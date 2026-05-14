Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto

Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto

14 maja 2026, 11:15
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto
Dla tysięcy emerytów górniczych oraz byłych pracowników kolei zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy są kluczowym elementem domowego budżetu. W 2026 roku świadczenie to, wyliczane na podstawie oficjalnych cen surowca, gwarantuje stabilny zastrzyk gotówki. Warto jednak znać realny harmonogram wypłat, aby wiedzieć, kiedy pieniądze trafią na konto.

Komu należą się pieniądze w 2026 roku?

Ekwiwalent za węgiel to świadczenie przysługujące osobom, które miały prawo do bezpłatnego węgla jako pracownicy, a po przejściu na emeryturę lub rentę zachowały to uprawnienie. Prawo to dotyczy przede wszystkim:

  • Emerytów i rencistów kolejowych pobierających świadczenie z ZUS.
  • Wdów i sierot po kolejarzach pobierających rentę rodzinną.
  • Emerytów i rencistów górniczych, w tym osób z uprawnieniami potwierdzonymi przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

Kwoty w 2026 roku: Ile wpłynie na konto?

Wysokość ekwiwalentu jest ściśle uzależniona od przeciętnej średniorocznej ceny tony węgla z roku poprzedniego, ogłaszanej przez Prezesa GUS.W styczniu ogłoszono oficjalną stawkę na poziomie 1601,70 zł za tonę. W praktyce przekłada się to na następujące kwoty brutto:

  • Emeryci kolejowi (uprawnieni do 1,8 tony węgla rocznie): 2978,20 zł brutto na rok.
  • Emeryci górniczy (najczęściej uprawnieni do 3 ton węgla rocznie): 4805,10 zł brutto na rok.

Jak i kiedy ZUS wypłaca pieniądze kolejarzom?

W przypadku emerytów kolejowych rozliczanych przez ZUS, nie ma potrzeby corocznego składania wniosków. Jeśli prawo do deputatu zostało przyznane raz, wypłata następuje automatycznie.Zgodnie z przepisami, roczna kwota dla kolejarzy dzielona jest na pół i wypłacana w dwóch sztywnych terminach:

  • I rata (marzec 2026 roku): Została już przelana na konta wraz z marcową emeryturą.
  • II rata (wrzesień 2026 roku): Trafi do uprawnionych jesienią, wraz ze świadczeniem wrześniowym.

Uwaga: Bieżący okres (maj/czerwiec) nie jest terminem składania wniosków dla osób, które już pobierają to świadczenie.

Wyjątek dla górników i nowych świadczeniobiorców

Inne zasady obowiązują w przedsiębiorstwach górniczych (np. SRK, JSW). Jeśli wdowa po górniku ubiega się o świadczenie po raz pierwszy lub uprawnienie nie ma charakteru wieczystego, dokumenty należy składać bezpośrednio w kadrach spółek węglowych. Główne transze wypłat dla sektora górniczego planowane są na drugą połowę czerwca oraz po 15 lipca (dla wniosków odwoławczych).

Jak sprawdzić status wypłaty w systemie eZUS?

Emeryci kolejowi mogą w każdej chwili zweryfikować stan swoich płatności bez wychodzenia z domu. Wdrożony i w pełni funkcjonalny w 2026 roku portal eZUS (dawne PUE ZUS) umożliwia podgląd decyzji. W zakładce "Świadczenia" można sprawdzić historię marcowej wypłaty oraz zweryfikować, czy system poprawnie nalicza uprawnienia.

Ekwiwalent a podatek: Ile dostaniesz "na rękę"?

Od kwoty ekwiwalentu zawsze potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Kwestia podatku dochodowego (PIT) zależy od łącznej wysokości Twoich dochodów:

  • Emerytury niskie (do 2500 zł brutto miesięcznie): Dzięki kwocie wolnej od podatku (30 000 zł rocznie), ekwiwalent jest zwolniony z zaliczki na PIT. Odliczane jest tylko 9 proc. składki zdrowotnej.
  • Emerytury wyższe: Jeśli suma emerytury i ekwiwalentu przekracza próg podatkowy, instytucja wypłacająca potrąci dodatkowo 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy, co odpowiednio pomniejszy kwotę przelewu netto.

