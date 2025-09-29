Październik 2025: ZUS przelicza emerytury. Kto zyska nawet kilkanaście tysięcy zł rocznie?

Nie każdy senior wie, że jego emerytura może zostać ponownie przeliczona. To nie jest zwykła waloryzacja, ale indywidualna procedura w ZUS, dzięki której świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie. W wielu przypadkach możliwe jest także uzyskanie wysokiego wyrównania wstecz. Wyjaśniamy, kto skorzysta z przeliczenia, jakie dokumenty trzeba przygotować i jak wygląda cała procedura.

Nadchodzi październik – idealny moment na przeliczenie emerytury

Nadchodzi październik, a to jeden z najlepszych miesięcy na złożenie wniosku o przeliczenie emerytury. ZUS ma już wtedy zaksięgowane składki za poprzednie kwartały, dzięki czemu żadne środki nie zostaną pominięte przy obliczaniu emerytury. To także odpowiedni czas, by decyzja i ewentualne wyrównanie trafiły do seniorów jeszcze w tym samym roku. Dzięki temu dodatkowe pieniądze mogą pojawić się na koncie szybciej, bez czekania do kolejnej waloryzacji czy następnego roku kalendarzowego.

Co to znaczy przeliczenie emerytury?

Przeliczenie emerytury to ponowne obliczenie świadczenia na podstawie nowych danych, które pojawiły się już po przejściu na emeryturę. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdy senior dalej pracował i odprowadzał składki albo odnalazł dokumenty potwierdzające dodatkowe okresy zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia. W takich przypadkach ZUS dolicza nowe składki do kapitału emerytalnego i wylicza świadczenie na nowo.

Co ważne, przeliczenie nigdy nie obniży emerytury. Jeśli okaże się, że dodatkowe dane nie wpływają na wysokość świadczenia, ZUS pozostawi je na dotychczasowym poziomie.

Kto może skorzystać z przeliczenia?

Najwięcej zyskają osoby, które po przejściu na emeryturę nie zrezygnowały z pracy i wciąż odprowadzały składki. Każda z nich zwiększa bowiem kapitał emerytalny, a to oznacza wyższą wypłatę w przyszłości. Skorzystają także ci, którzy znajdą brakujące dokumenty, na przykład świadectwa pracy czy zaświadczenia Rp-7 z dawnych zakładów pracy.

ZUS uwzględnia również sytuacje, gdy w poprzednim wyliczeniu nie doliczono wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych, albo popełniono błąd. W takich sprawach nowe przeliczenie jest często szczególnie opłacalne.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Podstawą jest formularz ERPO, czyli wniosek o ponowne obliczenie świadczenia. Do niego warto dołączyć:

świadectwa pracy,

zaświadczenia Rp-7 o zarobkach,

dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą,

inne dowody okresów składkowych i nieskładkowych, takie jak służba wojskowa, działalność gospodarcza czy urlopy wychowawcze.

Im pełniejsza dokumentacja, tym większa szansa na wzrost świadczenia. Brakujące dokumenty są najczęstszą przyczyną tego, że emerytura po przeliczeniu rośnie tylko symbolicznie.

Ile można zyskać na przeliczeniu?

Średnie podwyżki emerytur po przeliczeniu wynoszą około 200–300 zł miesięcznie, ale zdarzają się przypadki, gdy świadczenie wzrosło nawet o kilkaset złotych.

Jeśli ZUS w pierwszym wyliczeniu pominął część danych lub popełnił błąd, możliwe jest wyrównanie wstecz. W niektórych sprawach seniorzy otrzymywali z tego tytułu kwoty sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych. Tak wysokie dopłaty zdarzają się jednak przede wszystkim wtedy, gdy pominięte dokumenty lub błędne obliczenia dotyczyły wielu lat wstecz. Wówczas wyrównanie obejmuje długi okres i automatycznie rośnie.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Pracujący emeryt może złożyć wniosek o przeliczenie nie częściej niż raz w roku lub po zakończeniu zatrudnienia. W praktyce najlepiej robić to po zaksięgowaniu przez ZUS składek za ostatni kwartał, by nie pominąć żadnych wpłat.

Wniosek ERPO można złożyć na trzy sposoby:

elektronicznie przez platformę PUE ZUS – to najszybsza i najpewniejsza forma, pozwalająca od razu sprawdzić status sprawy,

osobiście w placówce ZUS,

pocztą tradycyjną.

Zakład ma maksymalnie 60 dni na wydanie decyzji, licząc od chwili, gdy zgromadzi wszystkie niezbędne informacje. Podwyżka obowiązuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Najczęstsze błędy seniorów

Wielu emerytów składa wniosek zbyt wcześnie, zanim ZUS rozliczy wszystkie składki, wtedy część pieniędzy trzeba dopisywać dopiero w kolejnym wniosku. Często też problemem jest brak dokumentów Rp-7 potwierdzających dawne zarobki, bez których ZUS nie może podnieść podstawy wymiaru.

Niektórzy liczą również na to, że świadczenie wzrośnie automatycznie po publikacji nowych tablic dalszego trwania życia przez GUS. To błąd, tablice dotyczą tylko osób, które dopiero przechodzą na emeryturę, a nie tych, którzy już ją pobierają.