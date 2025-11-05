REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie wspierające a pobyt w ośrodku lub w prywatnym domu opieki. Dlaczego nie wszyscy niepełnosprawni dostaną wsparcie finansowe? Czy nastąpi zmiana przepisów?

Świadczenie wspierające a pobyt w ośrodku lub w prywatnym domu opieki. Dlaczego nie wszyscy niepełnosprawni dostaną wsparcie finansowe? Czy nastąpi zmiana przepisów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2025, 09:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami
Świadczenie wspierające a pobyt w ośrodku lub w prywatnym domu opieki. Dlaczego nie wszyscy niepełnosprawni dostaną wsparcie? Czy nastąpi zmiana przepisów?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające miało być nową formą pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, wypłacaną przez ZUS bez względu na dochód. Jednak nie wszyscy uprawnieni, czyli ci, którzy uzyskali odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (co najmniej 70 punktów), mogą je otrzymać. Jedną z głównych przeszkód jest pobyt w placówkach całodobowej opieki. Oto szczegóły.

Świadczenie wspierające a kluczowe wyłączenie: pobyt w instytucji całodobowej opieki

Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym, świadczenie to nie przysługuje, jeżeli osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w jednej z poniższych instytucji:

REKLAMA

REKLAMA

  • Dom pomocy społecznej (DPS),
  • Rodzinny dom pomocy,
  • Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczy (ZPO),
  • Inne placówki zapewniające całodobową opiekę (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej),
  • Zakład karny, poprawczy lub areszt śledczy.

Co istotne, ustawa nie rozróżnia placówek publicznych od prywatnych. Sam fakt przebywania w instytucji, która zapewnia całodobową opiekę, jest podstawą do odmowy lub zawieszenia wypłaty świadczenia wspierającego.

Dlaczego świadczenie wspierające nie przysługuje w ośrodku?

Głównym powodem, dla którego ustawodawca wprowadził to wyłączenie, jest chęć uniknięcia podwójnego finansowania. Jeżeli osoba przebywa w instytucji, której działalność jest dotowana lub finansowana ze środków publicznych (np. publiczny DPS), państwo ponosi już część kosztów jej utrzymania i opieki. Świadczenie wspierające, będące formą pomocy finansowej, w takim wypadku byłoby traktowane jako nieuzasadnione dublowanie wydatków. Kontrowersje narastają w przypadku placówek prywatnych (komercyjnych domów opieki). Rodziny osób z niepełnosprawnościami i eksperci podkreślają, że w placówkach prywatnych państwo nie ponosi żadnych kosztów utrzymania pensjonariusza. Świadczenie wspierające (które może wynosić nawet ponad 4000 zł miesięcznie) mogłoby stanowić realne wsparcie finansowe dla rodzin w pokryciu wysokich opłat za opiekę komercyjną (często rzędu 5000–8000 zł). Obecna luka prawna prowadzi do niesprawiedliwości. Osoba korzystająca z całodobowej, prywatnej opieki w swoim domu ma prawo do świadczenia, podczas gdy ta sama osoba w prywatnym domu opieki jest tego prawa pozbawiona.

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych przebywających w ośrodkach pomocy. Czy nastąpi zmiana przepisów?

Kwestia wyłączenia z prawa do świadczenia wspierającego osób przebywających w prywatnych placówkach budzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej (naruszenie zasady równości i prawa do zabezpieczenia społecznego) i jest przedmiotem interpelacji poselskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało przegląd działania ustawy po pierwszym roku jej obowiązywania, czyli w 2025 roku. Póki co się to nie wydarzyło. Na tej podstawie mogą zostać podjęte decyzje dotyczące ewentualnych zmian. Głównym postulatem, który ma szansę zostać rozważony w toku przeglądu, jest zniesienie ograniczenia dla osób, których pobyt w placówce całodobowej jest w całości pokrywany ze środków własnych (lub ich rodzin).

