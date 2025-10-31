REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Darowizny » Podatek od darowizn » Skarbówka śledzi rozliczenia blikiem. Przesyłasz pieniądze znajomym? Uważaj komu i ile, bo urząd może zgłosić się po podatek

Skarbówka śledzi rozliczenia blikiem. Przesyłasz pieniądze znajomym? Uważaj komu i ile, bo urząd może zgłosić się po podatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 października 2025, 14:14
[Data aktualizacji 31 października 2025, 14:14]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Skarbówka śledzi rozliczenia blikiem. Przesyłasz pieniądze znajomym? Uważaj komu i ile, bo urząd może zgłosić się po podatek
Skarbówka śledzi rozliczenia blikiem. Przesyłasz pieniądze znajomym? Uważaj komu i ile, bo urząd może zgłosić się po podatek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczenia między rodziną i znajomymi nigdy wcześniej nie były tak nieskomplikowane od strony technicznej, jak obecnie. Wystarczy kilka sekund by oddać dług, pokryć część rachunku za kolację, czy zrobić zrzutkę na prezent. Warto jednak pamiętać o tym, że z perspektywy urzędu skarbowego dokonywane przelewy mogą wyglądać inaczej, niż z naszej i niespodziewanie może okazać się, że trzeba zapłacić podatek.

Rozliczenia blikiem przyciągają uwagę skarbówki

Składkowe prezenty, wspólne imprezy i inne tego rodzaju kooperacje między członkami rodziny i znajomymi to nic nowego. Są nieodłączną częścią relacji rodzinnych i towarzyskich. Jednak to, co w ostatnim czasie się w tym zakresie zmieniło, to łatwość w ich organizacji. Możliwość tworzenia grup na komunikatorach i łatwość w przekazywaniu środków finansowych, choćby w formie przelewów na numer telefonu, istotnie uprościły współdziałanie towarzyskie. Jednak jednocześnie – o czym wiele osób zapomina – uczyniły je bardziej ryzykownymi. W ostatnim czasie wiele mówi się o tym, że urzędy skarbowe śledzą nas na każdym kroku, a już niedługo będą rejestrowały online każdy nasz zakup. I faktycznie – nie da się ukryć, że obecnie łatwiej niż przed laty można śledzić dokonywane operacje finansowe i odnajdywać w nich nieprawidłowości. To dlatego wiele mówi się również o tym, że należy z rozwagą wpisywać tytuły dokonywanych przelewów i mieć na względzie brak poczucia humoru urzędników w sprawach skarbowych. O tych wszystkich zastrzeżeniach warto pamiętać również w związku z towarzyskimi rozliczeniami pomiędzy znajomymi. Cyklicznie dokonywane przelewy od tych samym osób mogą bowiem przyciągnąć uwagę organów skarbowych. I choć w oczach stron tych „transakcji” mogą nie być one istotne, to dla urzędy skarbowego mogą stanowić darowiznę. A ta podlega opodatkowaniu na mocy przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Stawka podatku może wynieść 12, 16, a nawet 20 procent!

Obciążenie podatkiem od spadków i darowizn jest uzależnione przede wszystkim od tego, do jakiej grupy podatkowej zaliczają się darczyńca i obdarowany. Obowiązuje w tym zakresie zasada, zgodnie z którą im bliższa rodzina, tym niższy podatek (czy też brak podatku). Ustawodawca wyróżnił trzy grupy podatkowe. Do pierwszej z nich zaliczył: małżonka, zstępnych (np. syna, córkę, wnuki, prawnuki), wstępnych (np. matkę, ojca, dziadków), rodzeństwo, ojczyma, macochę, pasierba, zięcia, synową, teściów. Do drugiej: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych. Trzecia grupa to po prostu inni nabywcy. Przynależność do poszczególnych grup determinuje wysokość darowizny, której można dokonać bez konieczności opodatkowania. Została ona określona poprzez wyznaczenie kwot wolnych, które wynoszą:
- 36.120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
- 27.090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
- 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jak z tego wynika, gdy w grę wchodzą relacje między znajomymi, czyli osobami zaliczonymi do III grupy podatkowej, łatwo przekroczyć ustaloną kwotę, szczególnie że dotyczy ona okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. W kontekście składkowych prezentów i rozliczeń za wspólną organizację spotkań towarzyskich, taka kwota to „prawie nic”. Od nadwyżki ponad kwotę wolną, do wartości 11.833 zł, trzeba będzie zapłacić podatek według stawki 12 proc. (w III grupie podatkowej), a w przypadku przekroczenia tej kwoty, do wartości 23.665 zł będzie to 1420 zł i 16 proc. od nadwyżki ponad 11.833 zł, a następnie, od 23.665 podatek wyniesie 3313 zł 20 gr i 20 proc. od nadwyżki ponad 23.665 zł.