Dokładne kwoty ekwiwalentu dla emerytów kolejowych w 2026 roku (brutto i netto)

Przy oficjalnej stawce GUS wynoszącej 1601,70 zł za tonę, roczny ekwiwalent za 1,8 tony węgla wynosi łącznie 2978,20 zł brutto. ZUS dzieli tę kwotę na dwie równe raty (wypłacane w marcu i we wrześniu) - każda z nich wynosi dokładnie 1489,10 zł brutto. Wartości netto (na rękę) dla jednej raty kształtują się następująco, w zależności od wysokości Twojej miesięcznej emerytury:

  • Dla emerytury do 2500 zł brutto (brak zaliczki na PIT - potrącana jest tylko 9 proc. składka zdrowotna): Jedna rata: 1355,08 zł netto. Łącznie za cały rok (dwie raty): 2710,16 zł netto.
  • Dla emerytury powyżej 2500 zł brutto (potrącana jest 9 proc. składka zdrowotna oraz 12 proc. zaliczki na podatek PIT): Jedna rata: 1176,39 zł netto. Łącznie za cały rok (dwie raty): 2352,78 zł netto.

Ekwiwalent za węgiel 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy jeśli dostałem przelew w marcu 2026 roku, muszę składać wniosek na wrzesień? Nie. Jako emeryt kolejowy składasz wniosek o ekwiwalent (dostępny na ZUS) tylko raz. Kolejne wypłaty (zarówno marcowe, jak i wrześniowe) są realizowane przez ZUS całkowicie automatycznie.
  2. Co zrobić, jeśli w marcu 2026 roku nie otrzymałem pieniędzy? Zaloguj się do portalu eZUS i sprawdź status świadczeń. Jeśli nie masz konta, skontaktuj się z infolinią lub odwiedź oddział ZUS. Brak wypłaty oznacza zazwyczaj błąd w dokumentacji lub konieczność aktualizacji wniosku (np. po zmarłym małżonku).
  3. Czy dorabianie na emeryturze odbierze mi prawo do ekwiwalentu? Tylko w jednym przypadku. Stracisz prawo do ekwiwalentu, jeśli podejmiesz pracę na etacie w firmie (np. na kolei lub w kopalni), gdzie przysługuje Ci deputat węglowy w naturze jako pracownikowi. Nie można pobierać dwóch deputatów jednocześnie. Zwykła praca w innych branżach nie wpływa na wypłatę z ZUS.
  4. Czy wdowa po emerycie kolejowym musi złożyć nowy wniosek? Tak. Uprawnienie do ekwiwalentu nie przechodzi na wdowę automatycznie. Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć do ZUS wniosek o rentę rodzinną wraz z załącznikiem o przyznanie deputatu.
  5. Dlaczego sąsiad (emeryt górniczy) dostaje pieniądze w czerwcu, a ja we wrześniu? Wynika to z innych przepisów prawnych. Emeryci kolejowi podlegają pod ZUS, który wypłaca środki w marcu i we wrześniu. Emeryci górniczy rozliczają się bezpośrednio ze spółkami węglowymi (np. SRK, JSW), które realizują wypłaty według własnych harmonogramów finansowych - najczęściej latem.

Infor.pl
Polacy raczej nie chcą podatku katastralnego, a jego zwolennicy akceptują tę daninę dopiero od 3 mieszkania
14 maja 2026

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.
Sankcja kredytu darmowego - co zmienił wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Banki nie są zadowolone, bo przybędzie spraw sądowych z kredytobiorcami
14 maja 2026

