REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Czas pracy » Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która dotyczy wielu Polaków

Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która dotyczy wielu Polaków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 października 2025, 07:45
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Donald Tusk rząd
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję istotną dla wielu Polaków
Marcin Gadomski
PAP

REKLAMA

REKLAMA

Listopad 2025 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych od pracy. Rząd zdecydował, że 10 listopada część Polaków dostanie dodatkowy dzień wolny, co pozwoli cieszyć się aż czterodniowym weekendem. Sprawdź, kogo obejmuje decyzja i jakie prawa gwarantuje Kodeks pracy.

rozwiń >

Listopad 2025 roku zapowiada się wyjątkowo ciekawie pod względem kalendarza dni wolnych. W tym miesiącu czekają nas dwa święta państwowe, które od lat są ważne dla pracowników i pracodawców. Pierwsze z nich to Wszystkich Świętych (1 listopada), przypadające w sobotę, a drugie to Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), które wypada we wtorek. Ten układ sprawił, że rząd musiał podjąć decyzję w sprawie dodatkowego dnia wolnego, aby zapewnić pracownikom realne skorzystanie z przysługującego im prawa.

REKLAMA

Dzięki odpowiednim regulacjom, dla części zatrudnionych listopad przyniesie możliwość odpoczynku przez cztery dni z rzędu. Sprawa jest jednak bardziej złożona, ponieważ nie wszyscy pracownicy automatycznie skorzystają z dodatkowego dnia wolnego. Warto przyjrzeć się bliżej przepisom prawa pracy, decyzji premiera oraz zasadom, jakie obowiązują w tym zakresie.

Podstawa prawna: Kodeks pracy jasno określa zasady w sprawie dni wolnych

Najważniejszy dla tej kwestii jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.). Zgodnie z jego treścią: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

Przepis ten ma fundamentalne znaczenie, ponieważ gwarantuje pracownikom, że w sytuacji, gdy święto wypada w dzień wolny od pracy (najczęściej sobotę), nie tracą oni przysługującego im prawa do odpoczynku. Pracodawca ma wówczas obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, który zrekompensuje tę stratę.

W praktyce oznacza to, że w listopadzie 2025 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny w zamian za przypadające w sobotę 1 listopada. To prawo jest niezależne od woli pracodawcy i wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zarządzenie premiera – 10 listopada wolny w administracji

Choć obowiązek oddania dnia wolnego dotyczy wszystkich pracodawców, to w przypadku administracji rządowej sprawa została rozstrzygnięta centralnie. Premier Donald Tusk wydał zarządzenie, w którym wskazał, że: „Wyznacza się dla członków korpusu służby cywilnej dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (...) dzień 10 listopada 2025 r. - z tytułu święta Wszystkich Świętych przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r.”

Decyzja ta oznacza, że w praktyce wiele urzędów, instytucji publicznych i organów administracji państwowej będzie w tym dniu nieczynnych. Chodzi m.in. o ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby administracji skarbowej czy inne jednostki wchodzące w skład korpusu służby cywilnej. Dzięki temu pracownicy tych instytucji będą mogli cieszyć się długim weekendem od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada.

To rozwiązanie nie jest nowością – podobne decyzje były podejmowane już wcześniej, gdy święta wypadały w sobotę. Jednak w 2025 roku znaczenie tej decyzji jest szczególnie duże, ponieważ układ kalendarza sprzyja połączeniu dnia wolnego z kolejnym ustawowym świętem.

Zobacz również:

Co z pracownikami sektora prywatnego?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w sektorze prywatnym. Zgodnie z Kodeksem pracy, również im należy się dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę. Jednak w przeciwieństwie do administracji, to pracodawca ma swobodę w wyborze, kiedy taki dzień zostanie udzielony.

Nie ma zatem pewności, że 10 listopada będzie dniem wolnym w każdej firmie. Część przedsiębiorstw zdecyduje się właśnie na ten dzień, a zatem identycznie z decyzją rządu i umożliwić pracownikom dłuższy wypoczynek. Inne firmy mogą wyznaczyć dzień wolny w zupełnie innym terminie – np. w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, albo w innym dogodnym momencie dla organizacji pracy.

Warto podkreślić, że przepisy nie pozwalają na pominięcie obowiązku udzielenia dodatkowego dnia wolnego. Każdy pracodawca musi taki dzień wyznaczyć, choć jego wybór zależy od wewnętrznej polityki firmy i potrzeb organizacyjnych.

Kto na pewno skorzysta z długiego weekendu?

