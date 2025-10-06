REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!

Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2025, 10:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytki, ponowne przeliczenie emerytur, szczęśliwy emeryt
Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 roku ZUS automatycznie przeliczy około 103 tysiące emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019, stosując korzystniejsze zasady waloryzacji. Średnia miesięczna podwyżka dla seniorów wyniesie około 220 zł brutto. ZUS planuje wypłacić te wyższe świadczenia w pierwszym kwartale 2026 roku. Oto szczegóły.

Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!

Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przystąpi do automatycznego przeliczenia emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019. Korekta ta, która obejmie około 103 tysiące osób, jest odpowiedzią na wcześniejszy brak odpowiednich wyrównań w przepisach. Głównym celem jest zastosowanie korzystniejszych zasad waloryzacji - identycznych z tymi, jakie przysługiwałyby przy wyliczeniach z maja danego roku, jeżeli te są korzystniejsze dla seniora.

REKLAMA

REKLAMA

Przeliczenie emerytury czerwcowych przez ZUS. Kiedy pierwsze wypłaty?

ZUS zrealizuje ten proces z urzędu, co oznacza, że nie jest wymagane składanie wniosku przez emerytów. Przeliczenia mają zostać zakończone do 1 kwietnia 2026 roku, a pierwsze wyższe wypłaty trafią do seniorów w pierwszym kwartale 2026 roku. Wysokość świadczenia zostanie ustalona ponownie na dzień pierwotnego przyznania, z gwarancją, że nowa kwota nie może być niższa od dotychczas wypłacanej.

Przeliczenie emerytur czerwcowych. O ile wzrosną emerytury?

Rząd szacuje, że przeciętny miesięczny wzrost świadczeń wyniesie około 220 zł brutto, choć ostateczna kwota zależy od indywidualnych czynników, takich jak staż pracy i zgromadzony kapitał. Przykładowo, osoba z obecną emeryturą 3 tys. zł brutto może oczekiwać wzrostu rzędu 180-250 zł brutto (co przekłada się na około 140-200 zł netto), natomiast w przypadku emerytury 2,5 tys. zł brutto, podwyżka brutto może wynieść 150-220 zł. Całościowy koszt tej zmiany, który poniesie Skarb Państwa, jest szacowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na około 280 mln zł rocznie.

Powiązane
Rewolucja, na którą emeryci czekali od lat. Nowe przepisy są już pewne i zmienią zasady rozliczeń w ZUS
Rewolucja, na którą emeryci czekali od lat. Nowe przepisy są już pewne i zmienią zasady rozliczeń w ZUS
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć w 2025 roku? Komisje stosują nowe kryteria
Na jaki stopień niepełnosprawności możesz liczyć w 2025 roku? Komisje stosują nowe kryteria
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
06 paź 2025

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące doraźnych zastępstw. Czy teraz nie będą organizowane kosztem innych zajęć a nauczyciele otrzymają za nie dodatkowe wynagrodzenie?
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
06 paź 2025

Przekazanie procesów kadrowo-płacowych do zewnętrznego dostawcy BPO to często znacznie więcej niż tylko zmiana podmiotu odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. W przypadku średnich i dużych organizacji jest to okazja do gruntownej modernizacji procesów, która może przynieść wymierny wzrost efektywności.
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
06 paź 2025

Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że już od roku mogą otrzymywać dodatkowe 1900 zł miesięcznie, a przy okazji zwiększyć swoją przyszłą emeryturę. Nowy mechanizm wprowadzony przez państwo łączy pokolenia i pozwala legalnie dorobić bez utraty świadczeń. Wyjaśniamy, jak działa ten system i kto może z niego skorzystać w 2025 roku.
688,00 złotych – co najmniej tyle podatku zapłaci pracownik, który dostanie od pracodawcy prezent. O jakie przypadki chodzi?
06 paź 2025

Pracownicy i pracodawcy długo starali się o to, by organy podatkowe przyznały, że nie każde nieodpłatne świadczenie, które pojawia się w ich relacji jest przychodem ze stosunku pracy. Dziś już jest jasne kiedy nie trzeba w takich przypadkach płacić PIT. Ale to nie koniec podatków.

REKLAMA

Sprzedaż grobu – co na to polskie prawo?
06 paź 2025

W gąszczu codziennych problemów i spraw, z oczywistych względów myślimy bardziej o swoich nieruchomościach za życia, a nie tych po śmierci. W Internecie można jednak znaleźć wiele ofert sprzedaży miejsc na cmentarzu. Warto mieć świadomość, że w wielu przypadkach taka sprzedaż jest nielegalna, o czym mowa w poniższym artykule.
Tryby wystawiania faktur w KSeF – jak i kiedy z nich korzystać?
06 paź 2025

Od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, a sposób wystawiania faktur zmieni się na zawsze. System przewiduje różne tryby – online, offline24, awaryjny – aby zapewnić firmom ciągłość działania w każdych warunkach. Dzięki temu nawet brak internetu czy awaria serwerów nie zatrzyma procesu fakturowania.
Rewolucja, na którą emeryci czekali od lat. Nowe przepisy są już pewne i zmienią zasady rozliczeń w ZUS
06 paź 2025

Przez wiele lat emeryci i renciści musieli mierzyć się z obowiązkiem corocznego składania zawiadomień o przychodach do ZUS. Każdy, kto dorabiał do świadczenia, zobowiązany był do końca lutego poinformować organ emerytalno-rentowy o wysokości uzyskanych zarobków. Dla wielu osób była to dodatkowa biurokracja i konieczność gromadzenia dokumentów, które często budziły wątpliwości i powodowały stres.
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
06 paź 2025

W wybranych województwach obowiązują regionalne programy wsparcia finansowego dla uczniów. Można uzyskać dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski można składać tylko do 22 października 2025 r. Warto jednak zauważyć, że to nie tylko zastrzyk środków finansowych, lecz także kompleksowe podejście: rozwój utalentowanych dzieci, w trudnej sytuacji. To również wsparcie warsztatowe, pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna i działania wzmacniające motywację uczniów. W praktyce stypendium ma otworzyć drzwi dla młodych talentów, które bez dodatkowego wsparcia mogą pozostać nieodkryte. To ważne, aby JST inwestowały w edukację i uczniów, bo to stanowi o przyszłości i rozwoju naszego kraju.

REKLAMA

KGP: 103 919 interwencji, 364 wypadki drogowe, 16 ofiar śmiertelnych. [Podsumowanie tygodnia]
06 paź 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 103 919 interwencji. Byli wzywani do 364 wypadków drogowych.
Rząd: Bez rewolucji w pomocy społecznej. Zmiany będą, ale nie te oczekiwane
05 paź 2025

Osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby w niedostatku korzystające ze świadczeń w MOPS liczyły na korzystne dla nich zmiany w polskim prawie. Najnowsza propozycja rządu w mojej ocenie rozmija się z tymi oczekiwaniami. Zapowiadana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma charakter porządkujący, a jedyna interesująca dla szerokiego grona klientów MOPS zmiana dotyczy rodzinnych wywiadów środowiskowych - obowiązek ograniczą oświadczenia zamiast rodzinnego wywiadu środowiskowego (przy kierowaniu do niektórych form wsparcia). W nowelizacji nie ma zaszytych podwyżek starych świadczeń oraz wprowadzenia nowych. Osoby korzystające ze świadczeń z MOPS oczekują dostosowania wsparcia z MOPS do problemów 2025 roku (np. były oczekiwane urealnione zasady ustalania progów dochodowych, ich coroczna waloryzacja, nowego typu dodatki rekompensujące wysokie czynsze, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za prąd).

REKLAMA