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 4a, art. 9, art. 14, art. 15, art. 17 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1837)

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pieniądze z subkonta ZUS i OFE po zmarłym mogą trafić do rodziny. ZUS wyjaśnia na jakich zasadach i co muszą zrobić spadkobiercy
31 paź 2025

W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone środki mogą zostać podzielone i wypłacone uprawnionym. Jeśli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną tzw. emeryturę docelową, pieniądze co do zasady nie podlegają dziedziczeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od wypłaty pierwszej emerytury docelowej minęło mniej niż trzy lata. Wtedy możliwa jest tzw. wypłata gwarantowana.
Nareszcie koniec tej opłaty - rząd podaje konkrety
31 paź 2025

Wreszcie został ogłoszony projekt ustawy, która definitywnie zniesie obowiązek tej przykrej opłaty obciążającej budżet niemal każdego gospodarstwa domowego, ale także przedsiębiorców korzystających z radia lub telewizora. Chodzi bowiem o zniesienie opłaty za abonament radiowotelewizyjny. Rząd, a konkretnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wreszcie ogłosiła konkrety.
Skomplikowane. Najpierw otrzymuje się świadczenie pielęgnacyjne. Potem oddaje. Można uprościć, ale traci się do 847 zł miesięcznie
31 paź 2025

W okresie przyznawania świadczenia wspierającego (kiedy nie wiadomo, czy osoba niepełnosprawna otrzyma odpowiednio dużo punktów poziomu potrzeby wsparcia), opiekun otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. Potem musi je oddać wstecznie, a za ten sam okres osoba niepełnosprawna ma świadczenie wspierające. Rząd podpowiada (za przepisami), że rodzina osoby niepełnosprawnej może wybrać świadczenie pielęgnacyjne rezygnując ze wspierającego. Tyle, że to się nie opłaca bo świadczenie pielęgnacyjne jest niższe od wspierającego (w jego maksymalnej wysokości).
Nie jest źle. Świadczenie pielęgnacyjne z podwyżką o 99 zł. Tragedia w zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł
30 paź 2025

Jak wygląda ranking świadczeń w 2026 r.? Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy, dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym (większa część ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności) może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (większa część beneficjentów ma stopień znaczny niepełnosprawności). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r. 3386 zł.

REKLAMA

MOPS: Można dostać 6 zasiłków w 3 miesiące. Czytelnik: Nie można [List]
31 paź 2025

Wiele osób piszących do Infor.pl opisuje swoje doświadczenia co do teorii, że zostało wydane odgórne polecenie ograniczania świadczeń wypłacanych przez MOPS. Przykładowo w artykule publikujemy list czytelnika, który twierdzi, że ma informację o poleceniach wydawanych dla pracowników socjalnych w MOPS, aby starali się ograniczyć kwoty przeznaczane na świadczenia dla potrzebujących. Od czasu zaniżania punktacji w WZON co do świadczenia wspierającego (poziom potrzeby wsparcia) stale widzę na forach internetowych tego typu opinie. Jak w każdej teorii spiskowej nie wiadomo, kto miałby wydawać takie zalecenia oraz jak możliwe jest ich wdrożenie i kontrolowanie. Niemniej zjawisko takiego postrzegania MOPS, PZON. WZON, PFRON istnieje od lat i chyba się nasila od 2024 r. (prawdopodobnie z uwagi na powszechnie krytykowaną praktykę przyznawania punktów do świadczenia wspierającego).
Spadek i zachowek a obowiązki rodzinne. Przepisy po zmianach
30 paź 2025

Niedopełnianie obowiązków rodzinnych może wpływać na późniejsze kwestie dotyczące dziedziczenia. Niekiedy jednak odsunięcie krewnych od spadku nie należy do najłatwiejszych. Trzeba pamiętać o szeregu wymogów. Jakich?
Znalazłeś pracę, ale ją straciłeś? Nowe przepisy pozwalają bezrobotnym wrócić do zasiłku
30 paź 2025

1 czerwca 2025 roku weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy, która wprowadza zmiany dotyczące powrotu do zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba bezrobotna, która podjęła pracę lub rozpoczęła działalność gospodarczą, będzie mogła ponownie ubiegać się o zasiłek, jeśli spełni ustalone kryteria. Jakie? Oto szczegóły.
W 2026 roku pracownik z najniższym wynagrodzeniem dostanie ponad 14 tys. zł za rozwiązanie umowy. Skąd ta kwota?
31 paź 2025

Na co mogą liczyć najniżej wynagradzani pracownicy w przypadku niespodziewanej utraty pracy? Obowiązujące przepisy jasno regulują ich prawa i obowiązki pracodawców. Należy do nich wypłata odprawy pieniężnej. Ale czy przysługuje każdemu?

REKLAMA

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co przysługuje [LISTA 2026]
30 paź 2025

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nierzadko zastanawiają się nad tym, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć. Co daje orzeczenie? Jakie są przywileje w pracy? Czy w 2026 r. wzrosną kwoty dostępnych świadczeń i zasiłków? Co z kryteriami dochodowymi? Kto może dostać świadczenie wspierające z ZUS? Prezentujemy najważniejsze zasady w MOPS, PFRON i nie tylko.
Sąd unieważnił kredyt hipoteczny z WIBOR-em. W umowie kredytowej nie było tych ważnych informacji. Co to oznacza dla innych kredytobiorców?
31 paź 2025

W dniu 23 października 2025 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny sygn. akt I C 600/23 unieważnił umowę kredytu hipotecznego opartego na stawce referencyjnej WIBOR, zawartą w 2021 r. z BNP Paribas Bank Polski S.A. To ważny sygnał dla rynku - sądy coraz uważniej przyglądają się przejrzystości umów kredytowych i temu, czy konsument ma realną szansę zrozumieć mechanizm oprocentowania.

REKLAMA