Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie pielęgnacyjne 2026 – nowa kwota od stycznia. Sprawdź, ile wyniesie po podwyżce

Świadczenie pielęgnacyjne 2026 – nowa kwota od stycznia. Sprawdź, ile wyniesie po podwyżce

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 listopada 2025, 14:36
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Świadczenie pielęgnacyjne 2026 – nowa kwota od stycznia. Sprawdź, ile wyniesie po podwyżce
Od 1 stycznia 2026 wyższe świadczenie pielęgnacyjne. Sprawdź, ile dostaniesz po podwyżce
Od stycznia 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne ponownie wzrośnie, a nowa kwota będzie wyraźnie wyższa niż obecnie. To kolejna zmiana, która ma poprawić sytuację rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. Podwyżka może nie wydawać się duża, ale jej znaczenie odczują tysiące opiekunów w całym kraju. Sprawdź, dlaczego świadczenie znów rośnie i co w praktyce oznacza ta decyzja dla domowych budżetów.

Każdego roku państwo waloryzuje świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, jednym z najważniejszych jest świadczenie pielęgnacyjne. Podstawą podwyżki jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym artykule przeanalizujemy, co oznacza ta zmiana, dla kogo, kiedy, na jakich warunkach oraz z jakimi konsekwencjami.

Kwota i mechanizm waloryzacji

Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3287 zł miesięcznie. W 2026 roku Rada Ministrów zapowiedziała wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 3 proc., co oznacza, że najniższa płaca ma wynieść 4806 zł brutto.

W związku z tym, zgodnie z mechanizmem corocznej waloryzacji, świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do około 3386 zł miesięcznie, czyli o około 99 zł więcej niż w 2025 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego wysokość jest co roku zwiększana o wskaźnik procentowy wzrostu minimalnego wynagrodzenia i zaokrąglana do pełnych złotych w górę.

Kogo dotyczy podwyżka?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które spełniają określone warunki opieki nad osobą niepełnosprawną. Oto zestawienie najważniejszych:

  • Opieka nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia, która ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, że wymagana jest stała lub długotrwała opieka albo pomoc innej osoby, lub że konieczny jest stały współudział opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Osoby, które miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach (np. opieka nad osobą, która po ukończeniu 18 lat nadal ma prawo) zachowują uprawnienia na podstawie ochrony praw nabytych.
  • Opiekun może łączyć aktywność zawodową z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego – czyli praca na etat lub prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza prawa do świadczenia.
  • W przypadku, gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą uprawnioną – świadczenie podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę objętą opieką.

Znaczenie podwyżki – dlaczego to ważne

Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku to realne wsparcie dla tysięcy rodzin, które każdego dnia sprawują opiekę nad osobami ze znaczną niepełnosprawnością. Dodatkowe środki pozwalają nie tylko pokryć rosnące koszty leczenia, rehabilitacji czy dojazdów, ale też zwiększają poczucie bezpieczeństwa finansowego w gospodarstwach domowych, gdzie często tylko jedna osoba może pracować.

Powiązanie świadczenia z płacą minimalną gwarantuje przewidywalność kolejnych podwyżek, co ułatwia planowanie wydatków w dłuższej perspektywie. Choć tegoroczny wzrost o około 100 zł może wydawać się symboliczny, dla wielu rodzin oznacza zauważalne wsparcie, zwłaszcza w obliczu inflacji i systematycznie rosnących kosztów życia.

FAQ

1. Czy każda osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne otrzyma pełną kwotę 3 386 zł od 2026 roku?

Tak, pod warunkiem spełnienia warunków (opieka nad osobą z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat, odpowiednie orzeczenie itp.). Kwota bazowa dotyczy wszystkich spełniających warunki.

2. Czy można łączyć pracę zawodową z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego?

Tak, od 2024 roku opiekun może podejmować pracę bez ograniczeń przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Co, jeśli opiekuję się więcej niż jedną osobą uprawnioną?

Wówczas świadczenie zostaje podwyższone o 100% (czyli o całą bazową kwotę) za drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawujesz opiekę.

4. Skąd dokładnie wiadomo, że świadczenie będzie wynosić ok. 3386 zł?

Kwota ta wynika z powiązania z minimalnym wynagrodzeniem i prognozy wzrostu o około 3%. Możliwe są niewielkie korekty po oficjalnym obwieszczeniu.

5. Co zrobić, jeśli moje orzeczenie wkrótce wygasa?

Złóż wniosek o przedłużenie orzeczenia (o np. stopniu niepełnosprawności) w odpowiednim zespole orzekającym. Prawo do świadczenia zależy często od ważności orzeczenia.

Podstawa Prawna

Źródło: INFOR
