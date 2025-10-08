REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura wyższa o 41%! ZUS wylicza, a decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić

Emerytura wyższa o 41%! ZUS wylicza, a decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić

08 października 2025, 12:56
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS zdradza sposób na to, jak mieć emeryturę wyższą nawet o 41%!
ZUS zdradza sposób na to jak mieć emeryturę wyższą nawet o 41%!
Czy wiesz, że możesz zwiększyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie – i to bez żadnych dodatkowych składek ani wniosków? Wystarczy jedna decyzja. ZUS ujawnia dokładne wyliczenia. Zobacz, ile możesz zyskać, jeśli zdecydujesz się popracować nieco dłużej.

Wyższa emerytura za każdy dodatkowy rok pracy

ZUS przygotował konkretną symulację na przykładzie dwóch osób:

  • mężczyzny urodzonego w styczniu 1960 roku
  • kobiety urodzonej w styczniu 1965 roku

Oboje osiągają wiek emerytalny w styczniu 2025 roku. Jeśli zdecydują się kontynuować pracę zawodową (przy założeniu, że wcześniej odprowadzali składki od przeciętnego wynagrodzenia), ich emerytury mogą wzrosnąć:

  • o 12% – jeśli poczekają z emeryturą do stycznia 2026
  • o 26% – jeśli poczekają do stycznia 2027
  • aż o 41% – jeśli zdecydują się odejść z pracy dopiero w styczniu 2028

To oznacza realny wzrost miesięcznego świadczenia – bez dodatkowych kosztów, bez zmian w przepisach. Decyzja należy tylko do seniora.

Rząd nie zmusza, ale zachęca - opłaca się pracować dłużej

Choć rząd na razie nie planuje podnosić wieku emerytalnego, to jasno stawia na zachęty do dłuższej aktywności zawodowej. Statystyki pokazują, że aż 70% Polaków przechodzi na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tymczasem każda dodatkowa składka i miesiąc pracy podnoszą późniejsze świadczenia.

Można też dorabiać na emeryturze – bez limitów

W Polsce nie trzeba wybierać - albo emerytura, albo praca. Przepisy pozwalają połączyć jedno z drugim. Warunek? Trzeba zakończyć dotychczasową umowę o pracę (nawet tylko na jeden dzień), by móc pobierać emeryturę i dorabiać bez żadnych limitów. Dodatkowo, raz w roku można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych składek.

Jednak ZUS pokazuje liczby:

  • Odroczenie pracy o 1 rok = 12% wyższa emerytura,
  • Dorabianie po przejściu na emeryturę - na pełny etat i ze składkami, emerytura może wzrosnąć od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. Jeśli złożysz wniosek o przeliczenie emerytury - ZUS uwzględni nowe składki.

Przykład:

Osoba dorabiająca 2 000 zł brutto miesięcznie przez rok może zwiększyć swoją emeryturę o 30–60 zł brutto miesięcznie po przeliczeniu (zależnie od wielu czynników, m.in. wieku i średniego dalszego trwania życia).

ZUS podkreśla, że cierpliwość popłaca. Przejście na emeryturę o rok dłużej, jest korzystniejsze finansowo niż przeliczanie emerytury co roku.

Coraz więcej seniorów pracuje mimo emerytury

Na koniec 2015 roku w Polsce było 575,4 tys. pracujących emerytów. Na koniec 2024 roku – już 872,6 tys. To oznacza ponad 51% wzrost w ciągu kilku lat. Seniorzy coraz częściej wybierają model „emerytura + praca”.

Eksperci przypominają, że decyzja o dłuższej pracy powinna być dopasowana indywidualnie.

Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały 2025. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?
Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały 2025. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?
Źródło: INFOR
