Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS – ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. ZUS wypłaca ten dodatek automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy dodatkowych formalności. Ile wynosi? Oto szczegóły.

Ten dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 348,22 zł miesięcznie jest wypłacany automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

W 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kwota jest corocznie waloryzowana i wypłacana razem z emeryturą lub rentą.

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

Osoby, które ukończyły 75 lat.

Pobierają emeryturę lub rentę z ZUS.

Dodatek przysługuje bez względu na wysokość podstawowego świadczenia oraz sytuację majątkową seniora.

Dodatek jest przyznawany przez ZUS z urzędu i wypłacany automatycznie od miesiąca następującego po ukończeniu 75 lat. Nie trzeba składać żadnego wniosku. W przypadku innych sytuacji, np. całkowitej niezdolności do pracy, wymagane jest złożenie wniosku z zaświadczeniem lekarskim.

Nie, ZUS przyznaje ten dodatek z urzędu i wypłaca go automatycznie wraz z emeryturą lub rentą.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom, które przebywają dłużej niż 2 tygodnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Jakie dokumenty są potrzebne, jeśli nie mam ukończonych 75 lat, ale jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji?

W takim przypadku należy złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk OL-9).