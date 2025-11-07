REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » W ten sposób sprawdzisz, czy Twoja emerytura nie jest zaniżona. Oto proste kroki, aby upewnić się, że ZUS naliczył Twoje świadczenie prawidłowo

W ten sposób sprawdzisz, czy Twoja emerytura nie jest zaniżona. Oto proste kroki, aby upewnić się, że ZUS naliczył Twoje świadczenie prawidłowo

07 listopada 2025, 14:02
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytka, seniorka, dokumenty, emerytury, emerytura, przeliczenie emerytury
Jak sprawdzić, czy Twoja emerytura nie jest zaniżona? Oto proste kroki, aby upewnić się, że ZUS naliczył Twoje świadczenie prawidłowo
Na wysokość emerytury wpływają przede wszystkim zgromadzone składki oraz staż pracy. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się wyliczeniem świadczenia, to osobista weryfikacja danych jest kluczowa. Pozwala ona wykryć potencjalne błędy i upewnić się, że emerytura zostanie naliczona na podstawie kompletu poprawnych informacji.

Weryfikacja prawidłowości naliczania emerytury: Kompleksowy Przewodnik

Otrzymanie decyzji emerytalnej z ZUS to moment, w którym kluczowe jest upewnienie się, że wszystkie dane wykorzystane do obliczenia świadczenia są poprawne. Pamiętaj, że nawet drobne błędy, takie jak pominięcie okresu pracy, nieprawidłowe zarobki czy błąd w waloryzacji, mogą znacząco obniżyć ostateczną kwotę Twojej emerytury.

Zobacz również:

Jak wstępnie sprawdzić decyzję ZUS w sprawie emerytury?

Po otrzymaniu dokumentu z ZUS należy dokonać jego ogólnej analizy. Sprawdź, czy uwzględniono wszystkie okresy Twojego zatrudnienia (zarówno składkowe, jak i nieskładkowe), a także czy wysokość składek i podstawa wymiaru są zgodne z Twoją wiedzą. Zweryfikuj też, czy prawidłowo przeliczono i zwaloryzowano zgromadzony kapitał początkowy, co jest szczególnie ważne, jeśli pracowałeś/aś przed 1999 rokiem.

Zobacz również:

Źródła informacji do weryfikacji danych

Aby precyzyjnie sprawdzić, co ZUS ma w swojej ewidencji, warto sięgnąć do kilku źródeł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest podstawowym miejscem weryfikacji danych o przebiegu ubezpieczenia i wysokości składek. Najwygodniejszym sposobem dostępu do tych informacji jest Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Po zalogowaniu na swoje konto możesz sprawdzić szczegółową historię opłaconych składek, zarejestrowane okresy składkowe i nieskładkowe, zgromadzony kapitał emerytalny oraz prognozowaną wysokość świadczenia. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, istnieje możliwość złożenia w placówce ZUS pisemnego wniosku o wydanie informacji o stanie konta ubezpieczonego. Niezwykle ważne jest również przechowywanie własnej dokumentacji z poprzednich miejsc pracy, takiej jak świadectwa, zaświadczenia o zarobkach czy umowy. Dokumenty te mogą być potrzebne do uzupełnienia braków lub wyjaśnienia nieścisłości w danych zgromadzonych przez ZUS. Jeśli Twoje dokumenty zaginęły, spróbuj uzyskać ich duplikaty z archiwów państwowych lub od byłych pracodawców – ma to szczególne znaczenie dla okresów pracy sprzed 1999 roku, gdy dane nie były w pełni gromadzone elektronicznie.

Zobacz również:

Najczęstsze błędy w naliczaniu emerytury

Ustalenie wysokości emerytury opiera się na wielu danych z lat pracy, dlatego błędy mogą się zdarzyć. Najczęściej dotyczą one:

  • Braku uwzględnienia wszystkich okresów składkowych (np. umów zleceń, pracy dorywczej).
  • Nieprawidłowych danych o zarobkach, gdy pracodawca przekazał do ZUS zaniżone kwoty, co obniża podstawę wymiaru.
  • Pominięcia okresów nieskładkowych, takich jak studia, urlopy wychowawcze czy pobieranie zasiłków.
  • Błędów w waloryzacji lub przeliczeniu kapitału początkowego, zwłaszcza u osób starszych stażem.
  • Nieaktualnych danych osobowych, które mogą powodować problemy z identyfikacją składek.

Dokładne sprawdzenie okresów zatrudnienia, wysokości składek oraz zastosowanej waloryzacji pozwala wcześnie wychwycić te rozbieżności.

Zobacz również:

Co zrobić w przypadku stwierdzenia nieścisłości w przeliczaniu emerytury?

Jeśli Twoja weryfikacja wykaże różnice, na przykład został pominięty okres zatrudnienia lub zaniżono wynagrodzenie, musisz działać szybko.

  1. Porównaj dokumenty: Najpierw dokładnie przeczytaj decyzję ZUS i zestaw ją z własną dokumentacją (świadectwami pracy, zaświadczeniami o zarobkach).
  2. Złóż wniosek o ponowne przeliczenie: Jeśli posiadasz nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub wyższe zarobki, złóż odpowiedni wniosek. Możesz też wystąpić o sprostowanie błędów w danych dotyczących składek lub okresów zatrudnienia.
  3. Odwołaj się od decyzji ZUS: Masz na to 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Szybka reakcja i dokładne sprawdzenie emerytury pozwalają uniknąć długotrwałych procedur i zapewnić, że świadczenie zostanie naliczone zgodnie z Twoim faktycznym przebiegiem zatrudnienia.

Polecamy: Kalendarz 2026

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