REKLAMA

Ważne terminy świadczenia wspierającego

Warto pamiętać, że samo świadczenie wspierające jest wprowadzane stopniowo. Kalendarz wdrożenia jest uzależniony od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia, przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym wcześniej można ubiegać się o świadczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Od 1 stycznia 2024 roku możliwość ubiegania się o świadczenie mają osoby, które uzyskały od 87 do 100 punktów.
  • Od 1 stycznia 2025 roku dołączą do nich osoby z poziomem potrzeby wsparcia wynoszącym od 78 do 86 punktów.
  • Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie zostanie udostępnione dla osób, które uzyskały od 70 do 77 punktów.

Nawet jeśli przepisy dotyczące pobytu w placówkach się zmienią, osoby z niższym poziomem wsparcia będą mogły ubiegać się o świadczenie zgodnie z tym trzyletnim harmonogramem.

Świadczenie wspierające a pobyt w ośrodku lub w prywatnym domu opieki - podsumowanie

Aktualna sytuacja prawna dotycząca świadczenia wspierającego (stan na listopad 2025 roku) nadal budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście osób przebywających w placówkach całodobowej opieki. Mimo że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło zaplanowany na 2025 rok przegląd przepisów po pierwszym roku obowiązywania ustawy, kluczowe wyłączenie pozostaje w mocy. Obecne przepisy w dalszym ciągu wykluczają z prawa do świadczenia wspierającego osoby, które przebywają w instytucjach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej (DPS), rodzinne domy pomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL), czy pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO). Co szczególnie istotne i krytykowane przez stronę społeczną, wyłączenie to jest stosowane niezależnie od tego, czy placówka jest publiczna, czy prywatna. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli pobyt w prywatnym domu opieki jest w całości opłacany ze środków własnych lub rodzinnych, świadczenie wspierające – mające służyć poprawie jakości życia – nie przysługuje, a ustawodawca uzasadnia to chęcią uniknięcia podwójnego finansowania.

Kwestia niesprawiedliwego traktowania osób w prywatnych, pełnopłatnych placówkach była przedmiotem ministerialnych analiz w ramach przeglądu ustawy, a także jest podnoszona w pismach kierowanych do rządu, np. przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Choć Rada Ministrów przyjęła już sprawozdanie i rekomendacje po przeglądzie, na chwilę obecną (listopad 2025 roku) nie wprowadzono nowelizacji, która zniosłaby ten zakaz dla osób w pełni finansujących swój pobyt. Można jednak oczekiwać, że ewentualne przyszłe zmiany, jeśli do nich dojdzie, będą wynikały właśnie z tych rekomendacji.

Powiązane
Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski
Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski
ZUS wypłaca 4133 zł świadczenia co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada
ZUS wypłaca 4133 zł świadczenia co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 stycznia 2026 r.?
05 lis 2025

Nauczyciele zyskają prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który ma wejść w życie z początkiem 2026 roku. Nowe przepisy mają uregulować problem, który od września 2025 r. budził kontrowersje w środowisku oświatowym.
Nieoczekiwana listopadowa waloryzacja emerytur – co najmniej 2 tysiące złotych dla każdego emeryta i rencisty. Prezydent już złożył swój podpis
05 lis 2025

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest raz w roku, w dniu 1 marca. Na wskaźnik waloryzacji, który decyduje o kwocie podwyżki świadczeń - ma wpływ kilka czynników (w tym zwłaszcza ubiegłoroczna inflacja). Dotychczas, nie była zagwarantowana minimalna kwota takiej corocznej waloryzacji (tj. kwota minimalnego podwyższenia świadczeń). Stan ten - ma jednak ulec zmianie, w związku z podpisaniem przez Prezydenta Karola Nawrockiego, w dniu 3 listopada br., projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Bankowe konta Polaków pod lupą skarbówki. Chodzi o ten jeden dokument. Kary mogą być gigantyczne
05 lis 2025

Zwolniona z podatku darowizna, przekazana przez rodziców dzieciom, może zamienić się w prawdziwy kłopot z urzędem skarbowym. Wystarczy drobny błąd formalny, by fiskus – bez cienia litości – sięgnął po drakońskie sankcje. Ci, którym powinęła się noga, dostają od urzędów kary sięgające nawet 20 procent wartości darowizny, a do tego grozi im postępowanie karno-skarbowe. Jak to możliwe, że prezent od najbliższych może skończyć się gigantycznym rachunkiem od państwa?
RPP stopy procentowe - listopad 2025 [Tabela]
04 lis 2025

RPP: stopy procentowe w listopadzie 2025 roku idą w dół 0,25 pkt proc. Tabela przedstawia jak zmieniają się raty kredytu hipotecznego po obniżce stóp procentowych.

