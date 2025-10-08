REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2025 i 2026 roku [PRZYKŁAD]

Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2025 i 2026 roku [PRZYKŁAD]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2025, 14:12
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zasiłek stały i pielęgnacyjny z MOPS
Zasiłek stały i pielęgnacyjny z MOPS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny to ważne formy wsparcia m.in. osób starszych i niepełnosprawnych. Komu przysługują te świadczenia? Czy można je łączyć? Co zmieniło się w 2025 r.? Jakich zmian można spodziewać się na rok 2026? Oto ważne informacje, kwoty i prosty przykład!

rozwiń >

Kto dostaje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r.?

Chociaż oba zasiłki wypłacane są przez ośrodki pomocy społecznej, to regulują je inne przepisy. Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek pielęgnacyjny gminy przyznają w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

REKLAMA

Przysługuje on niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom starszym (które ukończyły 75 lat). O zasiłek mogą również ubiegać się osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zobacz również:

Od kilku lat kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie była podwyższana i nie zmieniła się w 2025 r. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Jest to świadczenie wypłacane niezależnie od dochodu.

Dla kogo zasiłek stały z MOPS w 2025 r.?

Zasiłek stały jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Takiej pomocy udziela się m.in. z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby osobom i rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe. Zasiłek stały otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, spełniające kryteria dochodowe. Dochód osoby samotnej powinien być niższy niż kryterium dochodowe przewidziane dla osoby samotnie gospodarującej. W przypadku osoby w rodzinie, jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Kwota maksymalnego zasiłku stałego wzrosła od 1 stycznia 2025 r. z 1000 zł do 1229 zł. Zmieniły się również kryteria dochodowe uprawniające do tego zasiłku. W 2024 r. były to kwoty: 776 zł (dla osoby samotnej) i 600 zł (dla osoby w rodzinie). Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe wzrosły odpowiednio do 1010 zł i 823 zł.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie jest dość skomplikowane, o czym piszemy w artykule pt. MOPS i SKO muszą wyjaśnić, dlaczego dochód do zasiłku stałego jest za wysoki

Co ważne, zmiana progów dochodowych również wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń. W przypadku osoby samotnie gospodarujące zasiłek stały to bowiem różnica między kwotą stanowiącą 130% odpowiedniego kryterium dochodowego a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż wcześniej wspomniana kwota maksymalna. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały gmina ustala w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłek minimalny wynosi 100 zł.

Dochodem - według ustawy o pomocy społecznej - jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Suma ta jest pomniejszana o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przepisy szczegółowo wyliczają też świadczenia, które nie zostaną wliczone do dochodu. Są to m.in. zasiłek celowy, świadczenie „800 plus”, dodatek energetyczny.

Zobacz również:

Zasiłek stały a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny nie został uwzględniony w katalogu wyłączeń. Taka konstrukcja przepisów oznacza, iż otrzymywany zasiłek pielęgnacyjny wpływa na wysokość zasiłku stałego. Prezentuje to poniższy uproszczony przykład:

Przykład

Pani Leokadia jest osobą niepełnosprawną, samotną, która utrzymuje się tylko z zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku stałego. W 2025 r. jej zasiłek stały wynosi 1097,16 zł (130% x 1010 zł - 215,84 zł).

Czy jest szansa na zmianę przepisów?

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku mieszkaniowego z dochodu w pomocy społecznej tak, aby nie zmniejszały wysokości zasiłku stałego. Ministerstwo poinformowało, iż nie toczą się prace w oczekiwanym przez petytora kierunku.

Zobacz również:

Zasiłek stały a inne świadczenia

Warto pamiętać, iż w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Zobacz również:

Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały w 2026 r.

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to czy w 2026 r. zmieni się kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli przepisy się nie zmienią, to w 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny nie wzrośnie. Najbliższa podwyżka jest możliwa dopiero w roku 2027, co ma związek z ustawową weryfikacją kwot świadczeń. Nie oznacza to jednak obowiązkowej waloryzacji. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

Aktualnie nie ma również zatwierdzonych zmian dotyczących kryteriów dochodowych dla zasiłku stałego. Oznacza to, iż w 2026 r. będą obowiązywały takie same kwoty jak w roku 2025.

