REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać

Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 października 2025, 06:31
Maja Retman
Maja Retman
Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać
Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niezły samochód za atrakcyjną cenę. Taki dobry biznes mogli do końca grudnia robić przedsiębiorcy, którzy korzystali z aut w ramach umowy leasingowej. Kiedy leasing się kończył kupowali auta do celów prywatnych, po oferowanych przez firmy, preferencyjnych stawkach. Te praktyki, które pozwalały na niepłacenie podatków zostały ukrócone trzy lata temu. Nieskutecznie? Prawna furtka pozwala na ich ominięcie. Teraz i ona zostanie zatrzaśnięta.

rozwiń >

Brali auta w ramach leasingu, a po zakończeniu umowy dokonywali wykupu auta już dla celów prywatnych, po oferowanych przez firmy, preferencyjnych stawkach. Te powszechne wśród przedsiębiorców praktyki pozwalającego na niepłacenie podatków, trzy lata temu, jeszcze za rządów prawicy, ukrócił resort finansów.

REKLAMA

REKLAMA

Działanie na granicy prawa?

Jak uzasadniał konieczność zmiany przepisów ówczesny wiceminister Jan Sarnowski? - Samochód wykupiony przez firmę, nie trafia de facto do majątku przedsiębiorstwa. Warto sobie zadać pytanie, czy trzeba pozwalać na to, żeby do prywatnego majątku trafiało to, co zostało wykupione za pieniądze przedsiębiorstwa. To jest działanie na granicy prawa i w innych krajach Unii Europejskiej jest to całkowicie niemożliwe - tłumaczył minister.

Jak wskazywał Sarnowski, resort zaproponował zaliczenie przychodów ze sprzedaży auta poleasingowego, wykupionego do majątku osobistego, do przychodów z działalności gospodarczej. Wiceminister zaznaczył, że zmiana dotyczy przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy często, na przykład co roku, wymieniają samochody na coraz nowsze.

- Wykupienie samochodu poleasingowego do celów prywatnych, a następnie jego sprzedaż, bez względu na termin transakcji, będzie opodatkowana podatkiem dochodowym jako przychód z działalności gospodarczej – wyjaśniał Sarnowski.

REKLAMA

Zobacz również:

Furtka, której nikt nie zamknął

Szybko okazało się, że w nowych przepisach jest furtka, która sprawia, że leasing może być nadal opłacalny. Po wykupieniu auta z leasingu na prywatne potrzeby można przekazać je w darowiźnie. Najlepiej komuś z najbliższej rodziny. Jeśli obdarowany je sprzeda, nie zapłaci składki zdrowotnej, a gdy zaczeka z transakcją pół roku, nie musi się też przejmować – wskazywali doradcy podatkowi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy teraz ta prawna furka zostanie zatrzaśnięta? Jak pisze serwis leason.pl. Rząd majstruje przy sprzedaży auta po darowiźnie rodzinie.

W Kancelarii Premiera powstają właśnie zapisy, które mogą diametralnie zmienić sytuację tych, którzy po wykupie auta z leasingu przekazywali je najbliższym, by po pół roku sprzedać bez podatku.

Do tej pory obowiązywała prosta zasada: jeśli od darowizny minęło sześć pełnych miesięcy, sprzedaż auta była zwolniona z podatku dochodowego. Rząd chce jednak wydłużyć ten okres do trzech lat. Na stronie Kancelarii Premiera czytamy, że „proponuje się opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych otrzymanych przez najbliższą rodzinę przedsiębiorcy, który wykupił tę rzecz do majątku prywatnego po zakończeniu leasingu, jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem trzech lat od otrzymania” – podaje leason.pl

W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca po wykupie auta z leasingu podaruje je żonie, mężowi, dziecku czy rodzicowi, to obdarowany będzie mógł sprzedać ten pojazd bez podatku dopiero po trzech latach, a nie po sześciu miesiącach jak dotychczas.

Zobacz również:

Uzasadnienie z górnych półek

W oficjalnym uzasadnieniu projektu mowa jest o sprawiedliwości podatkowej” i „uszczelnianiu systemu”. Rząd tłumaczy, że chce zlikwidować sytuacje, w których podatnicy o podobnych dochodach płacą podatki na różnych zasadach. Ma to być odpowiedź na „działania optymalizacyjne”, czyli w skrócie — sposoby legalnego obchodzenia podatku. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Wykup prywatny. O co w tym chodzi

Z wykupem prywatnym mamy do czynienia najczęściej w przypadku leasingu samochodu osobowego na jednoosobową działalność gospodarczą. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić auto do majątku prywatnego, zamiast firmowego. Nie księguje wtedy faktury w koszty działalności i nie odlicza VAT-u.

Jeśli auto zostało wykupione prywatnie, można je sprzedać bez podatku dopiero po sześciu latach. Wcześniejsza sprzedaż oznacza obowiązek zapłaty PIT-u. Dlatego wielu przedsiębiorców stosowało darowiznę na rzecz bliskich, by skrócić ten okres do pół roku.

Czy to się przestanie się opłacać?

Czy wykup prywatny przestanie się opłacać? Niekoniecznie. Jak wskazuje leason.pl, nadal istnieją argumenty, które sprawiają, że wykup prywatny pozostanie korzystny. Przede wszystkim, ci którzy są płatnikami VAT mogą sprzedać auto od razu po wykupie bez tego podatku, co samo w sobie stanowi znaczną ulgę. Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem 3 proc. podatek dochodowy od sprzedaży nie jest szczególnie dotkliwy.

Zmiany najbardziej odczują ci, którzy byli przyzwyczajeni do wymiany samochodu co trzy–cztery lata. Teraz będą musieli wybierać: albo przeczekać trzy lata po darowiźnie, albo sprzedać auto wcześniej i zapłacić podatek. Niektórzy mogą zacząć częściej korzystać z cesji leasingu po dwóch–trzech latach użytkowania lub sięgać po leasing z wysokim wykupem i późniejszą sprzedaż auta na pełną fakturę VAT.

Dwie darowizny zamiast jednej?

Choć rząd mówi o „uszczelnianiu systemu”, luka w nowych przepisach może pozostać. Aby nowe zasady zadziałały, muszą być spełnione dwa warunki: darczyńcą musi być leasingobiorca, a darowizna musi być zwolniona z podatku.

W praktyce oznacza to, że dokonanie dwóch darowizn może pozwolić ominąć nowe regulacje. Przykład? Przedsiębiorca wykupuje auto prywatnie i przekazuje je żonie — to pierwsza darowizna. Żona zamiast czekać trzy lata, podarowuje samochód dziecku — to druga darowizna. Ponieważ żona nie była leasingobiorcą, przepis nie znajdzie tu zastosowania. W efekcie dziecko będzie mogło sprzedać auto bez podatku już po sześciu miesiącach.

Zobacz również:

Czas pokaże, kto wygra z systemem

Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem 2026 roku, ale już dziś widać, że przedsiębiorcy nie zrezygnują łatwo z prób optymalizacji. Polski system podatkowy od lat przypomina grę w kotka i myszkę — rząd łata, podatnicy szukają furtek. A czasem wystarczy tylko drugi podpis pod darowizną, by drzwi, które miały zostać zamknięte, znów stanęły otworem.

Powiązane
Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto
Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto
Ważny komunikat ZUS. Zostało tylko kilka dni. Potem pieniądze przepadną
Ważny komunikat ZUS. Zostało tylko kilka dni. Potem pieniądze przepadną
Przedsiębiorcy trafią przez to pod lupę skarbówki. Fiskus sprawdzi każdą firmę
Przedsiębiorcy trafią przez to pod lupę skarbówki. Fiskus sprawdzi każdą firmę
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać
26 paź 2025

Niezły samochód za atrakcyjną cenę. Taki dobry biznes mogli do końca grudnia robić przedsiębiorcy, którzy korzystali z aut w ramach umowy leasingowej. Kiedy leasing się kończył kupowali auta do celów prywatnych, po oferowanych przez firmy, preferencyjnych stawkach. Te praktyki, które pozwalały na niepłacenie podatków zostały ukrócone trzy lata temu. Nieskutecznie? Prawna furtka pozwala na ich ominięcie. Teraz i ona zostanie zatrzaśnięta.
Przełomowy wyrok NSA - skarbówka przegrywa w sądzie, bo stosowała zawyżone stawki akcyzy dla samochodów osobowych. Takie samochody powinny być tańsze
25 paź 2025

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) jest faktem. NSA stwierdził, że stawki akcyzy od tysięcy aut były błędnie określane przez skarbówkę na zawyżonym poziomie. To powodowało finalnie wyższą cenę samochodu, za co płacił klient. Wszystko oczywiście przez niekorzystną dla podatników interpretację przepisów stosowaną latami.
Koniec z opłatami za wjazd na cmentarz – na Wszystkich Świętych zaparkujesz za darmo. Przełomowy wyrok WSA w Olsztynie [Święto Zmarłych 2025]
26 paź 2025

Organy samorządowe nie mogą ustanawiać (a cmentarze – na tej postawie) pobierać jakichkolwiek opłat, które są niezwiązane z pochówkiem zmarłych, tj. m.in. opłat za wjazd na cmentarz i korzystanie z cmentarza – orzekł WSA w Olsztynie. W związku ze zbliżającym się Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem na cmentarzach – warto, aby osoby, które będą odwiedzać groby swoich bliskich, znały te zasady.
Rodzice stracą 40 000 zł świadczenia rocznie. Jeżeli ich niepełnosprawne dziecko odpowie lekarzom na trzy pytania. 1) Jak masz na imię i nazwisko 2) Ile masz lat i 3) co lubisz robić [świadczenie pielęgnacyjne]
24 paź 2025

Kwota 40 000 zł to przybliżona roczna wartość świadczenia pielęgnacyjnego. Badanie medyczne w postaci trzech pytań lekarze stosują wobec dzieci ze spektrum autyzmu. Jeżeli dziecko odpowie zostaje automatyczne uznane za niebędące osobą niepełnosprawną. Piszą do nas o tym rodzice dzieci, którym odbiera się w 2025 r. orzeczenia o niepełnosprawności w taki sposób, aby rodzice nie mieli świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł miesięcznie. Podobnie odbierane są orzeczenia dzieciom z zespołem Aspergera, Chodzi tu o dzieci, które dysponowały orzeczeniami w okresie kilku ostatnich lat. Rodzice uważają, że ich dzieci zostały cudownie "uzdrowione". Najczęściej odbywa się to poprzez tzw. punkt 7 orzeczenia. Jest to wskazanie "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji". Jeżeli dziecko nie wymaga tego, to nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Z listów rodziców wynika, że usunięcie z orzeczenia pkt 7 to jest obecnie nie incydenty a seria orzeczeń w PZON i WZON w całej Polsce.

REKLAMA

Osoby niepełnosprawne nie zapomniały obietnicy z 2023 r. W 2026 r. powinno być 4806 zł brutto renty. Nie pomógł Sejm, Senat, rząd. Prezydent rozpatruje petycje
25 paź 2025

Podwyżka ta podniosłaby rentę socjalną w 2026 r. do kwoty 4806 zł brutto. Nie została zrealizowana. Do redakcji Infor.pl trafiają stale listy osób niepełnosprawnych walczących o przeprowadzenie przez Sejm dwóch ustaw (albo nowelizacji istniejących) w związku z obietnicą z 2023 r. zrównania renty socjalnej i pensji minimalnej : 1) ZMIANY W RENCIE CHOROBOWEJ w postaci obiecanej ustawy wprowadzającej dodatek dopełniający w kwocie 2610,72 zł brutto miesięcznie każdemu renciście socjalnemu (dziś tylko dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mających rentę socjalną). 2) ZMIANY W RENCIE CHOROBOWEJ. Druga ustawa dotyczy rencistów chorobowych (renta z tytułu niezdolności do pracy) i jej nowelizacji tak, aby osoby z tym świadczeniem także otrzymały odpowiednik dodatku dopełniającego. Będący w identycznej sytuacji renciści chorobowi nie mają tego dodatku. Z listów do Infor.pl wynika bezradność osób niepełnosprawnych i prośba do dziennikarzy o to, aby ich próba przekonania najważniejszych ośrodków władzy była znana społeczeństwu. Aby ich starania nie przykryło milczenie i cisza. Przykładowe prośby o wsparcie informacyjne w artykule.
ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenia i planowane zmiany na 2026 rok
24 paź 2025

Jakie świadczenia mogą otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby z niepełnosprawnościami? Jak uzyskać orzeczenie? Co może się zmienić w 2026 roku? Oto najważniejsze przepisy i kwoty!
Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe
24 paź 2025

Wdrożenie systemu kaucyjnego ma pozytywnie wpłynąć na możliwość osiągania przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i pomóc im uniknąć kar za niezrealizowane cele – zapewniła wiceminister klimatu Anita Sowińska. Wiceszefowa resortu odniosła się w ten sposób do interpelacji posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na szereg wątpliwości związanych z wdrażaniem nowego systemu.
Nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – nowe zasady łączenia spraw i udziału organizacji społecznych
24 paź 2025

Od 5 listopada 2025 roku wejdą w życie przepisy zmieniające procedurę przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma usprawnić tok rozpoznawania spraw, ograniczyć przewlekłość postępowań i wprowadzić nowe uprawnienia sądów, w tym możliwość zwrócenia się do organizacji społecznych lub organów administracji publicznej o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu. Zmiany mają charakter systemowy i dotyczą także zasad potwierdzania umocowania przedstawicieli ustawowych.

REKLAMA

Pracodawca nie musi udzielić ci wolnego w terminie, który wybierzesz. Nie musi, ale może, więc warto spróbować się dogadać
24 paź 2025

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co to oznacza w praktyce? Czy pracownik może wnioskować o udzielenie mu wolnego w wybranym przez siebie terminie?
Kredyty z WIBOR-em. Adwokat: masowa weryfikacja umów i nowa fala pozwów przeciw bankom, to coraz bardziej realny scenariusz
24 paź 2025

W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o tym, że kredyty złotowe oparte o WIBOR mogą stać się nowym frontem sporów sądowych pomiędzy konsumentami a bankami. Choć sytuacja prawna nie jest identyczna jak w przypadku kredytów frankowych to dynamika zjawiska i wątpliwości wokół wskaźnika WIBOR wskazują, że ten temat będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych w polskim wymiarze sprawiedliwości – pisze adwokat Robert Piskor z Kancelarii Adwokackiej Hantke&Piskor.

REKLAMA