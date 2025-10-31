Nareszcie koniec tej opłaty - rząd podaje konkrety

Wreszcie został ogłoszony projekt ustawy, która definitywnie zniesie obowiązek tej przykrej opłaty obciążającej budżet niemal każdego gospodarstwa domowego, ale także przedsiębiorców korzystających z radia lub telewizora. Chodzi bowiem o zniesienie opłaty za abonament radiowotelewizyjny. Rząd, a konkretnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wreszcie ogłosiła konkrety.

Abonament radiowo-telewizyjny aktualnie w 2025 roku

Opłaty za abonament radiowo-telewizyjny to dodatkowy obowiązek dla posiadaczy radioodbiornika lub telewizora, zdolnych do odbierania sygnału radiowego lub telewizyjnego. Opłata ta służy finansowaniu mediów publicznych – stacji radiowych oraz telewizyjnych. W 2025 roku stawki abonamentu radiowo telewizyjnego wynoszą:

Odbiornik radiowy – stawka 8,70 zł za 1 miesiąc lub 94 zł za cały rok ;

; Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy – stawka 27,30 zł za 1 miesiąc lub 294,90 zł za cały rok.

Ważne Mechanizm obliczenia stawki opłaty za abonament nie jest prosty, gdyż za im więcej miesięcy zapłacimy z góry, tym mniej płacimy łącznie. Powyżej podano przypadki skrajne, to jest opłata najniższa (za 1 miesiąc) oraz najwyższa (za 12 miesięcy, z największą zniżką). Nie musimy natomiast dokonywać od razu wpłaty za cały rok, chociaż wtedy preferencja jest największa, bo oszczędzić można 10%. Wpłacać abonament można także za krótsze okresy, aby otrzymać zniżkę. Najlepiej przedstawia to tabela udostępniana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji: Liczba opłacanych

miesięcy

z góry Wysokość zniżki Tryb wyliczenia wysokości opłaty

(w miesiącach) Wysokość opłaty za odbiornik radiowy

(ze zniżką) Wysokość opłaty

za odbiornik telewizyjny

lub telewizyjny

i radiowy

(ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 3% 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 4% 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 3+1 33,80 zł 106,00 zł 5 miesiące 3+2 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 5% 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 6+1 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 6+2 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 6+3 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 6+3+1 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 6+3+2 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 10% 94,00 zł 294,90 zł (źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Komu przysługują zwolnienia od opłat abonamentu RTV?

Trzeba pamiętać, że nie każdy posiadacz odbiornika objętego abonamentem RTV jest zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej. Zwolnione z tego obowiązku są osoby:

które ukończyły 75 rok życia;

które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;

zaliczonych do I grupy inwalidzkiej (obecnie znaczny stopień niepełnosprawności);

weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Ważne Zwolnienie z opłaty nie przysługuje z automatu. Celem skorzystania ze zwolnienia od opłaty za abonament RTV, trzeba złożyć w dowolnej placówce Poczty Polskiej dokument potwierdzający jeden z tytułów do zwolnienia z opłaty, oraz wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych. Powinno być ono dostępne w każdej placówce pocztowej.

Ważne Za nieopłacony abonament radiowo telewizyjny, oprócz samego ściągnięcia niezapłaconej zaległości wraz z odsetkami, grożą kary. Kara za niezapłacony abonament radiowotelewizyjny wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty. W przypadku gdy posiadamy tylko radio i nie płacimy abonamentu, kara wynosi 261 zł w 2025 roku. W przypadku, gdy abonamentu nie płaciliśmy za telewizor, kara wynosi 819 zł. Co ciekawe, warto wiedzieć, że obowiązku rejestracji odbiornika nie może skontrolować każdy listonosz niejako przy okazji doręczenia korespondencji, ale musi do kontroli posiadać stosowne upoważnienie sporządzone właśnie w tym celu.

Likwidacja abonamentu radiowotelewizyjnego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiła projekt zmian przepisów, który likwidowałby obowiązek zapłaty abonamentu radiowotelewizyjnego. Zamiast abonamentu, środki na funkcjonowanie publicznych stacji radiowych i telewizyjnych byłyby przeznaczane bezpośrednio z budżetu państwa. Wyjściową propozycją resortu kultury jest kwota 2,5 miliarda złotych rocznie. Przepisy mają gwarantować mechanizm waloryzacji tej kwoty, z uwzględnieniem wskaźnika inflacyjnego. Jak deklaruje Minister, kwota ta uwzględnia już uprzednie konsultacje z Ministrem Finansów. Jednocześnie likwidacja abonamentu RTV została uzasadniona w ten sposób, że opłata ta jest słabo egzekwowana, co powoduje, że ten sposób finansowania mediów publicznych stał się nieskuteczny i nie zapewnia im stałego przychodu, a ponadto stanowi archaiczny już w swych założeniach twór.

Inne skutki uboczne nowelizacji

Ponadto według informacji przekazanych przez resort kultury, zmiana przepisów ma przy okazji likwidować instytucję w postaci Rady Mediów Narodowych i pozostawić w zakresie regulacji rynku mediów jedynie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Natomiast sama KRRiT również doczekałaby się reformy funkcjonowania. Jej skład miałby być większy i stanowić 9 członków (obecnie 5), powoływanych jak dotychczas na 6 lat, ale za to rotacyjnie wymieniana byłaby 1/3 składu (3 członków) co dwa lata. Z czego 4 członków miałby wybierać Sejm, 2 Senat, a 3 Prezydent. W związku z tego rodzaju zmianami dotyczącymi składu KRRiT, bieżąca kadencja ich członków miałaby być wygaszona w związku z wejściem w życie ustawy.

Kiedy likwidacja abonamentu RTV?

Niestety mimo przyspieszenia w temacie, resort kultury nie pospieszy się co do wejścia w życie nowych przepisów znoszących abonament. Potwierdzono jedynie, że resort chce zlikwidować abonament RTV do końca obecnej kadencji. Aktualna kadencja kończy się natomiast w listopadzie 2027 roku. Przy takim założeniu i faktycznym przeciągnięciu projektu, na zniesienie abonamentu już w 2026 roku nie ma co liczyć, natomiast realny wydaje się 2027 rok, biorąc pod uwagę czas potrzebny od uchwalenia do wejścia w życie przepisów, oraz fakt, że zapewne wybór członków do nowej kadencji KRRiT będzie planowany jeszcze do końca tej kadencji.