REKLAMA

Sąd Najwyższy rozstrzyga dylemat: kiedy wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, a kiedy wytaczać powództwo o uzgodnienie?
04 lis 2025

Postanowieniem z 27 marca 2025 roku Sąd Najwyższy uchylił rozstrzygnięcie sądu II instancji w sprawie dotyczącej wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, wskazując jednocześnie na fundamentalne różnice między postępowaniem wieczystoksięgowym a powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Orzeczenie to ma kluczowe znaczenie dla praktyki obrotu nieruchomościami, szczególnie w sytuacjach, gdy ujawniają się historyczne nieprawidłowości związane z prawem własności.
PFRON: Dużo punktów dla stopnia znacznego (do 10 pkt). Mniej dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
04 lis 2025

W PFRON funkcjonuje system punktów. Aby otrzymać dofinansowanie do np. zakupu samochodu w PFRON (przez osobę niepełnosprawną) trzeba złożyć wniosek. Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty. Maksymalna korzyść to 10 punktów. Dzięki nim osoba niepełnosprawna ma szanse na wyższe dofinansowanie z PFRON.
Wszystkie niedziele handlowe w miesiącu: wszystkie sklepy otwarte przez całe weekendy - od Lidla i galerii handlowych po Żabkę. Ten miesiąc już blisko
05 lis 2025

Wszystkie to mała przesada, trzy pierwsze, bo ostatnia z czterech niedziel tego miesiąca – 30 dnia jest bliska Nowego Roku więc nie ma potrzeby by była handlowa. Ale takie skumulowanie niedziel handlowych to doskonała okazja do zbadania jak by to było gdyby tak działo się każdego miesiąca, zwłaszcza że zdarzy się pierwszy raz od wielu lat i następny taki układ będzie za kolejny rok.
Seniorzy warto wiedzieć: Prezydent zdecyduje co do emerytur i rent w kontekście granic potrąceń [sprawa z 20 października 2025 r.]. Czy będzie większa ochrona dochodów osób starszych?
04 lis 2025

Nie od dzisiaj wiadomo, że potrącenia alimentacyjne z emerytur i rent stanowią jeden z najdelikatniejszych i najczęściej dyskutowanych aspektów polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Chodzi o mechanizm prawny, który pozwala na obciążanie świadczeń emerytalno-rentowych długami alimentacyjnymi, co ma służyć ochronie interesów wierzycieli (najczęściej byłych partnerów lub dzieci). Jednak w praktyce, rygorystyczne i nieelastyczne limity tych potrąceń mogą prowadzić do sytuacji, w których emeryci i renciści są pozbawiani środków niezbędnych do godnego życia, szczególnie w obliczu rosnących kosztów utrzymania, problemów zdrowotnych oraz starości. Sprawą zajmie się Prezydent RP wraz ze swoim biurem ekspertów i zdecyduje co do emerytur i rent w kontekście granic potrąceń.

REKLAMA

Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
04 lis 2025

W 2025 i 2026 roku system przyznawania świadczenia wspierającego obejmie kolejne grupy osób z niepełnosprawnościami. To jedno z najważniejszych świadczeń wprowadzonych w ostatnich latach, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna. O tym jednak, kto i ile dostanie, decyduje liczba punktów przyznanych przez komisję wojewódzką (WZON). Warto wiedzieć, jak wygląda ta ocena, od czego zależy wynik i jak zwiększyć swoje szanse na wyższe świadczenie.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2025 rok. Kiedy wypłata i komu przysługuje trzynastka w 2026 r.?
04 lis 2025

W 2026 roku nauczyciele otrzymają tzw. trzynastą pensję za 2025 rok. To świadczenie, znane formalnie jako dodatkowe wynagrodzenie roczne, przysługuje pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom szkół publicznych. Wyjaśniamy, komu się ono należy, jak obliczyć jego wysokość i kiedy należy się spodziewać wypłaty.

REKLAMA