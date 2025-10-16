REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca ponad 350 zł miesięcznie. Wnioski można składać również w KRUS, WBE, ZER MSWiA czy w BESW. O jakie świadczenie chodzi?

ZUS wypłaca ponad 350 zł miesięcznie. Wnioski można składać również w KRUS, WBE, ZER MSWiA czy w BESW. O jakie świadczenie chodzi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2025, 15:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
ZUS wypłaca ponad 350 zł miesięcznie. Wnioski można składać również w KRUS, WBE, ZER MSWiA czy w BESW. O jakie świadczenie chodzi?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeznaczył ponad 1,4 miliarda złotych na wypłaty rent wdowich, z których skorzystało prawie 420 tysięcy uprawnionych. Każda z tych osób otrzymała średnio 356,79 zł miesięcznie. Jednocześnie ZUS wydał 51,3 tysiąca decyzji odmawiających przyznania tego świadczenia. Oto szczegóły.

rozwiń >

Renta wdowia

Renta wdowia to nowe świadczenie, które opiera się na zasadzie częściowego łączenia świadczeń emerytalno-rentowych. Umożliwia osobie owdowiałej zachowanie swojego głównego świadczenia i uzupełnienie go o część świadczenia po zmarłym małżonku.

REKLAMA

REKLAMA

Łączenie świadczeń w rencie wdowiej - jak działa?

Mechanizm renty wdowiej pozwala na połączenie świadczeń na dwa sposoby, w zależności od tego, która opcja jest dla beneficjenta korzystniejsza:

  1. Zachowanie 100 proc. własnego świadczenia (np. emerytury) i dodanie do niego 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku.
  2. Pobieranie 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, powiększonej o 15 proc. własnego świadczenia.

Jak wskazują dane, w większości przypadków (59 proc.) stosowana jest druga konstrukcja, czyli wypłata pełnej renty rodzinnej z dodatkiem 15 proc. świadczenia własnego.

Zobacz również:

Proces wypłat renty wdowiej

Procedura wypłaty renty wdowiej może różnić się w zależności od tego, czy świadczenia pochodzą z jednej, czy z kilku instytucji (np. ZUS i KRUS).

REKLAMA

  • Dwie wypłaty z różnych instytucji: Jeśli osoba uprawniona pobiera świadczenia z dwóch organów rentowych, otrzyma w miesiącu dwie oddzielne wypłaty w różnych terminach.
  • Jedna decyzja administracyjna: Co istotne, nawet przy dwóch wypłatach beneficjent otrzyma tylko jedną decyzję. Wyda ją ta instytucja, która będzie odpowiedzialna za wypłatę mniejszej, 15-procentowej części świadczenia. Druga instytucja, kontynuująca wypłatę świadczenia w pełnej wysokości 100 proc., jedynie poinformuje o tym fakcie bez wydawania nowej decyzji.

Terminy i harmonogram wypłat renty wdowiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujednolicił system wypłat renty wdowiej, aby usprawnić cały proces:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Wypłaty w lipcu: Pierwsze świadczenia będą realizowane w dotychczasowych terminach płatności oraz w dodatkowych dniach lipca.
  • System od sierpnia: Począwszy od sierpnia, wszystkie połączone świadczenia będą wypłacane w jednym z sześciu stałych terminów: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia każdego miesiąca.

Aspekty finansowe i skala programu renty wdowiej

Dotychczasowa kwota wypłat renty wdowiej: Do tej pory ZUS przeznaczył na wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną łącznie 1 miliard 449,8 miliona złotych. Z tej sumy 148,7 miliona złotych to wartość dodanego 15 proc. komponentu.

  • Maksymalna wysokość renty wdowiej: Ustawodawca wprowadził górny limit kwotowy dla renty wdowiej. Nie może ona przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co obecnie daje kwotę 5 636,73 zł brutto.
  • Decyzje odmowne: Należy pamiętać, że nie każdy wniosek jest rozpatrywany pozytywnie. Do chwili obecnej ZUS wydał 51,3 tysiąca decyzji odmawiających przyznania tego świadczenia.
Zobacz również:

Składanie wniosków o rentę wdowią

  • Rola ZUS jako lidera: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kluczową instytucją w procesie, obsługując około 90 proc. wszystkich wniosków. Od 1 stycznia do 14 lipca 2025 roku wpłynęło do niego ponad milion wniosków.
  • Kluczowe terminy: Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem za lipiec, wniosek musi zostać złożony do 31 lipca 2025 roku. Wnioski złożone w późniejszych miesiącach, po pozytywnym rozpatrzeniu, uruchomią wypłatę od miesiąca, w którym zostały złożone.
  • Pozostałe organy emerytalno-rentowe: Oprócz ZUS, wnioski o rentę wdowią można składać również w innych instytucjach, takich jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA), Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Samodzielna kontrola emerytury. Jak sprawdzić, czy Twoja emerytura nie jest zaniżona? Oto proste kroki, aby upewnić się, że ZUS naliczył świadczenie prawidłowo
Samodzielna kontrola emerytury. Jak sprawdzić, czy Twoja emerytura nie jest zaniżona? Oto proste kroki, aby upewnić się, że ZUS naliczył świadczenie prawidłowo
ZUS wypłaca seniorom do 5000 zł rocznie. Lista dodatków po 65. roku życia
ZUS wypłaca seniorom do 5000 zł rocznie. Lista dodatków po 65. roku życia
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy partner ma prawo do zachowku? Przepisy i propozycje zmian
16 paź 2025

