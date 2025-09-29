REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od stycznia ponad 4000 zł dla nowej grupy uprawnionych. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Od stycznia ponad 4000 zł dla nowej grupy uprawnionych. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

29 września 2025, 11:02
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
podwyżka płacy minimalnej styczeń 2026
podwyżka płacy minimalnej styczeń 2026
Shutterstock

Od stycznia 2026 roku zmieniają się zasady wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejna grupa uprawnionych otrzyma prawo do comiesięcznych pieniędzy, których wysokość sięga nawet kilku tysięcy złotych. To ostatni etap wprowadzania nowych rozwiązań. Sprawdź, czy także Tobie od nowego roku będą przysługiwać dodatkowe środki finansowe.

rozwiń >

Czym jest świadczenie wspierające i dlaczego je wprowadzono?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r., a zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Była to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowisk osób z niepełnosprawnościami, które domagały się realnej poprawy swojej sytuacji materialnej. Wcześniej wsparcie finansowe kierowane było głównie do opiekunów, którzy pobierali świadczenie pielęgnacyjne.

Nowe rozwiązanie miało zlikwidować tę lukę i zapewnić, że pieniądze trafią bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie wspierające nie jest uzależnione od aktywności zawodowej opiekuna ani od dochodów rodziny, przyznawane jest wyłącznie na podstawie decyzji określającej poziom potrzeby wsparcia.

Kto zyska od stycznia 2026 roku?

W styczniu 2026 r. wejdzie w życie trzeci i zarazem ostatni etap wprowadzania świadczenia wspierającego. To ważna zmiana, bo krąg uprawnionych poszerzy się o osoby z niższym progiem punktowym.

Do tej pory:

  • w 2024 r. wsparcie trafiało wyłącznie do osób z najwyższą punktacją – 87–100 pkt,
  • od 2025 r. dołączyły osoby z wynikiem 78–86 pkt.

Od 1 stycznia 2026 r. program obejmie także ostatnią grupę, osoby z decyzją ustalającą potrzebę wsparcia na poziomie 70–77 pkt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To oznacza, że każdy dorosły z wynikiem 70–100 pkt będzie mógł ubiegać się o pieniądze.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Wniosek o świadczenie składa się w dwóch etapach. Najpierw trzeba uzyskać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia w wojewódzkim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Dopiero z tą decyzją można zgłosić się do ZUS.

Krok 1 – decyzja WZON

  • Wniosek składa się w wojewódzkim zespole, właściwym dla miejsca zamieszkania.
  • Dokumenty można złożyć papierowo (w siedzibie zespołu) lub elektronicznie przez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia).
  • Do wniosku dołącza się m.in. dokumentację medyczną i orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli się je posiada.

Krok 2 – wniosek do ZUS

  • Po uzyskaniu decyzji z punktacją 70–100 należy złożyć wniosek do ZUS.
  • Można to zrobić online przez PUE ZUS, osobiście w placówce albo pocztą.
  • ZUS na tej podstawie ustala wysokość świadczenia i wypłaca pieniądze.

Poziom wsparcia a orzeczenie o niepełnosprawności – jaka jest różnica?

Wiele osób myli te dwa pojęcia, ale w praktyce to odrębne dokumenty.

  • Orzeczenie o niepełnosprawności – określa stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Potrzebne jest do różnych form pomocy: zasiłków, ulg podatkowych, kart parkingowych.
  • Poziom potrzeby wsparcia – to nowa skala punktowa (70–100 pkt), wprowadzona specjalnie dla świadczenia wspierającego. Ocena dotyczy faktycznej potrzeby pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a nie tylko samego stanu zdrowia.

Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy, żeby dostać świadczenie wspierające. Potrzebna jest decyzja o poziomie potrzeby wsparcia wydana przez WZON.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość wypłaty zależy od renty socjalnej oraz liczby punktów przyznanych przez komisję. Po waloryzacji w marcu 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł. Świadczenie to od 40 do 220 proc. tej kwoty.

Tabela wysokości świadczenia (2025):

Poziom wsparcia

Procent renty

Kwota miesięczna

95–100 pkt

220%

4133,60 zł

90–94 pkt

180%

3382,04 zł

85–89 pkt

120%

2254,69 zł

80–84 pkt

80%

1503,13 zł

75–79 pkt

60%

1127,35 zł

70–74 pkt

40%

751,56 zł

Uwaga: po marcowej waloryzacji w 2026 r. kwoty będą jeszcze wyższe.

Czy opiekunowie też zyskają?

Od 2024 roku przepisy przewidują dodatkowe zabezpieczenie dla opiekunów osób pobierających świadczenie. Jeśli rezygnują z pracy, aby sprawować całodobową opiekę, mogą liczyć na to, że ZUS opłaci za nich składki emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Dzięki temu zyskują:

  • prawo do przyszłej emerytury,
  • darmową opiekę zdrowotną,
  • poczucie bezpieczeństwa socjalnego.

Ostatni etap – pełna dostępność od 2026 r.

Wejście w życie III etapu w styczniu 2026 r. kończy proces wdrażania świadczenia wspierającego. Od tego momentu program obejmie już wszystkich uprawnionych.

To największe rozszerzenie w historii systemu wsparcia, które ma realnie poprawić sytuację finansową setek tysięcy osób i ich rodzin w całym kraju.

Powiązane
Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Sprawdź wskaźnik, kwoty i terminy wypłat
Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Sprawdź wskaźnik, kwoty i terminy wypłat
Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki
Dotacja PFRON 2025: nawet 130 tys. zł bezzwrotnej pomocy. Sprawdź warunki
Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku
Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku
Źródło: INFOR
Napisz do nas
