku jest wyliczana indywidualnie, w zależności od różnicy między faktycznym dochodem a kryterium dochodowym, i nie może być wyższa niż 1229 zł miesięcznie. Minimalna wartość świadczenia to 100 zł. Warto dodać, że zasiłek ten nie przysługuje osobom, które pobierają już inne świadczenia o podobnym charakterze, jak renta socjalna czy świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek okresowy – pomoc w trudnych momentach

Osobnym narzędziem wsparcia jest zasiłek okresowy. To forma pomocy przeznaczona dla osób i rodzin, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, na przykład z powodu choroby, bezrobocia czy nagłych kryzysów. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie różnicy między dochodem a ustawowym kryterium i nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Co istotne, zasiłek okresowy może być wypłacany jeszcze przez dwa miesiące po podjęciu zatrudnienia przez beneficjenta, co ma ułatwić powrót na rynek pracy.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Coraz większą rolę w systemie wsparcia odgrywają dodatki związane z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe i mają tytuł prawny do lokalu. Co więcej, osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą otrzymać także dodatek energetyczny, który częściowo pokrywa rosnące rachunki za energię elektryczną. W praktyce to właśnie te świadczenia pozwalają wielu rodzinom uniknąć zaległości czynszowych i zadłużenia.

Zasiłki celowe i usługi opiekuńcze

MOPS w wyjątkowych sytuacjach może przyznać jednorazowe zasiłki celowe. Są one przeznaczone na zakup leków, opału, żywności, odzieży czy innych rzeczy niezbędnych w nagłych przypadkach losowych. Oprócz tego ośrodki oferują usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Mogą one obejmować zarówno pomoc w codziennych czynnościach, jak zakupy czy sprzątanie, jak i wsparcie medyczne lub terapeutyczne dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Lokalne programy i zniżki

Warto pamiętać, że poszczególne gminy wprowadzają również własne programy. Mogą to być darmowe bilety komunikacyjne, dopłaty do leków, lokalne karty seniora lub specjalne ulgi dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Zdarza się, że MOPS pełni w nich rolę informacyjną i pomaga mieszkańcom w składaniu odpowiednich wniosków.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenia można składać bezpośrednio w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Coraz więcej spraw można jednak załatwić elektronicznie, przez ePUAP lub portal Emp@tia. Czas oczekiwania na decyzję zwykle wynosi od dwóch do czterech tygodni, choć w największych miastach bywa dłuższy. Trzeba też pamiętać, że zasady mogą różnić się w zależności od budżetu gminy, dlatego zawsze warto skontaktować się z lokalnym ośrodkiem i upewnić, jakie dokumenty są wymagane oraz jakie terminy obowiązują.

Podsumowanie

System pomocy społecznej w 2025 roku jest szeroki i elastyczny. Od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 3287 zł, przez zasiłki stałe i okresowe, po dodatki mieszkaniowe i energetyczne, MOPS oferuje rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb. Dla wielu rodzin to wsparcie oznacza bezpieczeństwo finansowe i pewność, że codzienne obowiązki związane z opieką nad osobą z niepełnosprawnością nie będą musiały oznaczać rezygnacji z godnych warunków życia. Warto sprawdzić, jakie świadczenia przysługują w danej gminie, bo często to właśnie decyzja MOPS rozstrzyga o stabilności całego domowego budżetu.

Źródło: INFOR
REKLAMA

