REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie co najmniej 2 dzieci. Kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie co najmniej 2 dzieci. Kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 maja 2026, 11:23
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, pieniądze
800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie co najmniej 2 dzieci. Kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowe świadczenie 800 plus dla seniorów? Do Sejmu trafił rewolucyjny projekt, który zakłada wypłatę stałego dodatku dla setek tysięcy rodziców. Kto ma szansę na dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie i od kiedy pieniądze mogą trafić na konta? Oto szczegóły.

rozwiń >

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie co najmniej 2 dzieci. Kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

REKLAMA

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przyszłość świadczenia 800 plus dla seniorów: realna pomoc czy postulat?

Choć wizja "800 plus dla seniora" brzmi jak sprawiedliwe dopełnienie systemu polityki prorodzinnej, eksperci zwracają uwagę na ogromne obciążenie dla budżetu państwa. Kwota 43 mld zł rocznie to wyzwanie, na które obecne finanse publiczne mogą nie być gotowe bez gruntownej reformy podatkowej. Na ten moment projekt pozostaje w sferze obywatelskich postulatów i analiz sejmowych. Seniorzy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość - o ile debata nad docenieniem trudu wychowania dzieci w poprzednich dekadach nabiera tempa, o tyle konkretne daty wypłat w 2026 roku nie zostały jeszcze potwierdzone w żadnym akcie prawnym. Warto jednak śledzić oficjalne komunikaty resortu rodziny, gdyż presja społeczna w tej sprawie rośnie, a rok 2026 w polityce senioralnej może przynieść jeszcze wiele niespodzianek.

Nowe 1600 plus dla seniorów w pigułce. Kto, ile i od kiedy?

Równolegle w parlamencie pojawił się jeszcze dalej idący, rewolucyjny postulat obywatelski - program 1600 plus dla seniorów, który zakłada wypłatę stałego dodatku do emerytury w wysokości dokładnie dwukrotności tradycyjnego 800 plus. Nowe świadczenie w kwocie 1600 zł miałoby trafiać do rodziców-emerytów, którzy podjęli trud wychowania co najmniej dwojga dzieci, pod warunkiem, że ich potomstwo legalnie pracuje w Polsce, odprowadza tu składki ZUS oraz zasila krajowy budżet podatkami. Choć pod koniec kwietnia sejmowa Komisja do Spraw Petycji formalnie odłożyła ten konkretny wniosek bez rozpatrzenia, sam pomysł wciąż jest na rządowej wokandzie. Posłowie procedują bowiem wspomniany wcześniej, niemal identyczny projekt i skierowali już w tej sprawie oficjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczny los programu zależy teraz od stanowiska resortu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - 800 plus dla seniorów

  1. Czy 800 plus dla seniora to już obowiązujące prawo? Nie. Obecnie jest to propozycja zawarta w petycji obywatelskiej, która wpłynęła do Sejmu. Choć wzbudziła duże zainteresowanie polityków, nie trwają nad nią jeszcze wiążące prace legislacyjne, a Ministerstwo Rodziny nie potwierdziło wprowadzenia tego świadczenia w 2026 roku.
  2. Komu według projektu miałaby przysługiwać rekompensata? Świadczenie miałoby trafiać do rodziców (osób po 50. roku życia), których dzieci osiągnęły pełnoletność przed wprowadzeniem programu 500 plus. Kluczowym warunkiem jest to, aby dzieci te obecnie pracowały i odprowadzały podatki w Polsce.
  3. Ile konkretnie można by otrzymać? Projekt zakłada 400 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko. Kwota ta sumuje się do maksymalnie 800 zł (przy dwójce lub większej liczbie dzieci). W przypadku obojga rodziców wychowujących jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona po połowie (po 200 zł dla każdego).
  4. Czy dodatek będzie wypłacany tylko emerytom? Nie. Zgodnie z założeniami petycji, świadczenie ma być formą uznania za "wychowanie płatnika składek", więc wiek emerytalny nie jest jedynym kryterium - liczy się fakt bycia rodzicem dorosłego już dziecka, które zasila system podatkowy.
  5. Jaki jest koszt wprowadzenia takiego programu? Szacuje się, że wypłata rekompensat kosztowałaby budżet państwa około 43 mld zł rocznie. To ogromna suma, stanowiąca niemal 70 proc. kosztów obecnego programu 800 plus dla dzieci.
Powiązane
Dodatkowe 150 zł dla każdego emeryta? Wiemy, co dalej z projektem
Dodatkowe 150 zł dla każdego emeryta? Wiemy, co dalej z projektem "Godna emerytura"
Straciłeś 500 plus przez waloryzację? Nowe progi od maja 2026. Tak uratujesz pieniądze
Straciłeś 500 plus przez waloryzację? Nowe progi od maja 2026. Tak uratujesz pieniądze
Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto
Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.
Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Nowe 600 plus na wodę w 2026 r. dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie tego wniosku – rusza nabór w ramach programu rządowego, w którym można uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę
23 maja 2026

