Specjalny dodatek dla seniorów po 75. roku życia od ZUS – ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. ZUS wypłaca ten dodatek automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy dodatkowych formalności. Ile wynosi? Oto szczegóły.
- Specjalny dodatek dla seniorów po 75 roku życia - dodatek pielęgnacyjny
- Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2025?
- Dla kogo dodatek pielęgnacyjny?
- Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?
- Czy trzeba składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?
- Czy dostanę dodatek pielęgnacyjny, jeśli mieszkam w domu opieki?
- Jakie dokumenty są potrzebne, jeśli nie mam ukończonych 75 lat, ale jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji?
Specjalny dodatek dla seniorów po 75 roku życia - dodatek pielęgnacyjny
Osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mają prawo do specjalnego dodatku pielęgnacyjnego. Ten dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 348,22 zł miesięcznie jest wypłacany automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Sprawdź, jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia i jakie warunki trzeba spełnić.
Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2025?
W 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kwota jest corocznie waloryzowana i wypłacana razem z emeryturą lub rentą.
Dla kogo dodatek pielęgnacyjny?
Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS?
- Osoby, które ukończyły 75 lat.
- Pobierają emeryturę lub rentę z ZUS.
Dodatek przysługuje bez względu na wysokość podstawowego świadczenia oraz sytuację majątkową seniora.
Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?
Dodatek jest przyznawany przez ZUS z urzędu i wypłacany automatycznie od miesiąca następującego po ukończeniu 75 lat. Nie trzeba składać żadnego wniosku. W przypadku innych sytuacji, np. całkowitej niezdolności do pracy, wymagane jest złożenie wniosku z zaświadczeniem lekarskim.
Czy trzeba składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia?
Nie, ZUS przyznaje ten dodatek z urzędu i wypłaca go automatycznie wraz z emeryturą lub rentą.
Czy dostanę dodatek pielęgnacyjny, jeśli mieszkam w domu opieki?
Dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobom, które przebywają dłużej niż 2 tygodnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Jakie dokumenty są potrzebne, jeśli nie mam ukończonych 75 lat, ale jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji?
W takim przypadku należy złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk OL-9).
