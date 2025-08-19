REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 500 zł ekstra od ZUS dla osób, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia

500 zł ekstra od ZUS dla osób, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia

19 sierpnia 2025, 08:45
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
500 zł ekstra od ZUS dla osób, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia
Twoja emerytura nie przekracza 2552,39 zł? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie finansowe - świadczenie uzupełniające - z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, że niski dochód to nie jedyne kryterium. Oto szczegóły.

500 zł ekstra od ZUS dla osób, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia

Świadczenie uzupełniające to forma wsparcia wprowadzona na mocy ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma ono na celu pomóc osobom, które z powodu poważnych problemów zdrowotnych potrzebują stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. ZUS ocenia, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczeń, czy dana osoba rzeczywiście wymaga stałej opieki. Jeśli ZUS odmówi przyznania świadczenia, masz prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu miesiąca od jej otrzymania, składając wniosek w jednostce, która rozpatrywała sprawę.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające w 2025 roku?

Świadczenie uzupełniające w 2025 roku, czyli potocznie zwane "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych", przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "500 plus dla seniora", musisz spełniać kilka warunków. Jest to wsparcie przeznaczone dla osób, które potrzebują stałej opieki ze względu na problemy zdrowotne i spełniają określone kryteria dochodowe. Kluczowe warunki otrzymania świadczenia uzupełniającego:

  • Miejsce zamieszkania: Musisz mieszkać w Polsce.
  • Wiek: Musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji: Niezbędne jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub innego równoważnego dokumentu. Choć często kojarzone z osobami po 75. roku życia, świadczenie to mogą otrzymać również osoby młodsze, jeśli ich stan zdrowia to uzasadnia.
  • Kryterium dochodowe: Jeśli nie pobierasz żadnej emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przysługuje ci pełne 500 zł. Jeśli pobierasz takie świadczenia, ich łączna kwota brutto nie może przekraczać 2052,39 zł miesięcznie. W przypadku, gdy suma twoich świadczeń brutto przekracza 2052,39 zł, ale nie jest wyższa niż 2552,39 zł, świadczenie 500 plus dla seniora zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Powyżej kwoty 2552,39 zł świadczenie w ogóle nie przysługuje. Próg dochodowy jest corocznie waloryzowany, więc warto sprawdzać jego aktualną wysokość.

Wniosek o świadczenie uzupełniające

Wniosek o świadczenie uzupełniające, czyli "500 plus dla seniora" możesz złożyć na dwa sposoby:

  • Osobiście: W dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
  • Online: Przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS).

Jeśli w momencie składania wniosku nie masz aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz odpowiednią dokumentację medyczną, która potwierdza twój stan zdrowia.

Jak długo otrzymuje się świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające jest przyznawane na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie jest bezterminowe, pieniądze będą wypłacane do końca życia.

Źródło: INFOR
