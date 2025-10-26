REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bonus finansowy od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!

Bonus finansowy od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!

26 października 2025, 07:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, dodatek pielęgnacyjny
Bonus pieniężny od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje dodatkowe świadczenia finansowe osobom spełniającym kryteria wieku lub stanu zdrowia. Świadczeniem tym jest tzw. dodatek pielęgnacyjny, który jest wypłacany automatycznie co miesiąc seniorom po ukończeniu 75. roku życia – w ich przypadku nie jest wymagane składanie żadnego wniosku do ZUS.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i na jakich zasadach?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mające na celu wsparcie finansowe osób, które ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia potrzebują opieki i pomocy innych (np. opiekunki, wsparcia w domu). Choć teoretycznie środki te mają pokryć koszty związane z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności/wieku (np. leki, higiena osobista, sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, dojazdy do lekarzy), emeryci i renciści mogą je wykorzystać całkowicie dowolnie, a ZUS nie wymaga dokumentowania wydatków.

Dodatek pielęgnacyjny - uprawnieni i zasady składania wniosków

Dodatek pielęgnacyjny jest przeznaczony dla dwóch głównych grup beneficjentów:

  1. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji: Są to osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego.
  2. Seniorzy w podeszłym wieku: Są to wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, pod warunkiem, że pobierają już emeryturę lub rentę z ZUS. Osoby te nie muszą składać żadnego wniosku – dodatek jest im przyznawany automatycznie po spełnieniu kryterium wieku.

Wysokość i forma wypłaty dodatku pielęgnacyjnego

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych i nie zależy od ich dochodów, sytuacji życiowej czy innych pobieranych świadczeń. Od 1 marca 2025 roku dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem nieopodatkowanym, co oznacza, że cała kwota jest wypłacana świadczeniobiorcy "na rękę".

Ważne ograniczenia w dodatku pielęgnacyjnym

Świadczenie (dodatek pielęgnacyjny) nie przysługuje osobom, które:

  • Przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO).
  • Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Kiedy następuje wypłata dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą, w tym samym terminie, w którym ZUS wypłaca te świadczenia. W przypadku osób po 75. roku życia dodatek jest przyznawany automatycznie i wypłacany od kolejnego miesiąca po ukończeniu 75 lat. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymują dodatek po złożeniu wniosku wraz z odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku; dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczy przede wszystkim emerytów i rencistów, a jego kwota ulega waloryzacji. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez urząd miasta lub gminy i przysługuje osobie z niepełnosprawnością lub w wieku powyżej 75 lat, jeśli nie może samodzielnie funkcjonować. Kluczową różnicą jest to, że nie można pobierać tych dwóch świadczeń jednocześnie.

Źródło: INFOR
Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać
26 paź 2025

Niezły samochód za atrakcyjną cenę. Taki dobry biznes mogli do końca grudnia robić przedsiębiorcy, którzy korzystali z aut w ramach umowy leasingowej. Kiedy leasing się kończył kupowali auta do celów prywatnych, po oferowanych przez firmy, preferencyjnych stawkach. Te praktyki, które pozwalały na niepłacenie podatków zostały ukrócone trzy lata temu. Nieskutecznie? Prawna furtka pozwala na ich ominięcie. Teraz i ona zostanie zatrzaśnięta.
Przełomowy wyrok NSA - skarbówka przegrywa w sądzie, bo stosowała zawyżone stawki akcyzy dla samochodów osobowych. Takie samochody powinny być tańsze
25 paź 2025

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) jest faktem. NSA stwierdził, że stawki akcyzy od tysięcy aut były błędnie określane przez skarbówkę na zawyżonym poziomie. To powodowało finalnie wyższą cenę samochodu, za co płacił klient. Wszystko oczywiście przez niekorzystną dla podatników interpretację przepisów stosowaną latami.
Kiedy wreszcie zmiany w obowiązku odśnieżania chodników przed posesją - trwają prace nad zniesieniem tego uciążliwego obowiązku
25 paź 2025

Chociaż zimy ostatnimi czasy są coraz mniej obfitujące w opady śniegu, to jednak zjawisko to corocznie występuje. Wówczas właściciele posesji, a także zarządcy w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, muszą zakasać rękawy, wziąć szufle i łopaty w dłoń (lub zlecić odpłatnie takie prace), oraz odśnieżać i oczyszczać z lodu czy błota chodnik, przy którym położona jest posesja, choćby nie stanowił on ich własności, a wchodził w pas drogowy.
Koniec z opłatami za wjazd na cmentarz – na Wszystkich Świętych zaparkujesz za darmo. Przełomowy wyrok WSA w Olsztynie [Święto Zmarłych 2025]
26 paź 2025

Organy samorządowe nie mogą ustanawiać (a cmentarze – na tej postawie) pobierać jakichkolwiek opłat, które są niezwiązane z pochówkiem zmarłych, tj. m.in. opłat za wjazd na cmentarz i korzystanie z cmentarza – orzekł WSA w Olsztynie. W związku ze zbliżającym się Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem na cmentarzach – warto, aby osoby, które będą odwiedzać groby swoich bliskich, znały te zasady.

Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna
26 paź 2025

Jedni spali godzinę dłużej. Inni godzinę dłużej musieli pracować. W nocy z 25 na 26 października wskazówki zegarków cofnęliśmy z trzeciej na drugą. Jak co roku o tej porze przechodziliśmy zmianę czasu z letniego na zimowy. Cała ta operacja w założeniu ma przynieść bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energii. W rzeczywistości traci na tym gospodarka i nasz organizm. Od lat deliberuje na tym Bruksela, ale na razie wyniki tych niekończących się dyskusji pozostają wczasowej próżni. Kończy się tym, że co roku miliony Polaków muszą pracować godzinę dłużej. I na razie ta decyzja jest nieodwołalna.
Rodzice stracą 40 000 zł świadczenia rocznie. Jeżeli ich niepełnosprawne dziecko odpowie lekarzom na trzy pytania. 1) Jak masz na imię i nazwisko 2) Ile masz lat i 3) co lubisz robić [świadczenie pielęgnacyjne]
24 paź 2025

Kwota 40 000 zł to przybliżona roczna wartość świadczenia pielęgnacyjnego. Badanie medyczne w postaci trzech pytań lekarze stosują wobec dzieci ze spektrum autyzmu. Jeżeli dziecko odpowie zostaje automatyczne uznane za niebędące osobą niepełnosprawną. Piszą do nas o tym rodzice dzieci, którym odbiera się w 2025 r. orzeczenia o niepełnosprawności w taki sposób, aby rodzice nie mieli świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł miesięcznie. Podobnie odbierane są orzeczenia dzieciom z zespołem Aspergera, Chodzi tu o dzieci, które dysponowały orzeczeniami w okresie kilku ostatnich lat. Rodzice uważają, że ich dzieci zostały cudownie "uzdrowione". Najczęściej odbywa się to poprzez tzw. punkt 7 orzeczenia. Jest to wskazanie "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji". Jeżeli dziecko nie wymaga tego, to nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Z listów rodziców wynika, że usunięcie z orzeczenia pkt 7 to jest obecnie nie incydenty a seria orzeczeń w PZON i WZON w całej Polsce.
Dofinansowanie do 300 zł na ucznia. Teatr. Opera. Koncerty. Wystawy. Nauka. Warsztaty [Wnioski od 27 października 2025 r.]
24 paź 2025

Ponad 110 mln zł znajduje się w puli programu resortu edukacji „Wyjście z klasą”. To nie jest program, w którym wnioski może składać rodzic albo uczeń, ale finalnie skorzystają dzieci. Dziś do jego realizacji mogą zgłaszać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Nabór wniosków ruszy 27 października 2025 r.
Osoby niepełnosprawne nie zapomniały obietnicy z 2023 r. W 2026 r. powinno być 4806 zł brutto renty. Nie pomógł Sejm, Senat, rząd. Prezydent rozpatruje petycje
25 paź 2025

Podwyżka ta podniosłaby rentę socjalną w 2026 r. do kwoty 4806 zł brutto. Nie została zrealizowana. Do redakcji Infor.pl trafiają stale listy osób niepełnosprawnych walczących o przeprowadzenie przez Sejm dwóch ustaw (albo nowelizacji istniejących) w związku z obietnicą z 2023 r. zrównania renty socjalnej i pensji minimalnej : 1) ZMIANY W RENCIE CHOROBOWEJ w postaci obiecanej ustawy wprowadzającej dodatek dopełniający w kwocie 2610,72 zł brutto miesięcznie każdemu renciście socjalnemu (dziś tylko dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mających rentę socjalną). 2) ZMIANY W RENCIE CHOROBOWEJ. Druga ustawa dotyczy rencistów chorobowych (renta z tytułu niezdolności do pracy) i jej nowelizacji tak, aby osoby z tym świadczeniem także otrzymały odpowiednik dodatku dopełniającego. Będący w identycznej sytuacji renciści chorobowi nie mają tego dodatku. Z listów do Infor.pl wynika bezradność osób niepełnosprawnych i prośba do dziennikarzy o to, aby ich próba przekonania najważniejszych ośrodków władzy była znana społeczeństwu. Aby ich starania nie przykryło milczenie i cisza. Przykładowe prośby o wsparcie informacyjne w artykule.

Jak segregować tekstylia od 2025 - unikaj tych błędów i kar, bo grozi grzywna do 5000 zł oraz 400% opłaty za śmieci
24 paź 2025

Od 1 stycznia 2025 r. w Polsce obowiązuje konieczność osobnej segregacji tekstyliów jako nowej frakcji odpadowej. Wynika to z konieczności spełnienia norm recyklingowych i odzysku jak największej ilości surowców – teraz także w zakresie tekstyliów, które po zużyciu wrzucane do odpadów zmieszanych nie były recyklingowane w wystarczającym stopniu lub po zanieczyszczeniu już się do tego nie nadawały.
Skończyłeś budowę domu? Masz wakacje podatkowe, ale z tego obowiązku musisz się wywiązać. Lepiej nie zadzierać z urzędem
24 paź 2025

Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości od nowego domu? To zależy. Jednak niezależnie od tego, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, prawo przewiduje również inne obowiązki, z których trzeba się wywiązać. I to na czas.