Partnerzy często nie wiedzą czy po sobie dziedziczą i jakie mają prawa. Komu przysługuje zachowek? Co z osobami będącymi w związkach nieformalnych? Czy obecne przepisy mogą się zmienić? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!
Darowizna samochodu po wycofaniu z firmy – czy to na pewno bezpieczne podatkowo? Interpretacja skarbówki rozwiewa te wątpliwości
16 paź 2025

Czy przekazanie żonie samochodu wycofanego z działalności gospodarczej może sprowadzić na przedsiębiorcę problemy z fiskusem? Najnowsza interpretacja skarbówki rozwiewa te wątpliwości. Urząd jasno wskazał, że darowizna auta po wycofaniu z firmy nie powoduje powstania przychodu w PIT, o ile spełnione są określone warunki. To ważna wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, jak bezpiecznie przekazać majątek firmowy do majątku prywatnego.
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
16 paź 2025

Masz zwolnienie lekarskie od psychiatry, a mimo to ZUS wzywa Cię na komisję? To wcale nie pomyłka. Urząd może sprawdzić każde L4, także wystawione z powodu depresji czy zaburzeń lękowych. Wielu pacjentów nie wie jednak, co grozi za niestawienie się na badanie ani jak się do niego przygotować. Zobacz, jak przebiega kontrola ZUS przy zwolnieniu od psychiatry, co powiedzieć lekarzowi orzecznikowi i jak bronić swojego prawa do zasiłku.
Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]
16 paź 2025

Aktualnie obowiązuje jeszcze ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), ale czas gruntownie ją znowelizować. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.

REKLAMA

Mini-prohibicja tuż za rogiem – Ministerstwo Zdrowia chce poważnie ograniczyć sprzedaż alkoholu już od 1 stycznia 2026 roku
16 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia przyspieszyło pracę nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. U podstaw nowych założeń leży ograniczenie sprzedaży alkoholu i wyrobów alkoholowych. Projekt jest już na etapie konsultacji społecznych. Okazuje się, że najnowsza propozycja zawiera rozwiązania idące dalej, niż wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo. Wszystko w trosce o zdrowie Polaków.
ZUS wypłaca ponad 350 zł miesięcznie. Wnioski można składać również w KRUS, WBE, ZER MSWiA czy w BESW. O jakie świadczenie chodzi?
16 paź 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeznaczył ponad 1,4 miliarda złotych na wypłaty rent wdowich, z których skorzystało prawie 420 tysięcy uprawnionych. Każda z tych osób otrzymała średnio 356,79 zł miesięcznie. Jednocześnie ZUS wydał 51,3 tysiąca decyzji odmawiających przyznania tego świadczenia. Oto szczegóły.
Skrócony czas pracy. Eksperci ostrzegają: problemem będą absencje i urlopy – firmy już muszą przygotować się na chaos w kadrach
16 paź 2025

Skrócony czas pracy staje się faktem – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyło nabór firm do pilotażu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”. Do programu zakwalifikowano około 90 przedsiębiorstw, choć zgłosiło się niemal dwa tysiące. Eksperci już ostrzegają, że choć to historyczny projekt, może on przynieść poważne problemy z ewidencją, absencjami i urlopami. Firmy będą musiały prowadzić dwa systemy rozliczeń, a kadry staną przed jednym z największych wyzwań organizacyjnych ostatnich lat.
Zmiana czasu na zimowy w 2025 r. – w którą noc zegarki przestawiamy godzinę do tyłu? Co z wynagrodzeniem? Jakie korzyści ze zmian czasu?
16 paź 2025

Zmiana czasu letniego na zimowy w 2025 roku nastąpi (jak co roku) w ostatni weekend października – a dokładnie w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października. Zmiana ta następuje w Polsce i całej Unii Europejskiej zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 3.00 na 2.00 a zatem tej nocy będziemy spać (a niektórzy - pracować) całą godzinę dłużej. Zyskamy 60 minut snu i będziemy mieli więcej jaśniejszych poranków z naturalnym światłem dziennym (słonecznym) ale za to popołudniami szybciej będzie się robiło ciemno. Jaki ma wpływ październikowa zmiana czasu na wynagrodzenie za pracę?

REKLAMA

Polskie firmy w obliczu JPK_ST obowiązującego od 1 stycznia 2026 r.
16 paź 2025

W dobie rosnących kosztów prowadzenia działalności i przyspieszającej cyfryzacji rozliczeń podatkowych, coraz więcej przedsiębiorców szuka oszczędności i spokoju operacyjnego. Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie nowy obowiązek: JPK_KR_ST – elektroniczna ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla podatników CIT (księgi handlowe) oraz ewidencję przychodów (EWP) dla Podatników PIT na PKPiR. To prawdziwa zmiana systemowa, ponieważ po raz pierwszy fiskus zyska wgląd w pełną strukturę majątku firm w formie ujednoliconego pliku JPK.
Właściciele psów i kotów poniosą dodatkowe koszty. Chodzi o obowiązkową ewidencję zwierząt w systemie KROPiK
16 paź 2025

Obowiązek rejestracji psów i kotów w systemie KROPiK będzie wiązał się dla właścicieli zwierząt z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów? Czy da się ich uniknąć? Kto będzie miał dostęp do danych wprowadzonych do systemu? Po co zwierzętom PESEL?

REKLAMA