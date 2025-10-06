Od 1 stycznia 2026 roku ZUS automatycznie przeliczy około 103 tysiące emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019, stosując korzystniejsze zasady waloryzacji. Średnia miesięczna podwyżka dla seniorów wyniesie około 220 zł brutto. ZUS planuje wypłacić te wyższe świadczenia w pierwszym kwartale 2026 roku. Oto szczegóły.

Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!

Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przystąpi do automatycznego przeliczenia emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019. Korekta ta, która obejmie około 103 tysiące osób, jest odpowiedzią na wcześniejszy brak odpowiednich wyrównań w przepisach. Głównym celem jest zastosowanie korzystniejszych zasad waloryzacji - identycznych z tymi, jakie przysługiwałyby przy wyliczeniach z maja danego roku, jeżeli te są korzystniejsze dla seniora.

REKLAMA

REKLAMA

Przeliczenie emerytury czerwcowych przez ZUS. Kiedy pierwsze wypłaty?

ZUS zrealizuje ten proces z urzędu, co oznacza, że nie jest wymagane składanie wniosku przez emerytów. Przeliczenia mają zostać zakończone do 1 kwietnia 2026 roku, a pierwsze wyższe wypłaty trafią do seniorów w pierwszym kwartale 2026 roku. Wysokość świadczenia zostanie ustalona ponownie na dzień pierwotnego przyznania, z gwarancją, że nowa kwota nie może być niższa od dotychczas wypłacanej.

Przeliczenie emerytur czerwcowych. O ile wzrosną emerytury?

Rząd szacuje, że przeciętny miesięczny wzrost świadczeń wyniesie około 220 zł brutto, choć ostateczna kwota zależy od indywidualnych czynników, takich jak staż pracy i zgromadzony kapitał. Przykładowo, osoba z obecną emeryturą 3 tys. zł brutto może oczekiwać wzrostu rzędu 180-250 zł brutto (co przekłada się na około 140-200 zł netto), natomiast w przypadku emerytury 2,5 tys. zł brutto, podwyżka brutto może wynieść 150-220 zł. Całościowy koszt tej zmiany, który poniesie Skarb Państwa, jest szacowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na około 280 mln zł rocznie.