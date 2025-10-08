REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bonus pieniężny od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!

Bonus pieniężny od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2025, 13:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, dodatek pielęgnacyjny
Bonus pieniężny od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje dodatkowe świadczenia finansowe osobom spełniającym kryteria wieku lub stanu zdrowia. Świadczeniem tym jest tzw. dodatek pielęgnacyjny, który jest wypłacany automatycznie co miesiąc seniorom po ukończeniu 75. roku życia – w ich przypadku nie jest wymagane składanie żadnego wniosku do ZUS.

rozwiń >

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i na jakich zasadach?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mające na celu wsparcie finansowe osób, które ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia potrzebują opieki i pomocy innych (np. opiekunki, wsparcia w domu). Choć teoretycznie środki te mają pokryć koszty związane z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności/wieku (np. leki, higiena osobista, sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, dojazdy do lekarzy), emeryci i renciści mogą je wykorzystać całkowicie dowolnie, a ZUS nie wymaga dokumentowania wydatków.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny - uprawnieni i zasady składania wniosków

Dodatek pielęgnacyjny jest przeznaczony dla dwóch głównych grup beneficjentów:

  1. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji: Są to osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego.
  2. Seniorzy w podeszłym wieku: Są to wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, pod warunkiem, że pobierają już emeryturę lub rentę z ZUS. Osoby te nie muszą składać żadnego wniosku – dodatek jest im przyznawany automatycznie po spełnieniu kryterium wieku.

Wysokość i forma wypłaty dodatku pielęgnacyjnego

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych i nie zależy od ich dochodów, sytuacji życiowej czy innych pobieranych świadczeń. Od 1 marca 2025 roku dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem nieopodatkowanym, co oznacza, że cała kwota jest wypłacana świadczeniobiorcy "na rękę".

Ważne ograniczenia w dodatku pielęgnacyjnym

Świadczenie (dodatek pielęgnacyjny) nie przysługuje osobom, które:

REKLAMA

  • Przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO).
  • Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Kiedy następuje wypłata dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą, w tym samym terminie, w którym ZUS wypłaca te świadczenia. W przypadku osób po 75. roku życia dodatek jest przyznawany automatycznie i wypłacany od kolejnego miesiąca po ukończeniu 75 lat. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymują dodatek po złożeniu wniosku wraz z odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku; dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczy przede wszystkim emerytów i rencistów, a jego kwota ulega waloryzacji. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez urząd miasta lub gminy i przysługuje osobie z niepełnosprawnością lub w wieku powyżej 75 lat, jeśli nie może samodzielnie funkcjonować. Kluczową różnicą jest to, że nie można pobierać tych dwóch świadczeń jednocześnie.

Powiązane
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2025: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2025: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
MOPS wypłaci dodatkowe środki finansowe. Polacy otrzymają nawet kilkaset złotych miesięcznie ekstra
MOPS wypłaci dodatkowe środki finansowe. Polacy otrzymają nawet kilkaset złotych miesięcznie ekstra
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Umowy o dzieło mniej popularne. ZUS pokazał statystyki
08 paź 2025

Umowy o dzieło w Polsce pozostają domeną krótkich zleceń – aż 28 proc. trwa jeden dzień, a najwięcej wykonawców tych umów to osoby w wieku 30–39 lat. Dane ZUS za pierwsze półrocze wskazują na rosnący udział sektorów kreatywnych, takich jak informacja i komunikacja.
Zielone inwestycje a podatek od nieruchomości. Nowe przepisy źródłem wątpliwości
08 paź 2025

Jesienią rady gmin podejmują decyzje dotyczące podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały na ich terenie w kolejnym roku podatkowym. Pracując nad rozwiązaniami na 2026 rok warto pamiętać o zmianach, jakie zaszły od 1 stycznia 2025 roku. Jedną z nich jest zmiana definicji budowli.
Obcokrajowcy na polskim rynku mieszkaniowym. Jak wielu z nich kupuje nieruchomości?
08 paź 2025

Jak dużo obcokrajowców kupuje nowe mieszkania w Polsce? Czy ich liczba rośnie? Jaka jest największa grupa kupujących wśród cudzoziemców? Jakimi mieszkaniami najbardziej interesują się nabywcy zza granicy? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
08 paź 2025

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, w Polsce obchodzony jest zawsze tego samego dnia – 14 października. W tym roku święto to wypada w najbliższy wtorek. Na co mogą liczyć nauczyciele w tym dniu? Okazuje się, że rząd już teraz przygotował dla nich całkiem nowe wsparcie, chociaż trudno ocenić, czy akurat na taki rodzaj wsparcia nauczyciele liczyli.

REKLAMA

Bonus pieniężny od ZUS dla seniorów 75+. Te osoby dostaną dodatkowe świadczenie. Nie muszą składać wniosku!
08 paź 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje dodatkowe świadczenia finansowe osobom spełniającym kryteria wieku lub stanu zdrowia. Świadczeniem tym jest tzw. dodatek pielęgnacyjny, który jest wypłacany automatycznie co miesiąc seniorom po ukończeniu 75. roku życia – w ich przypadku nie jest wymagane składanie żadnego wniosku do ZUS.
273,00 złote dodatku do emerytury. Trzeba złożyć dokumenty, wypłata do 15 dnia miesiąca. Tym razem nie wypłaca ZUS
08 paź 2025

Po złożeniu tego wniosku emeryci mogą dostać co miesiąc dodatkowe świadczenie w wysokości 273 złotych. Trzeba spełnić określone warunki. Pieniędzy nie wypłaca ZUS, a trafiają one na konto do 15 dnia miesiąca.
Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika? Kobieta jest pod ochroną wcześniej
08 paź 2025

Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika, a ile pracownicy? Nie można ich zwolnić, jeżeli niewiele brakuje im do osiągnięcia wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracowników. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę.

Zasoby ochrony ludności. 16 września 2025 r. weszły w życie nowe przepisy
08 paź 2025

Rozporządzenie w sprawie sposobu utrzymywania zasobów ochrony ludności przez obowiązane organy ochrony ludności weszło w życie 16 września 2025 r. Określa ono wytyczne dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz wojewodów.

REKLAMA

Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
08 paź 2025

To świadczenie istnieje od lat, a mimo to wiele osób w ogóle nie wie o jego istnieniu. Nie jest promowane, nie zależy od dochodów i wieku. Co miesiąc ZUS wypłaca dodatkowe 654,48 zł brutto, ale tylko tym, którzy spełniają jeden warunek. Dramatyczny, ale bardzo konkretny. Sprawdź, czy możesz na nie liczyć lub… czy ktoś z Twoich bliskich nie został pominięty.
Reeksport po nieudanej dostawie – jak prawidłowo postąpić?
08 paź 2025

Eksport towarów poza Unię Europejską jest procesem wieloetapowym i wymaga zarówno sprawnej logistyki, jak i poprawnego dopełnienia obowiązków celnych oraz podatkowych. Pomimo starannego przygotowania, czasami zdarzają się sytuacje, w których kontrakt handlowy nie zostaje zrealizowany – odbiorca w kraju trzecim z różnych powodów nie przyjmuje przesyłki. W rezultacie towar wraca na teren Unii, co rodzi szereg pytań: jak ująć taki zwrot w dokumentacji? czy trzeba korygować rozliczenia podatkowe? jak ponownie wysłać towar zgodnie z przepisami?

REKLAMA