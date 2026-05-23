REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe 600 plus na wodę w 2026 r. dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie tego wniosku – rusza nabór w ramach programu rządowego, w którym można uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę

Nowe 600 plus na wodę w 2026 r. dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie tego wniosku – rusza nabór w ramach programu rządowego, w którym można uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 maja 2026, 08:17
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
rachunki, woda, program, rząd, Mikroretencja, deszczówka, dofinansowanie, gospodarstwo domowe
Nowe 600 plus na wodę w 2026 r. dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie tego wniosku – rusza nabór w ramach programu rządowego, w którym można uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już niebawem, bo w drugim kwartale 2026 r. (czyli do końca czerwca 2026 r.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą nabory dla osób fizycznych, w ramach programu rządowego na dofinansowanie przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki). „Mikroretencja” (która jest możliwa m.in. dzięki zbiornikom na deszczówkę) nie tylko zwiększa retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczynia się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, w konsekwencji – wpływając na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałając podtopieniom, ale również – może realnie obniżyć rachunki za wodę osobom, które zdecydują się na wykonanie takiej przydomowej instalacji. Dzięki zbiornikowi na deszczówkę, rocznie, w budżecie statystycznego gospodarstwo domowego, powinno pozostać blisko 665 zł oszczędności.

Niższe rachunki za wodę w 2026 r., czyli nowy rządowy program „Mikroretencja” – kto może otrzymać dofinansowanie do przydomowego zbiornika na deszczówkę?

„Mikroretencja” to nowy program rządowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, którego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach którego – gospodarstwa domowe mogą otrzymać do 8 000 zł dofinansowania na przydomowe systemu gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki).

REKLAMA

REKLAMA

W marcu 2026 r. NFOŚiGW zakończył nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i – w drugim kwartale 2026 r., czyli do końca czerwca br.ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw (wnioski o dofinansowanie będą zatem składane przez grantobiorców do regionalnego WFOŚiGW, a nie do NFOŚiGW).

Ważne

W ramach nowego programu rządowego pn. „Mikroretencja” będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

  • zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych, np. z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach, o łącznej pojemności min. 2 m3,
  • retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,
  • wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody.

Instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

Instalacje muszą być ponadto trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej).

O dofinansowanie w ramach programów uruchamianych przez WFOŚiGW będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).

Jak poinformował zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Robert Gajda, ogłaszając nabór wniosków w ramach ww. programu dla WFOŚiGW – „Program „Mikroretencja” to kolejny element działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz adaptacji do zmian klimatu, która jest jednym z priorytetów Strategii działania Funduszu na lata 2025-2028. Dzięki Funduszom Europejskim możemy zwiększyć retencję przy budynkach jednorodzinnych, chronić zasoby wodne i w konsekwencji przyczynić się do łagodzenia skutków suszy oraz przeciwdziałać podtopieniom.

Niższe rachunki za wodę w 2026 r., czyli nowy rządowy program „Mikroretencja” – w jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie do przydomowego zbiornika na deszczówkę?

Ważne

W ramach programu „Mikroretencja”, każde gospodarstwo domowe, a konkretnie każda osoba fizyczna, będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne, która weźmie udział w programie ogłoszonym przez WFOŚiGW – będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych instalacji do zbierania/magazynowania/retencjonowania/wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych, nie więcej jednak niż 8 000 zł.

W ramach programu będzie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji już zakończonychumowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji. Dotacja ma objąć koszty kwalifikowane poniesione od 1.07.2024 r.

Nie będzie można przy tym uzyskać dofinansowania na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW, np. z programu Moja Woda.

REKLAMA

Łączny budżet programu to aż 173 mln zł. Finansowanie inwestycji zaplanowano z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niższe rachunki za wodę w 2026 r., czyli nowy rządowy program „Mikroretencja” – kiedy rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do przydomowego zbiornika na deszczówkę?