Zobacz również:

Podsumowanie

Zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny stanowią ważne formy wsparcia. Pamiętajmy jednak, iż na wysokość zasiłku stałego wpływa kilka czynników. W każdym zatem przypadku dochód i wysokość świadczenia ośrodek pomocy społecznej oblicza indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 323; ost. zm. 2024 r., poz. 1871)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Powiązane
Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami? Plany na 2026, 2027 i 2028 r. [FAQ]
Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami? Plany na 2026, 2027 i 2028 r. [FAQ]
Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Przepisy w 2025 r.
Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Przepisy w 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
273,00 złote dodatku do emerytury. Trzeba złożyć dokumenty, wypłata do 15 dnia miesiąca. Tym razem nie wypłaca ZUS
08 paź 2025

Po złożeniu tego wniosku emeryci mogą dostać co miesiąc dodatkowe świadczenie w wysokości 273 złotych. Trzeba spełnić określone warunki. Pieniędzy nie wypłaca ZUS, a trafiają one na konto do 15 dnia miesiąca.
Wojsko to nie tylko mundur, pieniądze i doświadczenie. Po zwolnieniu ze służby żołnierzom przysługują konkretne uprawnienia
08 paź 2025

Młodzi ludzie obecnie przychylniej niż przed laty patrzą na służbę wojskową. Do jej podjęcia zachęcają ich kampanie społeczne i warunki finansowe. Jednak jakie są pozostałe konsekwencje służby wojskowej dla późniejszej kariery cywilnej?
500+ dla seniora, wszystko co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu. Wnioski można składać już od 3 listopada 2025 r.
08 paź 2025

Rząd w celu wykluczenia ubóstwa energetycznego wprowadził od 30 września ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. W związku z podwyżkami cen ogrzewania systemowego (nawet o 80-90%), ustawodawca postanowił wesprzeć najuboższe gospodarstwa. Jednocześnie ustawodawca scedował obsługę wniosków dot. bonu ciepłowniczego na gminy.
Pod domem pojawi się nowy (pomarańczowy) worek na odpady. Nie będzie już trzeba odbywać wycieczek do PSZOK-u
08 paź 2025

Niektóre miasta i gminy w Polsce decydują się na wprowadzenie nowego (pomarańczowego) worka na odpady – aby „ułatwić życie” swoim mieszkańcom (a zwłaszcza seniorom) zwalniając ich z konieczności wizyt w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-ach) oraz aby zapobiec powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów na terenie miasta. Jest to rozwiązanie prospołeczne i proekologiczne, z którego mogą brać przykład również inne miasta i gminy w Polsce.

REKLAMA

W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
07 paź 2025

Od września 2025 r. są znane kwoty wynagrodzenia minimalnego miesięcznego oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest pewien sposób aby zarabiać więcej będąc nadal tylko na minimalnej płacy – nawet o nieco więcej niż jedną dodatkową minimalną pensję w roku! Można otrzymać dodatkowo nawet 5.379,20 zł.
Kolejne pytanie do TSUE o kredyty z WIBOR-em. Czy polskie prawo wystarczająco chroni kredytobiorców?
07 paź 2025

Sąd Okręgowy w Krakowie w osobie sędzi Anny Baran postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), pytanie czy polskie regulacje dotyczące zasad oprocentowania kredytów hipotecznych są zgodne z unijnym prawem chroniącym konsumentów. Analizy pytania prejudycjalnego i jego uzasadnienia, dokonuje radca prawny Paweł Stalski, specjalizujący się w prawie ochronnych konsumentów i w sporach sądowych z bankami.
Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Przepisy w 2025 r.
07 paź 2025

W czerwcu 2025 r. weszły w życie nowe przepisy, które określają minimalne okresy, na jakie – w określonych przypadkach – można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu. Czy zmianom uległy również zasady dotyczące wydawania orzeczeń na stałe? Jakie są aktualnie zasady? Rozwiewamy wątpliwości.
Jeśli stać cię na taki luksus, to zapłać podatek. Urzędy są zgodne i każą płacić miłośnikom zwierząt. Trzeba też dopełnić formalności
08 paź 2025

Czy cena psa, kota, czy żółwia to jedyny koszt, jaki ponosimy zapraszając go pod swój dach? Wiele osób tak myśli i nie bierze pod uwagę tego, że zakup zwierzaka może wiązać się z dodatkowymi kosztami od razu po zakupie.

REKLAMA

Dajesz pieniądze dzieciom? Musisz zachować te warunki, aby fiskus się nie przyczepił - karna stawka to nawet 20% darowizny
07 paź 2025

Któż z nas nie otrzymał lub nie przekazał komuś w rodzinie choćby drobnych sum pieniędzy, na przykład w związku z okazją taką jak rocznica urodzin, czy imieniny? Nie można jednak tego czynić dowolnie, aby nie znaleźć się w polu zainteresowania fiskusa. Nieprawidłowo dokonana darowizna może bowiem oznaczać konieczność zapłacenia karnej stawki podatku, która wynosi 20%, a także odpowiedzialność karno-skarbową! A wystarczy dokonać stosunkowo prostych formalności, by tego uniknąć.
Pracownicy samorządowi i premie – co może zakwestionować Regionalna Izba Obrachunkowa?
08 paź 2025

Premie i nagrody uznaniowe dla pracowników samorządowych to temat, który regularnie budzi zainteresowanie organów nadzoru finansowego. Regionalne Izby Obrachunkowe coraz częściej skupiają się i analizują zasadność ich przyznawania. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych trafiają się nader często.

REKLAMA