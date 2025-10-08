Bonus pieniężny od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje dodatkowe świadczenia finansowe osobom spełniającym kryteria wieku lub stanu zdrowia. Świadczeniem tym jest tzw. dodatek pielęgnacyjny, który jest wypłacany automatycznie co miesiąc seniorom po ukończeniu 75. roku życia – w ich przypadku nie jest wymagane składanie żadnego wniosku do ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mające na celu wsparcie finansowe osób, które ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia potrzebują opieki i pomocy innych (np. opiekunki, wsparcia w domu). Choć teoretycznie środki te mają pokryć koszty związane z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności/wieku (np. leki, higiena osobista, sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, dojazdy do lekarzy), emeryci i renciści mogą je wykorzystać całkowicie dowolnie, a ZUS nie wymaga dokumentowania wydatków.

Dodatek pielęgnacyjny jest przeznaczony dla dwóch głównych grup beneficjentów:

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji: Są to osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego. Seniorzy w podeszłym wieku: Są to wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, pod warunkiem, że pobierają już emeryturę lub rentę z ZUS. Osoby te nie muszą składać żadnego wniosku – dodatek jest im przyznawany automatycznie po spełnieniu kryterium wieku.

Wysokość i forma wypłaty dodatku pielęgnacyjnego

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych i nie zależy od ich dochodów, sytuacji życiowej czy innych pobieranych świadczeń. Od 1 marca 2025 roku dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem nieopodatkowanym, co oznacza, że cała kwota jest wypłacana świadczeniobiorcy "na rękę".

Ważne ograniczenia w dodatku pielęgnacyjnym

Świadczenie (dodatek pielęgnacyjny) nie przysługuje osobom, które:

Przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO).

Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Kiedy następuje wypłata dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą, w tym samym terminie, w którym ZUS wypłaca te świadczenia. W przypadku osób po 75. roku życia dodatek jest przyznawany automatycznie i wypłacany od kolejnego miesiąca po ukończeniu 75 lat. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymują dodatek po złożeniu wniosku wraz z odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku; dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczy przede wszystkim emerytów i rencistów, a jego kwota ulega waloryzacji. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez urząd miasta lub gminy i przysługuje osobie z niepełnosprawnością lub w wieku powyżej 75 lat, jeśli nie może samodzielnie funkcjonować. Kluczową różnicą jest to, że nie można pobierać tych dwóch świadczeń jednocześnie.