WFOŚiGW, które zakwalifikowały się do programu „Mikroretencja” ogłoszonego przez NFOŚiGW, to:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.1

Do programu „Mikroretencja” zakwalifikowały się zatem WFOŚiGW ze wszystkich 16 województw w kraju, a zatem – o dofinansowanie zbiorników na deszczówkę (i innych instalacji służących przydomowej retencji) – będą mogły ubiegać się gospodarstwa domowe z terytorium całej Polski.

Ważne

Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW – nabory wniosków w ramach programów „Mikroretencja”, dla osób fizycznych, mają zostać ogłoszone przez poszczególne WFOŚiGW, w drugim kwartale 2026 r. (czyli – do końca czerwca 2026 r.). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w naborze, powinny zatem śledzić aktualności na stronie internetowej właściwego (ze względu na miejsce swojego zamieszkania) WFOŚiGW. Niektóre z WFOŚiGW w kraju (jak np. WFOŚiGW w Poznaniu) informowały już, za pośrednictwem swoich serwisów internetowych, że prowadzą przygotowania do ogłoszenia naboru wniosków „Mikroretencja” oraz, że – „Szczegółowe zasady programu oraz informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Funduszu.”

Ile można zaoszczędzić na rachunkach za wodę w 2026 r., decydując się na montaż przydomowego zbiornika na deszczówkę?

Jak podaje portal farmer.pl2 – decydując się na montaż własnego zbiornika na wodę opadową (czyli – deszczówkę) w 2026 r., przy średniej cenie wody i ścieków na poziomie 19 zł/m3 i odzysku wody na poziomie 35 m3na rachunkach za wodę, można zaoszczędzić rocznie blisko 665 zł.

Powyższe wyliczenie zostało oparte o założenie, że z dachu o powierzchni 100 m2, podczas umiarkowanego 20-minutowego opadu można odzyskać blisko 18 l wody. Przyjęto więc, że w skali roku – biorąc pod uwagę aktualne sumy opadów w Polsce – statystyczne gospodarstwo domowe, jest zatem w stanie „złapać” do zbiornika na deszczówkę nawet 35 m3 (czyli 35 000 l) darmowej wody. To daje oszczędność na określonym powyżej poziomie.

Skorzystanie z dofinansowania do zbiornika na deszczówkę w ramach nowego programu pn. „Mikroretencja” może zatem realnie obniżyć rachunki za wodę i przynieść wymierne oszczędności w budżecie domowym.

1 NFOŚiGW, Lista ocenionych projektów w naborze FENX.02.04-IW.01-010/25 (Wynik naboru FENX.02.04-IW.01-010/25, przeprowadzanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet: FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ projektu: Mikroretencja, 13.03.2026 r.)

2 Radosław Zieniewicz (w:) farmer.pl, 665 zł oszczędności rocznie. Jeden zbiornik zmienia rachunki za wodę. Eksperci pokazują wyliczenia, 12.05.2026 r.

Powiązane
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
Wiata samochodowa w odległości mniejszej niż 7 m od okien sąsiada (i 3 m od granicy działki), to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
Wiata samochodowa w odległości mniejszej niż 7 m od okien sąsiada (i 3 m od granicy działki), to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
Intensywne opady deszczu to problem dla właścicieli nieruchomości – nawet 10 tys. zł kary w 2026 r. za deszczówkę odprowadzaną niezgodnie z przepisami
Intensywne opady deszczu to problem dla właścicieli nieruchomości – nawet 10 tys. zł kary w 2026 r. za deszczówkę odprowadzaną niezgodnie z przepisami
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.
Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Nowe 600 plus na wodę w 2026 r. dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie tego wniosku – rusza nabór w ramach programu rządowego, w którym można uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę
23 maja 2026

