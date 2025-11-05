REKLAMA

Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS – ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS – ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

05 listopada 2025, 15:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dodatek pielęgnacyjny, pieniądze, gotówka
Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS – ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. ZUS wypłaca ten dodatek automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy dodatkowych formalności. Ile wynosi? Oto szczegóły.

Specjalny dodatek dla seniorów po 75 roku życia - dodatek pielęgnacyjny

Osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mają prawo do specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. Ten dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 348,22 zł miesięcznie jest wypłacany automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Sprawdź, jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia i jakie warunki trzeba spełnić.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2025?

W 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kwota jest corocznie waloryzowana i wypłacana razem z emeryturą lub rentą.

Dla kogo dodatek pielęgnacyjny?

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

  • Osoby, które ukończyły 75 lat.
  • Pobierają emeryturę lub rentę z ZUS.

Dodatek przysługuje bez względu na wysokość podstawowego świadczenia oraz sytuację majątkową seniora.

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?

Dodatek jest przyznawany przez ZUS z urzędu i wypłacany automatycznie od miesiąca następującego po ukończeniu 75 lat. Nie trzeba składać żadnego wniosku. W przypadku innych sytuacji, np. całkowitej niezdolności do pracy, wymagane jest złożenie wniosku z zaświadczeniem lekarskim.

Czy trzeba składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?

Nie, ZUS przyznaje ten dodatek z urzędu i wypłaca go automatycznie wraz z emeryturą lub rentą.

Czy dostanę dodatek pielęgnacyjny, jeśli mieszkam w domu opieki?

Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom, które przebywają dłużej niż 2 tygodnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Jakie dokumenty są potrzebne, jeśli nie mam ukończonych 75 lat, ale jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji?

W takim przypadku należy złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk OL-9).

Źródło: INFOR
