Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto
REKLAMA
REKLAMA
Dla tysięcy emerytów górniczych oraz byłych pracowników kolei zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy są kluczowym elementem domowego budżetu. W 2026 roku świadczenie to, wyliczane na podstawie oficjalnych cen surowca, gwarantuje stabilny zastrzyk gotówki. Warto jednak znać realny harmonogram wypłat, aby wiedzieć, kiedy pieniądze trafią na konto.
- Komu należą się pieniądze w 2026 roku?
- Kwoty w 2026 roku: Ile wpłynie na konto?
- Jak i kiedy ZUS wypłaca pieniądze kolejarzom?
- Wyjątek dla górników i nowych świadczeniobiorców
- Jak sprawdzić status wypłaty w systemie eZUS?
- Ekwiwalent a podatek: Ile dostaniesz "na rękę"?
- Dokładne kwoty ekwiwalentu dla emerytów kolejowych w 2026 roku (brutto i netto)
- Ekwiwalent za węgiel 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Komu należą się pieniądze w 2026 roku?
Ekwiwalent za węgiel to świadczenie przysługujące osobom, które miały prawo do bezpłatnego węgla jako pracownicy, a po przejściu na emeryturę lub rentę zachowały to uprawnienie. Prawo to dotyczy przede wszystkim:
REKLAMA
REKLAMA
- Emerytów i rencistów kolejowych pobierających świadczenie z ZUS.
- Wdów i sierot po kolejarzach pobierających rentę rodzinną.
- Emerytów i rencistów górniczych, w tym osób z uprawnieniami potwierdzonymi przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK).
Kwoty w 2026 roku: Ile wpłynie na konto?
Wysokość ekwiwalentu jest ściśle uzależniona od przeciętnej średniorocznej ceny tony węgla z roku poprzedniego, ogłaszanej przez Prezesa GUS.W styczniu ogłoszono oficjalną stawkę na poziomie 1601,70 zł za tonę. W praktyce przekłada się to na następujące kwoty brutto:
- Emeryci kolejowi (uprawnieni do 1,8 tony węgla rocznie): 2978,20 zł brutto na rok.
- Emeryci górniczy (najczęściej uprawnieni do 3 ton węgla rocznie): 4805,10 zł brutto na rok.
Jak i kiedy ZUS wypłaca pieniądze kolejarzom?
W przypadku emerytów kolejowych rozliczanych przez ZUS, nie ma potrzeby corocznego składania wniosków. Jeśli prawo do deputatu zostało przyznane raz, wypłata następuje automatycznie.Zgodnie z przepisami, roczna kwota dla kolejarzy dzielona jest na pół i wypłacana w dwóch sztywnych terminach:
- I rata (marzec 2026 roku): Została już przelana na konta wraz z marcową emeryturą.
- II rata (wrzesień 2026 roku): Trafi do uprawnionych jesienią, wraz ze świadczeniem wrześniowym.
Uwaga: Bieżący okres (maj/czerwiec) nie jest terminem składania wniosków dla osób, które już pobierają to świadczenie.
REKLAMA
Wyjątek dla górników i nowych świadczeniobiorców
Inne zasady obowiązują w przedsiębiorstwach górniczych (np. SRK, JSW). Jeśli wdowa po górniku ubiega się o świadczenie po raz pierwszy lub uprawnienie nie ma charakteru wieczystego, dokumenty należy składać bezpośrednio w kadrach spółek węglowych. Główne transze wypłat dla sektora górniczego planowane są na drugą połowę czerwca oraz po 15 lipca (dla wniosków odwoławczych).
Jak sprawdzić status wypłaty w systemie eZUS?
Emeryci kolejowi mogą w każdej chwili zweryfikować stan swoich płatności bez wychodzenia z domu. Wdrożony i w pełni funkcjonalny w 2026 roku portal eZUS (dawne PUE ZUS) umożliwia podgląd decyzji. W zakładce "Świadczenia" można sprawdzić historię marcowej wypłaty oraz zweryfikować, czy system poprawnie nalicza uprawnienia.
