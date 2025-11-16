REKLAMA

Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. Oto nowy harmonogram ZUS. Dwa przelewy jednego dnia!

Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. Oto nowy harmonogram ZUS. Dwa przelewy jednego dnia!

16 listopada 2025, 12:35
[Data aktualizacji 18 listopada 2025, 08:43]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
świadczenie 800 plus
Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie 2025. Oto nowy harmonogram ZUS. Dwa przelewy jednego dnia!
ZUS przelewa świadczenie 800 plus w dziesięciu ustalonych terminach każdego miesiąca. Znany jest już harmonogram wypłat na listopad, z którego wynika, że ZUS dwukrotnie wyśle środki, a realizację listopadowych wypłat rozpocznie jeszcze w październiku. Oto szczegóły.

Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wprowadza modyfikacje do harmonogramu wypłat świadczenia 800 plus na listopad 2025 roku, co skutkuje m.in. podwójnymi przelewami w określone dni. Wypłaty za listopad rozpoczną się wcześniej, bo już w październiku. Jest to spowodowane tym, że 1 listopada, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w sobotę. W związku z tym, osoby, które standardowo otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną pieniądze już 30 października 2025 roku.

Zobacz również:

Świadczenie 800 plus - zasady składania wniosków

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus otrzymują rocznie 9600 zł na jedno dziecko. Wnioski o to świadczenie można składać przez cały rok, jednak niezwykle istotne jest złożenie ich przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od czerwca do maja następnego roku. Dostępne są cztery metody aplikowania: za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS / eZUS), systemów bankowości elektronicznej, Portalu Emp@tia (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz aplikacji mobilnej mZUS.

Zobacz również:

Zasady wypłat świadczenia 800 plus dla noworodków

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące od daty narodzin na złożenie wniosku, by uzyskać wypłatę z wyrównaniem od miesiąca narodzin. Wniosek złożony po upływie tego terminu oznacza wypłatę świadczenia dopiero od miesiąca jego złożenia, bez prawa do wyrównania.

Zobacz również:

Szczegółowy harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025

ZUS standardowo realizuje wypłaty 800 plus w 10 ustalonych terminach w miesiącu. Zgodnie z zasadą, gdy termin przypada na dzień wolny od pracy, ZUS przelewa środki wcześniej. W listopadzie 2025 roku będą miały miejsce podwójne wypłaty (obejmujące jednocześnie dwie grupy beneficjentów) w dniach 7 listopada i 14 listopada. Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025 wraz z przesunięciami: Wypłata z terminu 2 listopada (niedziela) nastąpi wcześniej, już w piątek 30 października. Kolejne przelewy mają miejsce 4 listopada. W piątek 7 listopada nastąpi podwójna wypłata, która obejmie także osoby z terminem 9 listopada (niedziela), którego wypłata została przyspieszona z powodu dnia wolnego. Następnie środki zostaną przekazane 12 listopada. Kolejna podwójna wypłata będzie miała miejsce w piątek 14 listopada i obejmie także osoby z terminem 16 listopada (niedziela), którego wypłata została przyspieszona. Wypłaty w standardowym terminie odbędą się jeszcze 18 listopada i 20 listopada. Ostatni termin, 22 listopada (sobota), zostanie przesunięty, a świadczenie trafi do beneficjentów wcześniej, w piątek 21 listopada.

