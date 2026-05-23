Już niebawem, bo w drugim kwartale 2026 r. (czyli do końca czerwca 2026 r.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą nabory dla osób fizycznych, w ramach programu rządowego na dofinansowanie przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki). „Mikroretencja” (która jest możliwa m.in. dzięki zbiornikom na deszczówkę) nie tylko zwiększa retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczynia się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, w konsekwencji – wpływając na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałając podtopieniom, ale również – może realnie obniżyć rachunki za wodę osobom, które zdecydują się na wykonanie takiej przydomowej instalacji. Dzięki zbiornikowi na deszczówkę, rocznie, w budżecie statystycznego gospodarstwo domowego, powinno pozostać blisko 665 zł oszczędności.

Niższe rachunki za wodę w 2026 r., czyli nowy rządowy program „Mikroretencja” – kto może otrzymać dofinansowanie do przydomowego zbiornika na deszczówkę?

„Mikroretencja” to nowy program rządowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, którego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach którego – gospodarstwa domowe mogą otrzymać do 8 000 zł dofinansowania na przydomowe systemu gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki).

W marcu 2026 r. NFOŚiGW zakończył nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i – w drugim kwartale 2026 r., czyli do końca czerwca br. – ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw (wnioski o dofinansowanie będą zatem składane przez grantobiorców do regionalnego WFOŚiGW, a nie do NFOŚiGW).

Ważne W ramach nowego programu rządowego pn. „Mikroretencja” będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do: zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych , np. z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach, o łącznej pojemności min. 2 m 3 ,

, np. z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach, , retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody. Instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Instalacje muszą być ponadto trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej). O dofinansowanie w ramach programów uruchamianych przez WFOŚiGW będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).

Jak poinformował zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Robert Gajda, ogłaszając nabór wniosków w ramach ww. programu dla WFOŚiGW – „Program „Mikroretencja” to kolejny element działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz adaptacji do zmian klimatu, która jest jednym z priorytetów Strategii działania Funduszu na lata 2025-2028. Dzięki Funduszom Europejskim możemy zwiększyć retencję przy budynkach jednorodzinnych, chronić zasoby wodne i w konsekwencji przyczynić się do łagodzenia skutków suszy oraz przeciwdziałać podtopieniom”.

Niższe rachunki za wodę w 2026 r., czyli nowy rządowy program „Mikroretencja” – w jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie do przydomowego zbiornika na deszczówkę?

Ważne W ramach programu „Mikroretencja”, każde gospodarstwo domowe, a konkretnie każda osoba fizyczna, będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne, która weźmie udział w programie ogłoszonym przez WFOŚiGW – będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych instalacji do zbierania/magazynowania/retencjonowania/wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych, nie więcej jednak niż 8 000 zł. W ramach programu będzie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji już zakończonych – umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji. Dotacja ma objąć koszty kwalifikowane poniesione od 1.07.2024 r.

Nie będzie można przy tym uzyskać dofinansowania na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW, np. z programu Moja Woda.

Łączny budżet programu to aż 173 mln zł. Finansowanie inwestycji zaplanowano z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

Niższe rachunki za wodę w 2026 r., czyli nowy rządowy program „Mikroretencja” – kiedy rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do przydomowego zbiornika na deszczówkę?

WFOŚiGW, które zakwalifikowały się do programu „Mikroretencja” ogłoszonego przez NFOŚiGW, to:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 1

Do programu „Mikroretencja” zakwalifikowały się zatem WFOŚiGW ze wszystkich 16 województw w kraju, a zatem – o dofinansowanie zbiorników na deszczówkę (i innych instalacji służących przydomowej retencji) – będą mogły ubiegać się gospodarstwa domowe z terytorium całej Polski.

Ważne Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW – nabory wniosków w ramach programów „Mikroretencja”, dla osób fizycznych, mają zostać ogłoszone przez poszczególne WFOŚiGW, w drugim kwartale 2026 r. (czyli – do końca czerwca 2026 r.). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w naborze, powinny zatem śledzić aktualności na stronie internetowej właściwego (ze względu na miejsce swojego zamieszkania) WFOŚiGW. Niektóre z WFOŚiGW w kraju (jak np. WFOŚiGW w Poznaniu) informowały już, za pośrednictwem swoich serwisów internetowych, że prowadzą przygotowania do ogłoszenia naboru wniosków „Mikroretencja” oraz, że – „Szczegółowe zasady programu oraz informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Funduszu.”

Ile można zaoszczędzić na rachunkach za wodę w 2026 r., decydując się na montaż przydomowego zbiornika na deszczówkę?

Jak podaje portal farmer.pl2 – decydując się na montaż własnego zbiornika na wodę opadową (czyli – deszczówkę) w 2026 r., przy średniej cenie wody i ścieków na poziomie 19 zł/m3 i odzysku wody na poziomie 35 m3 – na rachunkach za wodę, można zaoszczędzić rocznie blisko 665 zł.

Powyższe wyliczenie zostało oparte o założenie, że z dachu o powierzchni 100 m2, podczas umiarkowanego 20-minutowego opadu można odzyskać blisko 18 l wody. Przyjęto więc, że w skali roku – biorąc pod uwagę aktualne sumy opadów w Polsce – statystyczne gospodarstwo domowe, jest zatem w stanie „złapać” do zbiornika na deszczówkę nawet 35 m3 (czyli 35 000 l) darmowej wody. To daje oszczędność na określonym powyżej poziomie.

Skorzystanie z dofinansowania do zbiornika na deszczówkę w ramach nowego programu pn. „Mikroretencja” może zatem realnie obniżyć rachunki za wodę i przynieść wymierne oszczędności w budżecie domowym.

1 NFOŚiGW, Lista ocenionych projektów w naborze FENX.02.04-IW.01-010/25 (Wynik naboru FENX.02.04-IW.01-010/25, przeprowadzanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet: FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ projektu: Mikroretencja, 13.03.2026 r.)

2 Radosław Zieniewicz (w:) farmer.pl, 665 zł oszczędności rocznie. Jeden zbiornik zmienia rachunki za wodę. Eksperci pokazują wyliczenia, 12.05.2026 r.