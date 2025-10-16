ZUS wypłaca ponad 350 zł miesięcznie. Wnioski można składać również w KRUS, WBE, ZER MSWiA czy w BESW. O jakie świadczenie chodzi?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeznaczył ponad 1,4 miliarda złotych na wypłaty rent wdowich, z których skorzystało prawie 420 tysięcy uprawnionych. Każda z tych osób otrzymała średnio 356,79 zł miesięcznie. Jednocześnie ZUS wydał 51,3 tysiąca decyzji odmawiających przyznania tego świadczenia. Oto szczegóły.

Renta wdowia

Renta wdowia to nowe świadczenie, które opiera się na zasadzie częściowego łączenia świadczeń emerytalno-rentowych. Umożliwia osobie owdowiałej zachowanie swojego głównego świadczenia i uzupełnienie go o część świadczenia po zmarłym małżonku.

Łączenie świadczeń w rencie wdowiej - jak działa?

Mechanizm renty wdowiej pozwala na połączenie świadczeń na dwa sposoby, w zależności od tego, która opcja jest dla beneficjenta korzystniejsza:

Zachowanie 100 proc. własnego świadczenia (np. emerytury) i dodanie do niego 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku. Pobieranie 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, powiększonej o 15 proc. własnego świadczenia.

Jak wskazują dane, w większości przypadków (59 proc.) stosowana jest druga konstrukcja, czyli wypłata pełnej renty rodzinnej z dodatkiem 15 proc. świadczenia własnego.

Proces wypłat renty wdowiej

Procedura wypłaty renty wdowiej może różnić się w zależności od tego, czy świadczenia pochodzą z jednej, czy z kilku instytucji (np. ZUS i KRUS).

Dwie wypłaty z różnych instytucji: Jeśli osoba uprawniona pobiera świadczenia z dwóch organów rentowych, otrzyma w miesiącu dwie oddzielne wypłaty w różnych terminach.

Jedna decyzja administracyjna: Co istotne, nawet przy dwóch wypłatach beneficjent otrzyma tylko jedną decyzję. Wyda ją ta instytucja, która będzie odpowiedzialna za wypłatę mniejszej, 15-procentowej części świadczenia. Druga instytucja, kontynuująca wypłatę świadczenia w pełnej wysokości 100 proc., jedynie poinformuje o tym fakcie bez wydawania nowej decyzji.

Terminy i harmonogram wypłat renty wdowiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujednolicił system wypłat renty wdowiej, aby usprawnić cały proces:

Wypłaty w lipcu: Pierwsze świadczenia będą realizowane w dotychczasowych terminach płatności oraz w dodatkowych dniach lipca.

System od sierpnia: Począwszy od sierpnia, wszystkie połączone świadczenia będą wypłacane w jednym z sześciu stałych terminów: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia każdego miesiąca.

Aspekty finansowe i skala programu renty wdowiej

Dotychczasowa kwota wypłat renty wdowiej: Do tej pory ZUS przeznaczył na wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną łącznie 1 miliard 449,8 miliona złotych. Z tej sumy 148,7 miliona złotych to wartość dodanego 15 proc. komponentu.

Maksymalna wysokość renty wdowiej : Ustawodawca wprowadził górny limit kwotowy dla renty wdowiej. Nie może ona przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co obecnie daje kwotę 5 636,73 zł brutto.

: Ustawodawca wprowadził górny limit kwotowy dla renty wdowiej. Nie może ona przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co Decyzje odmowne: Należy pamiętać, że nie każdy wniosek jest rozpatrywany pozytywnie. Do chwili obecnej ZUS wydał 51,3 tysiąca decyzji odmawiających przyznania tego świadczenia.

Składanie wniosków o rentę wdowią

Rola ZUS jako lidera: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kluczową instytucją w procesie, obsługując około 90 proc. wszystkich wniosków. Od 1 stycznia do 14 lipca 2025 roku wpłynęło do niego ponad milion wniosków.

Kluczowe terminy: Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem za lipiec, wniosek musi zostać złożony do 31 lipca 2025 roku. Wnioski złożone w późniejszych miesiącach, po pozytywnym rozpatrzeniu, uruchomią wypłatę od miesiąca, w którym zostały złożone.

Pozostałe organy emerytalno-rentowe: Oprócz ZUS, wnioski o rentę wdowią można składać również w innych instytucjach, takich jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA), Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW).