Analizując sytuację w listopadzie 2025 r., można wyróżnić kilka grup pracowników, których sytuacja będzie wyglądać różnie w zależności od miejsca zatrudnienia i formy umowy:

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Autopromocja

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Sprawdź

  • Pracownicy administracji rządowej i korpusu służby cywilnej – otrzymają wolne w poniedziałek 10 listopada, zgodnie z zarządzeniem premiera. Dzięki temu będą mogli cieszyć się czterodniowym weekendem od 8 do 11 listopada.
  • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w sektorze prywatnym – mają gwarantowane prawo do dodatkowego dnia wolnego, ale termin jego udzielenia zależy od decyzji pracodawcy. Niektórzy będą mogli skorzystać z 10 listopada, inni otrzymają dzień wolny w innym okresie.
  • Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło, kontrakt B2B) – nie mają gwarantowanego dnia wolnego na mocy Kodeksu pracy. Ich sytuacja zależy od zapisów w umowie i ustaleń z kontrahentem lub zleceniodawcą.
  • Pracownicy branż wymagających ciągłości pracy (np. medycyna, transport, handel) – również muszą mieć zagwarantowany dodatkowy dzień wolny, jednak często jest on przyznawany w innym terminie, ponieważ zakład pracy nie może całkowicie się zamknąć.

Jak zatem będzie wyglądał listopadowy kalendarz dni wolnych?

Układ listopadowych dni wolnych w 2025 r. prezentuje się wyjątkowo korzystnie dla tych, którzy będą mogli skorzystać z dnia wolnego w poniedziałek 10 listopada.

  • Sobota 1 listopada – Wszystkich Świętych (święto ustawowo wolne od pracy, przypadające w sobotę)
  • Poniedziałek 10 listopada – dzień wolny (dla administracji publicznej na mocy zarządzenia premiera, w innych firmach możliwy do ustalenia przez pracodawcę)
  • Wtorek 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (święto ustawowo wolne od pracy)

W efekcie część Polaków będzie mogła cieszyć się aż czterema dniami wolnego z rzędu: od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada. Zaznaczy też, że już w grudniu również czeka nas długi weekend, bo Wigilia 24 grudnia wypada w środę, a zaraz po niej dwa dni świąteczne (25 i 26 grudnia), co oznacza, że wielu Polaków będzie mogło cieszyć się aż pięcioma dniami wolnego.

Kalendarz książkowy na 2026 rok

Długie weekendy są w Polsce zawsze szeroko komentowane. Z jednej strony cieszą się ogromną popularnością wśród pracowników, którzy wykorzystują je na odpoczynek, spotkania rodzinne czy krótkie wyjazdy turystyczne. Z drugiej strony, przedsiębiorcy często podnoszą argument, że dodatkowe dni wolne mogą zakłócać organizację pracy i powodować straty ekonomiczne.

W listopadzie 2025 roku sytuacja jest jednak szczególna, ponieważ obowiązek oddania dnia wolnego wynika wprost z przepisów prawa. Nie można go pominąć ani zignorować. Dla pracodawców oznacza to konieczność odpowiedniego planowania grafików i harmonogramów pracy, aby uwzględnić obowiązkowy dzień wolny. Dla pracowników to natomiast szansa na realny wypoczynek i skorzystanie z dodatkowych dni wolnych w okresie, który tradycyjnie sprzyja refleksji, zadumie i obchodom narodowych uroczystości.

Długi weekend listopadowy przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej

Decyzja rządu w sprawie 10 listopada 2025 r. ma istotne znaczenie przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej, którzy dzięki zarządzeniu premiera Donalda Tuska zyskają długi, czterodniowy weekend. Dla pozostałych pracowników sytuacja zależy od decyzji pracodawców, ale jedno jest pewne – każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi otrzymać dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada. Podstawą prawną tego obowiązku jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który jednoznacznie wskazuje, że święta przypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Choć nowe regulacje mogą być odbierane różnie przez pracowników i pracodawców, to ich celem jest ochrona praw pracowniczych i zapewnienie, że nikt nie zostanie pozbawiony przysługującego mu odpoczynku. Listopad 2025 roku będzie więc dla wielu Polaków okazją do skorzystania z wyjątkowo korzystnego układu kalendarza i dłuższego wypoczynku. To przykład, jak prawo pracy, decyzje rządu i praktyka pracodawców łączą się w jedno, wpływając bezpośrednio na codzienne życie milionów osób.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - Dziennik Ustaw rok 2025, poz. 277

ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy - Monitor Polski z dnia 3 marca 2025 roku, poz. 212

Zobacz również:
Powiązane
MCU rusza 1 listopada 2025 – jak uzyskać certyfikat KSeF?
MCU rusza 1 listopada 2025 – jak uzyskać certyfikat KSeF?
Sprzedajesz złoto lub monety? Skarbówka wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
Sprzedajesz złoto lub monety? Skarbówka wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zasiłek rodzinny 2026 – wysokość świadczenia, dodatki i wymagane dokumenty
23 paź 2025

Zasiłek rodzinny w 2026 roku pozostanie jednym z kluczowych instrumentów wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w Polsce. Jest to świadczenie o charakterze socjalnym, które ma na celu pomoc w pokryciu podstawowych potrzeb dzieci oraz wsparcie rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej.
L4 zwolnienie lekarskie z datą wsteczną – kiedy lekarz może je wystawić i na ile dni? L4 po fakcie? [PORADA]
23 paź 2025

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, czyli L4 wystawione z datą wcześniejszą niż dzień badania, jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lekarz może wystawić takie zaświadczenie maksymalnie na 3 dni wstecz od daty wizyty lub konsultacji. Zasada ta obowiązuje również w przypadku teleporad oraz elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) – w takich sytuacjach L4 także może obejmować okres do trzech dni przed przeprowadzonym badaniem.
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne
22 paź 2025

Uprawnienia organów kontroli skarbowej mają trend wyraźnie wzrostowy. Na każdym kroku można przeczytać o zmianach w przepisach, które poszerzają uprawnienia skarbówki. Tym bardziej cieszy informacja o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji Ordynacji podatkowej, która będzie działała na korzyść podatników.
Rewolucja w urlopach i wynagrodzeniach została ogłoszona. Jednak na korzyści większość pracowników poczeka aż do maja 2026 roku
23 paź 2025

W prawie pracy już niedługo zajdą rewolucyjne zmiany. Jednak choć wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, to większość pracowników odczuje płynące z nich korzyści dopiero w maju. Nie należy spodziewać się ani urlopu, ani pieniędzy już w styczniu,

REKLAMA

Prawo jazdy po nowemu. UE przegłosowała rewolucyjne zmiany dla kierowców
22 paź 2025

To już pewne: 21 października 2025 r. Parlament Europejski przegłosował rewolucyjne zmiany w przepisach o prawie jazdy. Dokument trafi do telefonu, okres ważności zostanie wydłużony, a zakazy prowadzenia będą obowiązywać w całej Unii. Kierowcy zyskają wygodę ale też stracą możliwość ucieczki przed karą.
Na jakie choroby będzie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
22 paź 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać nie tylko z powodu widocznych ograniczeń ruchowych. W 2026 roku katalog chorób zostanie doprecyzowany i będzie obejmował również schorzenia psychiczne, metaboliczne i neurologiczne.
Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa? Od 10 października 2025 rewolucja w KRUS
22 paź 2025

Nowe przepisy, które weszły w życie 10 października 2025 r. wprowadzają zasadę zdalnego wydawania orzeczeń lekarskich w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dopiero gdy dokumentacja medyczna będzie niewystarczająca, lekarz skieruje rolnika na badanie osobiste.
5 tys. zł grzywny (a nawet kara pozbawienia wolności!) za wyrzucenie znicza do kontenera na śmieci na cmentarzu. Nowe pojemniki na odpady załatwiają sprawę, ale wciąż większość musi zabrać znicze ze sobą
23 paź 2025

Choć przepisy w tym zakresie obowiązują już od 2016 r. – wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyrzucenie znicza do znajdującego się na cmentarzu pojemnika na odpady zmieszane, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami – nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla portfela sprawcy takiego wykroczenia (które niekiedy może nawet zostać uznane za przestępstwo). Mowa o coraz popularniejszych na polskich cmentarzach zniczach elektronicznych (w tym zniczach led) oraz zniczach solarnych.

REKLAMA

Ponad 14.000 zł odprawy za rozwiązanie umowy z pracownikiem zarabiającym minimalną pensję. Tyle już w 2026 roku będą musieli zapłacić pracodawcy
22 paź 2025

W przypadku utraty pracy w najgorszej sytuacji pozostają najniżej wynagradzani pracownicy. Zazwyczaj nie mają oni oszczędności, które mogłyby w takiej sytuacji służyć im jako poduszka finansowa, a ich sytuacja życiowa gwałtownie się pogarsza.
Dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością – zasady przyjęcia, koszty, skierowanie w 2026
22 paź 2025

W 2026 roku będą obowiązywać doprecyzowane przepisy dotyczące kierowania osób z niepełnosprawnościami do domów pomocy społecznej. Zmiany mają na celu skrócenie procedur i większe wsparcie rodzin.

REKLAMA