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. zaskoczył sektor bankowy i banki będą potrzebowały chwili, aby się przegrupować i przygotować strategię na przyszłość. Już dziś słyszy się opinie, że co prawda TSUE ma rację mówiąc o niedopuszczalności pobierania odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale ten rodzaj naruszenia, zdaniem banków, nie stanowi podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a ponadto w takiej sytuacji bankom może przysługiwać swoista rekompensata polegająca na proporcjonalnym podwyższeniu oprocentowania kredytu, odzwierciedlająca koszt niepobrania odsetek od kwot odpowiadających kosztowi kredytu. Nie ulega jednak wątpliwości, że banki będą musiały w tej strategii uwzględnić stanowisko TSUE wyrażone w tym wyroku – pisze radca prawny Wojciech Ostrowski z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
Nie przywoź roślin z podróży. Dbaj o zdrowie gatunków rodzimych. Kampania Plant Health 4 Life
14 maja 2026

Jak dbać o zdrowie roślin? Na przykład nie przywoź ich z podróży. Tym samym zadbasz o zdrowie gatunków rodzimych. To już czwarta i ostatnia edycja kampanii Plant Health 4 Life. Czego dotyczy?
AI a pisma urzędowe. Ważne zasady w samorządach
14 maja 2026

Samorządowcy coraz częściej korzystają z narzędzi generatywnych (np. ChatGPT, Gemini czy polskie modele językowe) do tworzenia i redakcji pism oraz komunikatów urzędowych. Przykładem mogą być decyzje, zawiadomienia i odpowiedzi dla mieszkańców. Jak używać AI, by nie naruszyć prawa, nie ujawnić danych i nie wysłać błędnego pisma?

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za zeszły rok? Do kiedy trzeba w 2026 r.: złożyć lub skorygować rozliczenie, wnioskować o zwrot nadpłaty?
14 maja 2026

Jedynie do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok. Informacje te należy wykazać w deklaracji ZUS za kwiecień i w tym samym terminie uregulować ewentualną niedopłatę. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, przedsiębiorca może wystąpić o jej zwrot, a środki trafią na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 3 sierpnia 2026 roku.
Podatek u źródła (WHT) – co szczególnie kontrolują urzędy celno-skarbowe? Zwolnienia i obniżone stawki, rekomendacje Ministerstwa Finansów i opinia o stosowaniu preferencji
14 maja 2026

Zmiany, które weszły w Polsce od 1 stycznia 2019 r. w zakresie tzw. podatku u źródła (WHT), fundamentalnie zmieniły sposób interpretacji przepisów oraz praktykę podatników, płatników oraz władz skarbowych, a także wywołały lawinowy wzrost spraw spornych, obciążając dodatkowo sądy administracyjne.
Dziedziczenie coraz większym problemem gmin. Samorządy postulują zmiany
14 maja 2026

Przepisy prawa spadkowego mają chronić samorządy, jednak praktyka pokazuje, że system działa niespójnie. W konsekwencji gminy coraz częściej dziedziczą po swoich mieszkańcach nie majątek, lecz problemy i zobowiązania.
Woda z kranu pod lupą. Już w maju 2026 r. właścicieli i zarządców nieruchomości obciąża nowe obowiązki. Konieczne będą kontrole, a często też modernizacje
14 maja 2026

Czy w Polsce można pić wodę z kranu? Choć przedsiębiorstwa wodociągowe od lat zapewniają, że tak, to zapewnienia te są nieco na wyrost. Kontrola jakości wody kończy się bowiem najczęściej przy węźle doprowadzającym ją do budynku. Co dzieje się dalej?

ZUS: ponad 879 tys. emerytów w Polsce nadal pracuje zawodowo
14 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że aktywność zawodowa seniorów po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracujących seniorów wzrosła z 575,4 tys. do 879,5 tys., czyli o 52,9 proc. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej.
Emeryt z długami w 2026 r. - komornik nie ruszy kwoty 1401,57 zł. Tyle musi zostać na życie
14 maja 2026

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2026 roku oraz ile musi zostawić seniorowi na życie? Odpowiedź nie jest taka sama dla wszystkich. To rodzaj długu decyduje o tym, czy z emerytury zniknie kilkaset złotych, czy nawet ponad połowa świadczenia. Długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób.