Ekwiwalent a podatek: Ile dostaniesz "na rękę"?
Od kwoty ekwiwalentu zawsze potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Kwestia podatku dochodowego (PIT) zależy od łącznej wysokości Twoich dochodów:
- Emerytury niskie (do 2500 zł brutto miesięcznie): Dzięki kwocie wolnej od podatku (30 000 zł rocznie), ekwiwalent jest zwolniony z zaliczki na PIT. Odliczane jest tylko 9 proc. składki zdrowotnej.
- Emerytury wyższe: Jeśli suma emerytury i ekwiwalentu przekracza próg podatkowy, instytucja wypłacająca potrąci dodatkowo 12 proc. zaliczki na podatek dochodowy, co odpowiednio pomniejszy kwotę przelewu netto.
Dokładne kwoty ekwiwalentu dla emerytów kolejowych w 2026 roku (brutto i netto)
Przy oficjalnej stawce GUS wynoszącej 1601,70 zł za tonę, roczny ekwiwalent za 1,8 tony węgla wynosi łącznie 2978,20 zł brutto. ZUS dzieli tę kwotę na dwie równe raty (wypłacane w marcu i we wrześniu) - każda z nich wynosi dokładnie 1489,10 zł brutto. Wartości netto (na rękę) dla jednej raty kształtują się następująco, w zależności od wysokości Twojej miesięcznej emerytury:
- Dla emerytury do 2500 zł brutto (brak zaliczki na PIT - potrącana jest tylko 9 proc. składka zdrowotna): Jedna rata: 1355,08 zł netto. Łącznie za cały rok (dwie raty): 2710,16 zł netto.
- Dla emerytury powyżej 2500 zł brutto (potrącana jest 9 proc. składka zdrowotna oraz 12 proc. zaliczki na podatek PIT): Jedna rata: 1176,39 zł netto. Łącznie za cały rok (dwie raty): 2352,78 zł netto.
Ekwiwalent za węgiel 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)
- Czy jeśli dostałem przelew w marcu 2026 roku, muszę składać wniosek na wrzesień? Nie. Jako emeryt kolejowy składasz wniosek o ekwiwalent (dostępny na ZUS) tylko raz. Kolejne wypłaty (zarówno marcowe, jak i wrześniowe) są realizowane przez ZUS całkowicie automatycznie.
- Co zrobić, jeśli w marcu 2026 roku nie otrzymałem pieniędzy? Zaloguj się do portalu eZUS i sprawdź status świadczeń. Jeśli nie masz konta, skontaktuj się z infolinią lub odwiedź oddział ZUS. Brak wypłaty oznacza zazwyczaj błąd w dokumentacji lub konieczność aktualizacji wniosku (np. po zmarłym małżonku).
- Czy dorabianie na emeryturze odbierze mi prawo do ekwiwalentu? Tylko w jednym przypadku. Stracisz prawo do ekwiwalentu, jeśli podejmiesz pracę na etacie w firmie (np. na kolei lub w kopalni), gdzie przysługuje Ci deputat węglowy w naturze jako pracownikowi. Nie można pobierać dwóch deputatów jednocześnie. Zwykła praca w innych branżach nie wpływa na wypłatę z ZUS.
- Czy wdowa po emerycie kolejowym musi złożyć nowy wniosek? Tak. Uprawnienie do ekwiwalentu nie przechodzi na wdowę automatycznie. Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć do ZUS wniosek o rentę rodzinną wraz z załącznikiem o przyznanie deputatu.
- Dlaczego sąsiad (emeryt górniczy) dostaje pieniądze w czerwcu, a ja we wrześniu? Wynika to z innych przepisów prawnych. Emeryci kolejowi podlegają pod ZUS, który wypłaca środki w marcu i we wrześniu. Emeryci górniczy rozliczają się bezpośrednio ze spółkami węglowymi (np. SRK, JSW), które realizują wypłaty według własnych harmonogramów finansowych - najczęściej latem.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA