Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 500 plus dla seniora w 2025 roku. Kto może otrzymać ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

500 plus dla seniora w 2025 roku. Kto może otrzymać ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

26 listopada 2025, 10:01
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
500 plus dla seniora
500 plus dla seniora - czym jest? Kto może otrzymać ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?
Świadczenie potocznie nazywane "500 plus dla seniora" to formalnie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest to kluczowa informacja, ponieważ wsparcie to nie jest przyznawane ze względu na sam wiek, lecz ze względu na stan zdrowia i niskie dochody. Oto szczegóły.

500 plus dla seniora - czym jest? Kto może otrzymać ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Świadczenie "500 plus dla seniora" w 2025 roku to dodatek uzupełniający do emerytury lub renty, przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Warunkiem jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego tę niezdolność oraz spełnienie kryterium dochodowego – łączne świadczenia finansowane ze środków publicznych nie mogą przekraczać 2552,39 zł brutto miesięcznie (pełna kwota), a jeśli dochód jest wyższy, dodatek jest pomniejszany proporcjonalnie do przekroczenia tego progu.

Warunki przyznania i wysokość świadczenia w 2025 roku

Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić trzy główne warunki:

  • Wiek: Trzeba mieć ukończone 18 lat.
  • Stan zdrowia: Wnioskodawca musi posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez ZUS, KRUS lub inny uprawniony organ. To jest warunek decydujący.
  • Kryterium dochodowe: Łączna kwota brutto wszystkich świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytura, renta, zasiłek stały) nie może przekroczyć 2552,39 zł miesięcznie (próg obowiązujący od 1 marca 2025 roku).

Ile wynosi świadczenie uzupełniające (500 plus dla seniora) w 2025 roku?

Wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Jej ostateczna wysokość zależy od poziomu pozostałych świadczeń:

  • Pełne 500 zł przysługuje osobom, których łączne świadczenia nie przekraczają 2052,39 zł brutto.
  • Jeśli łączny dochód brutto mieści się w przedziale od 2052,40 zł do 2552,39 zł, stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia pierwszego progu, tak aby łączna suma wszystkich świadczeń nie przekroczyła 2552,39 zł brutto. Przykładowo, jeśli emerytura wynosi 2300 zł brutto, świadczenie uzupełniające wyniesie 252,39 zł (2552,39zł − 2300zł).
  • Osobom, których dochód przekracza 2552,39 zł brutto, świadczenie nie przysługuje.

500 plus dla seniora a podatek dochodowy

Ważne jest, że świadczenie uzupełniające jest zwolnione z podatku dochodowego i nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne formy wsparcia.

Wniosek o 500 plus dla seniora

Wniosek o świadczenie (formularz ESUN) składa się w ZUS lub KRUS, w zależności od tego, która instytucja wypłaca już inne świadczenia. Wniosek można złożyć osobiście w placówce lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia. Dodatek przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i mają obywatelstwo polskie lub legalny pobyt w Polsce.

Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać "500 plus dla seniora"?

Aby dostać świadczenie uzupełniające "500 plus dla seniora" w 2025 roku, łączna kwota brutto Twoich emerytur i innych świadczeń publicznych nie może przekraczać 2552,39 zł miesięcznie. Pełną kwotę 500 zł otrzymasz, jeśli suma Twoich świadczeń jest niższa niż 2052,39 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń, ale nieprzekraczających 2552,39 zł, otrzymasz niższe świadczenie, uzupełnione do tej kwoty zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

500 plus dla seniora w małżeństwie

Obecnie nie istnieje państwowe świadczenie "500 plus dla seniora w małżeństwie". Istnieje natomiast inicjatywa obywatelska petycji "Małżeństwo 500 plus", która zakłada wprowadzenie jednorazowego wsparcia finansowego dla par obchodzących okrągłe rocznice, np. 5000 zł za 50 lat stażu. Istnieje też, wspomniane wyżej, świadczenie uzupełniające "500+ dla seniora", które wypłaca ZUS, ale dotyczy ono osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i jest przyznawane każdemu małżonkowi indywidualnie, jeśli spełnia kryteria.

Źródło: INFOR