Już niebawem, bo w drugim kwartale 2026 r. (czyli do końca czerwca 2026 r.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą nabory dla osób fizycznych, w ramach programu rządowego na dofinansowanie przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki). „Mikroretencja” (która jest możliwa m.in. dzięki zbiornikom na deszczówkę) nie tylko zwiększa retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczynia się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, w konsekwencji – wpływając na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałając podtopieniom, ale również – może realnie obniżyć rachunki za wodę osobom, które zdecydują się na wykonanie takiej przydomowej instalacji. Dzięki zbiornikowi na deszczówkę, rocznie, w budżecie statystycznego gospodarstwo domowego, powinno pozostać blisko 665 zł oszczędności.
Masz tylko kilka dni. Po 1 czerwca 2026 r. nie zmienisz już organizacji, której oddasz 1,5 proc. podatku
23 maja 2026

Podatnik ma pięć lat na poprawienie błędów finansowych w rozliczeniu PIT, ale na zmianę wskazanej organizacji pożytku publicznego – tylko miesiąc. W rozliczeniach za 2025 r. ostatnim dniem skutecznej prawnie korekty w części dotyczącej odpisu 1,5 proc. jest poniedziałek 1 czerwca 2026 r. Po tej dacie nie da się już skutecznie zmienić ani dodać dyspozycji przekazania 1,5 proc. podatku na OPP.

REKLAMA

Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
23 maja 2026

To jedno z tych świadczeń, które mają być wsparciem w trudnej, życiowej sytuacji. Mowa o rokrocznie waloryzowanym dodatku dla sieroty zupełnej. Choć ostatnia podwyżka nie była duża, to jednak kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie ma realne znaczenie w domowym budżecie. Kto może otrzymać pieniądze, ile obecnie wynosi świadczenie i o jakich formalnościach trzeba pamiętać, by tej pomocy nie stracić
Tuje nie mogą być wyższe niż 2,2 metra? Nieprawda. MRiT: Prawo budowlane nie reguluje kwestii żywopłotów i wysokości roślinności. A sądy drobiazgowo analizują zacienienie
23 maja 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że przepisy Prawa budowlanego nie regulują kwestii dotyczących roślin, nasadzeń i żywopłotów, w tym wysokości roślinności rosnącej na terenie nieruchomości, odległości roślinności od budynków, obiektów budowlanych, czy granic nieruchomości. Zaś wyroki sądów na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego są bardzo różne. W niektórych sytuacjach faktycznych sąd uznawał, że trzeba przyciąć żywopłot do wysokości 2 m, a w innych przypadkach nawet rośliny o wysokości ponad 6 metrów były dla sądu akceptowalne. A zatem nieprawdziwe są pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje (powołujące się m.in. na te przepisy), że dopuszczalna wysokość żywopłotu, to 2,2 metra.
Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów z ZUS 2026. Nowe zasady stażu pracy mogą oznaczać dodatkowe pieniądze dla pracowników
22 maja 2026

Od 2026 roku miliony pracowników może zyskać wyższy staż pracy, a razem z nim prawo do nagrody jubileuszowej. Chodzi o nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu m.in. umowy zlecenia, działalność gospodarczą czy pracę za granicą. Oznacza to, że po doniesieniu odpowiednich dokumentów pracodawca może być zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej, nawet jeśli wcześniej pracownikowi jej odmówiono.
Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?

REKLAMA

I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności już w czerwcu w Warszawie - Finansowanie Nowej Architektury Bezpieczeństwa
22 maja 2026

W dniach 17–18 czerwca 2026 r. w Warsaw Presidential Hotel odbędzie się I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych finansowaniu bezpieczeństwa państwa, odporności gospodarki oraz strategicznym inwestycjom w obszarze obronności i infrastruktury krytycznej. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika. Co i komu należy wypłacić?
23 maja 2026

Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy. Powoduje to powstanie obowiązku rozliczenia się pracodawcy z rodziną zmarłego. Z czego pracodawca musi się rozliczyć? Kto jest uprawniony do praw majątkowych po pracowniku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA