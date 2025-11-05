Od stycznia 2026 r. trudniej będzie rozwiązać umowę. Dłuższe okresy wypowiedzenia dla tych pracowników. Od maja dla kolejnej grupy

Dłuższe okresy wypowiedzenia od 2026 roku

Już od kilku miesięcy jedną z najczęściej omawianych zmian z zakresu prawa pracy jest zmiana dotycząca zasad obliczania stażu pracy. Przepisy zostały już uchwalone i nie ma wątpliwości co do tego, że od stycznia 2026 r. pierwsi pracownicy będą mogli korzystać z płynących z nich pozytywnych konsekwencji. Pierwsi, bo od tego dnia ze zmian skorzystają osoby zatrudnione u pracodawców budżetowych. Pozostali pracownicy, zatrudnieni na rynku prywatnym, będą musieli poczekać do maja 2026 roku.

REKLAMA

Przypomnijmy, że do końca 2025 roku staż pracy pracownika oblicza się sumując wskazane przez ustawodawcę okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy i niektóre inne, zrównane z nimi. Nie są do nich jednak zaliczane okresy prowadzenia działalności gospodarczej, czy okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Gdy wejdą w życie znowelizowane regulacje, to się zmieni. W konsekwencji staż pracy osób, które będą mogły wykazać tego rodzaju okresy, może istotnie wzrosnąć. To oczywiście będzie miało wpływ na szereg uprawnień, np. wysokość dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej, czy wymiar urlopu wypoczynkowego. W niektórych przypadkach takie ponowne przeliczenie stażu może wpłynąć również na dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Polecamy: Kalendarz 2026

Długość okresów wypowiedzenia wynika z przepisów

Na gruncie obowiązujących przepisów każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. W art. 36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ustawodawca określił długość okresów wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony i uzależnił je od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak, okres ten wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Oznacza to, że w przypadku pracowników, którzy przed podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę współpracowali z danym pracodawcą również na podstawie umowy zlecenia, to okres ten trzeba będzie zaliczyć do ich zakładowego stażu pracy, a w konsekwencji dotyczący ich okres wypowiedzenia może się wydłużyć.