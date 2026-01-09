REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy i kiedy nowy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy i kiedy nowy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 09:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, 800 plus dla seniora
800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy i kiedy nowy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły.

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniora - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniora a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

REKLAMA

800 plus dla seniora a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Powiązane
ZUS wzywa osoby pracujące przed 1999 rokiem! Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
ZUS wzywa osoby pracujące przed 1999 rokiem! Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kirgistan: zmiana zasad pobytu bezwizowego od stycznia 2026 r. także dla Polaków
09 sty 2026

Z początkiem stycznia 2026 r. zmieniły się zasady bezwizowego pobytu w Kirgistanie, także dla obywateli Polski. To coraz bardziej popularna destynacja wśród polskich turystów. Jakie są aktualne zasady?
Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty
09 sty 2026

Wzrost świadczeń emerytalnych w 2026 roku stanie się faktem dzięki prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,88 proc. Według symulacji ZUS-u, dodatkowe wypłaty (13. i 14. emerytura) wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając pułap ok. 1970 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota netto będzie odpowiednio niższa po odliczeniu składek i podatku. Oto szczegóły.

Największa od lat rewolucja w L4 „przyklepana” przez Prezydenta: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
09 sty 2026

W dniu 7 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4) – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy.
IBE PIB: Nabór ekspertów do projektu podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej
09 sty 2026

Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie MEN przygotowuje założenia zmian w systemie edukacji. Jeszcze do 11 stycznia trwa nabór ekspertów, którzy przygotują projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych.

REKLAMA

ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
09 sty 2026

Te listy trafią do milionów Polaków. Zakład ubezpieczeń Społecznych ruszył z wysyłką bardzo ważnych informacji dla przedsiębiorców. O co chodzi? Trzeba sprawdzić, czy rozliczenia za miniony rok są prawidłowe i kompletne.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Lista świadczeń, ulg i pieniędzy
08 sty 2026

Co w praktyce oznacza orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Kto w 2026 roku może korzystać z dostępnych ulg i przywilejów? Rozwiewamy wątpliwości i prezentujemy kilka przykładowych form wsparcia.
Dodatkowy płatny urlop za staż pracy. Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
09 sty 2026

W kwietniu 2026 r. miną 2 lata od zgłoszenia propozycji wzmocnienia uprawnień urlopowych pracowników o dodatkowe 2 dni urlopu za każde kolejne 5 lat stażu pracy. Maksymalnie można byłoby otrzymać dodatkowe 10 dni urlopu o 25 latach pracy. Łącznie z 26 dniami urlopu byłoby to aż 36 dni wolnego w roku. Pomysł początkowo miał objąć tylko ograniczoną grupę pracowników, a później objął pozostałych. Czy dziś jest szansa na kontynuację tego projektu?
Rząd nie zdążył z likwidacją IP Box. Programiści odetchnęli, ale na jak długo?
08 sty 2026

Miała być podatkowa rewolucja od 1 stycznia 2026. Tysiące specjalistów szykowało się na koniec ulgi IP Box i 5-procentowego podatku. Tymczasem rząd nie zdążył – projekt UD116 utknął w fazie opiniowania. To jednak tylko odroczenie wyroku. Sprawdzamy, co planuje Ministerstwo Finansów i ile czasu zostało na przygotowania.

REKLAMA

Mieszkanie komunalne za 40 tys. zamiast 400 tys.? Sejm mówi: koniec. Masz 18 miesięcy
08 sty 2026

Przez 30 lat Polacy wykupywali mieszkania komunalne z 90-procentową zniżką. Lokal warty 400 tys. zł można było mieć za 40 tys. Sejm właśnie kończy z tym procederem. Nowe przepisy wchodzą 30 czerwca 2027 r. Jeśli mieszkasz w komunalnym i planujesz wykup – odliczanie już trwa. Sprawdź, co musisz zrobić i ile masz czasu.
Pracownicy są zdziwieni, że płacą za korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej. Połowa wynagrodzenia, to tylko początek, stracą więcej
08 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej stało się zmorą pracodawców. Jednak konsekwencje korzystania z niego ponoszą również pracownicy. I nie chodzi tu o obniżone wynagrodzenie za dzień, w którym byli nieobecni w pracy. Niespodziewany skutek pojawia się również po zakończeniu roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA