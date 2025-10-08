REKLAMA

MOPS wypłaci dodatkowe środki finansowe. Polacy otrzymają nawet kilkaset złotych miesięcznie ekstra

MOPS wypłaci dodatkowe środki finansowe. Polacy otrzymają nawet kilkaset złotych miesięcznie ekstra

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2025, 11:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, złotówki, gotówka, zasiłek, MOPS
MOPS wypłaci dodatkowe środki finansowe. Polacy otrzymają nawet kilkaset złotych miesięcznie ekstra
Shutterstock

Około miliona osób w Polsce każdego roku otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wypłacane przez MOPS. Mimo że kwota ta nie jest duża, jest to istotna pomoc finansowa, przeznaczona na pokrycie części codziennych kosztów utrzymania osób, które potrzebują stałej opieki, oraz ich rodzin. W związku z tym od dłuższego czasu dyskutuje się o potrzebie podniesienia wysokości tego zasiłku.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to forma wsparcia finansowego przeznaczona dla osób, które ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji wymagają stałej opieki i pomocy innych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z tą koniecznością, stanowiąc istotne wsparcie zarówno dla seniorów, jak i rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Zasiłek pielęgnacyjny - wysokość i źródło świadczenia

Świadczenie to jest wypłacane co miesiąc ze środków budżetu państwa przez lokalne ośrodki pomocy społecznej, najczęściej MOPS (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) lub GOPS (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej). W 2025 roku kwota zasiłku wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest to świadczenie ryczałtowe i niezależne od dochodu beneficjenta. Niestety, ta stawka pozostaje niezmieniona od 2019 roku. Ostatnia podwyżka, która miała miejsce, wyniosła zaledwie 62,84 zł. W obliczu rosnących kosztów życia (inflacji) wielu uważa, że kwota ta, niepodlegająca waloryzacji przez ponad pięć lat, jest zdecydowanie niewystarczająca do pokrycia aktualnych, wyższych wydatków osób potrzebujących opieki. Przepisy stanowią, że weryfikacja wysokości zasiłku odbywa się co trzy lata. Oznacza to, że kolejna weryfikacja nastąpi dopiero w 2027 roku, co z dużym prawdopodobieństwem oznacza brak podwyżki również w roku 2026.

Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje wszystkim i można go otrzymać po spełnieniu określonych kryteriów. Uprawnione do jego pobierania są cztery grupy osób:

  1. Dzieci z niepełnosprawnością.
  2. Osoby, które ukończyły 75 lat.
  3. Osoby powyżej 16. roku życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  4. Osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że niepełnosprawność ta powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje natomiast w kilku sytuacjach:

  • Gdy osoba pobiera już dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
  • Gdy osoba przebywa w domu pomocy społecznej finansowanym w całości z budżetu państwa.
  • Gdy członek rodziny otrzymuje za granicą świadczenie na pokrycie kosztów pielęgnacji tej osoby (chyba że inaczej stanowią umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

Procedura składania wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami (głównie orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). Wniosek można złożyć:

  • Osobiście w odpowiednim dla miejsca zamieszkania MOPS lub GOPS,
  • Online za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wniosek może złożyć: pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, osoba, która ukończyła 75 lat, lub inna osoba reprezentująca uprawnionego, np. rodzic czy opiekun prawny. Osoby ubiegające się o świadczenie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wypłaty realizowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez daną gminę lub ośrodek. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ubiegłego roku, zasiłek pielęgnacyjny jest pobierany przez około 900-950 tysięcy osób rocznie. Struktura beneficjentów jest następująca:

  • Seniorzy po 75. roku życia stanowią 60 proc. uprawnionych.
  • Dorośli ze znacznym stopniem niepełnosprawności to 30 proc. beneficjentów.
  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności stanowią około 10 proc.
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