Już niebawem, bo w drugim kwartale 2026 r. (czyli do końca czerwca 2026 r.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą nabory dla osób fizycznych, w ramach programu rządowego na dofinansowanie przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki). „Mikroretencja” (która jest możliwa m.in. dzięki zbiornikom na deszczówkę) nie tylko zwiększa retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczynia się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, w konsekwencji – wpływając na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałając podtopieniom, ale również – może realnie obniżyć rachunki za wodę osobom, które zdecydują się na wykonanie takiej przydomowej instalacji. Dzięki zbiornikowi na deszczówkę, rocznie, w budżecie statystycznego gospodarstwo domowego, powinno pozostać blisko 665 zł oszczędności.
Masz tylko kilka dni. Po 1 czerwca 2026 r. nie zmienisz już organizacji, której oddasz 1,5 proc. podatku
23 maja 2026

Podatnik ma pięć lat na poprawienie błędów finansowych w rozliczeniu PIT, ale na zmianę wskazanej organizacji pożytku publicznego – tylko miesiąc. W rozliczeniach za 2025 r. ostatnim dniem skutecznej prawnie korekty w części dotyczącej odpisu 1,5 proc. jest poniedziałek 1 czerwca 2026 r. Po tej dacie nie da się już skutecznie zmienić ani dodać dyspozycji przekazania 1,5 proc. podatku na OPP.

REKLAMA

Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
23 maja 2026

To jedno z tych świadczeń, które mają być wsparciem w trudnej, życiowej sytuacji. Mowa o rokrocznie waloryzowanym dodatku dla sieroty zupełnej. Choć ostatnia podwyżka nie była duża, to jednak kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie ma realne znaczenie w domowym budżecie. Kto może otrzymać pieniądze, ile obecnie wynosi świadczenie i o jakich formalnościach trzeba pamiętać, by tej pomocy nie stracić
Tuje nie mogą być wyższe niż 2,2 metra? Nieprawda. MRiT: Prawo budowlane nie reguluje kwestii żywopłotów i wysokości roślinności. A sądy drobiazgowo analizują zacienienie
23 maja 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że przepisy Prawa budowlanego nie regulują kwestii dotyczących roślin, nasadzeń i żywopłotów, w tym wysokości roślinności rosnącej na terenie nieruchomości, odległości roślinności od budynków, obiektów budowlanych, czy granic nieruchomości. Zaś wyroki sądów na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego są bardzo różne. W niektórych sytuacjach faktycznych sąd uznawał, że trzeba przyciąć żywopłot do wysokości 2 m, a w innych przypadkach nawet rośliny o wysokości ponad 6 metrów były dla sądu akceptowalne. A zatem nieprawdziwe są pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje (powołujące się m.in. na te przepisy), że dopuszczalna wysokość żywopłotu, to 2,2 metra.
Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów z ZUS 2026. Nowe zasady stażu pracy mogą oznaczać dodatkowe pieniądze dla pracowników
22 maja 2026

Od 2026 roku miliony pracowników może zyskać wyższy staż pracy, a razem z nim prawo do nagrody jubileuszowej. Chodzi o nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu m.in. umowy zlecenia, działalność gospodarczą czy pracę za granicą. Oznacza to, że po doniesieniu odpowiednich dokumentów pracodawca może być zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej, nawet jeśli wcześniej pracownikowi jej odmówiono.
Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?

REKLAMA

I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności już w czerwcu w Warszawie - Finansowanie Nowej Architektury Bezpieczeństwa
22 maja 2026

W dniach 17–18 czerwca 2026 r. w Warsaw Presidential Hotel odbędzie się I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych finansowaniu bezpieczeństwa państwa, odporności gospodarki oraz strategicznym inwestycjom w obszarze obronności i infrastruktury krytycznej. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika. Co i komu należy wypłacić?
23 maja 2026

Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy. Powoduje to powstanie obowiązku rozliczenia się pracodawcy z rodziną zmarłego. Z czego pracodawca musi się rozliczyć? Kto jest uprawniony do praw majątkowych po pracowniku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA