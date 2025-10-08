273,00 złote dodatku do emerytury. Trzeba złożyć dokumenty, wypłata do 15 dnia miesiąca. Tym razem nie wypłaca ZUS

Po złożeniu tego wniosku emeryci mogą dostać co miesiąc dodatkowe świadczenie w wysokości 273 złotych. Trzeba spełnić określone warunki. Pieniędzy nie wypłaca ZUS, a trafiają one na konto do 15 dnia miesiąca.

Budżety emerytów wciąż w wielu przypadkach pozostawiają sporo do życzenia. Choć w ostatnich miesiącach możemy przeczytać i usłyszeć, że inflacja znacząco spada, to jednak przeciętny budżet domowy tego nie odczuwa i nadal wiele osób, szczególnie tych prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, boryka się ze wzrostem cen i rosnącymi kosztami utrzymania. To dlatego informacje dotyczące waloryzacji emerytur, a także trzynastej i czternastej emerytury zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto jednak zwracać uwagę również na te, które dotyczą dodatkowych świadczeń, o które mogą ubiegać się seniorzy. Jednym z nich jest świadczenie ratownicze, które można pobierać z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Przysługuje ono strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach:

a) w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,

b) w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz

osiągnął:

a) w przypadku mężczyzn – 65. rok życia,

b) w przypadku kobiet – 60. rok życia.

Czym jest czynne uczestnictwo? To bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Co istotne, przy jego naliczaniu nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Jak udowodnić spełnienie tego warunku? Ewidencję udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, obejmującą datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleń lub ćwiczeń oraz imienny wykaz ich uczestników, prowadzi właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Dane te są przechowywane przez co najmniej 50 lat.

Dodatkowe 273 złote w budżetach emerytów

Świadczenie może zostać przyznane jedynie na wniosek uprawnionego. Zainteresowany może złożyć go osobiście, ale może to również zrobić w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik albo opiekun prawny. Należy zrobić to do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby ochotniczej straży pożarnej strażaka ratownika OSP. Świadczenie ratownicze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a pieniądze trafiają na konta uprawnionych do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym je przyznano. Prawo do świadczenia ratowniczego ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Kwota świadczenia ratowniczego została określona w art. 16 ust. 1 ustawy o OSP jako 200 zł, jednak podlega ona z urzędu corocznej waloryzacji od dnia 1 marca, która nie wymaga wydania decyzji. Od marca 2025 roku jest ono wypłacane w wysokości 273 złotych.

