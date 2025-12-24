REKLAMA

Urodzenie dziecka w 2026 roku. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć rodzice?

Urodzenie dziecka w 2026 roku. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć rodzice?

24 grudnia 2025, 04:00
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co przysługuje rodzicom po narodzinach dziecka w 2026 roku?
Co przysługuje rodzicom po narodzinach dziecka w 2026 roku?
Shutterstock

Istnieje kilka rodzajów świadczeń, o jakie mogą się starać rodzice po narodzinach pociechy. Ile wynoszą najważniejsze świadczenia w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

rozwiń >

Co przysługuje po urodzeniu dziecka w 2026 r.?

Wszystko wskazuje na to, iż w przyszłym roku rodzicom dzieci nowonarodzonych będą przysługiwały podobne świadczenia jak obecnie. W tym momencie nie ma bowiem zaplanowanych zmian prawa dla świadczeń rodzinnych na 2026 rok. Wydatki na świadczenia dla rodzin zostały też zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej, nad którą obecnie pracuje Sejm. Przykładowo, na program „Rodzina 800+” rząd chce przeznaczyć ok. 61,7 mld zł.

Poniżej opisujemy kilka najważniejszych świadczeń i wymagania, jakie muszą spełnić rodzice.

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w 2026 r.

Gdy dziecko przychodzi na świat, to pierwszym świadczeniem, które często przychodzi do głowy rodzicom jest właśnie tzw. becikowe. W przypadku jednorazowej zapomogi koniecznym warunkiem jest to, aby kobieta pozostawała pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie od lekarza albo położnej dołącza się do wniosku. Równie ważny jest próg dochodowy, który w przyszłym rok nadal powinien wynosić 1922 zł netto (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę). Ponadto w przypadku samotnego wychowywania dziecka ważne jest to, by były na nie ustalone alimenty od drugiego z rodziców. Warunek ten w wyjątkowych sytuacjach nie musi być spełniony np. gdy rodzic nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany.

Ważne

Wniosek o becikowe składa się w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin.

Przykład

Gdy dziecko urodziło się 13 marca 2026 r. to termin na złożenie wniosku upłynie 13 marca 2027 r.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Gdy rodzina ma niskie dochody, warto ubiegać się o zasiłek rodzinny i przysługujące do niego dodatki. Na najmłodsze dzieci gminy przyznają zasiłki w kwocie 95 zł miesięcznie. Można też otrzymać jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi 1000 zł. Łącznie z wyżej opisanym becikowym będzie to zatem jednorazowa kwota 2000 zł. Dodatek do zasiłku nie funkcjonuje jednak samodzielnie. Mogą go otrzymać tylko osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego. A zasiłek nie jest łatwy do uzyskania. Obowiązuje tu próg dochodowy 674 zł, który prawdopodobnie nie zmieni się w 2026 roku. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem (o niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym), to kryterium jest nieco wyższe i wynosi 764 zł.

Świadczenie wychowawcze, czyli 800 plus na nowonarodzone dziecko w 2026 r.

O świadczenie wychowawcze warto zawnioskować w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna tzw. 800 plus od miesiąca urodzenia dziecka. Złożenie wniosku po tym terminie będzie skutkowało ustaleniem prawa do świadczenia począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca danego okresu świadczeniowego.

Okres świadczeniowy dla tzw. 800 plus trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Wnioski można jednak składać już od 1 lutego.

Ważne

Rodzice dzieci urodzonych do 31 maja 2026 r. złożą zatem dwa wnioski o 800 plus. Pierwszy wniosek będzie dotyczył aktualnego okresu, który potrwa jeszcze do końca maja 2026 r. Drugi wniosek zostanie złożony (na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się od czerwca 2026 r.

Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w 2026 r.

Świadczenie rodzicielskie, potocznie nazywane kosiniakowym stanowi ważną formę wsparcia rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W praktyce będą to zatem często studenci czy osoby bezrobotne. Kosiniakowe można otrzymywać przez rok, a dokładniej przez okres 52 tygodni. Na bliźnięta lub trojaczki czas ten odpowiednio się wydłuża. Bez względu na liczbę dzieci kosiniakowe przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Warto pamiętać, iż w marcu 2025 r. weszły w życie korzystne przepisy dla rodziców dzieci wcześnie urodzonych, przewidujące wydłużenie czasu na jaki przysługuje kosiniakowe.

Kosiniakowe gminy wypłacają bez względu na dochód.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” w 2026 r.

Z danych ZUS wynika, iż to właśnie świadczenie „aktywnie w żłobku” jest najpopularniejszą formą wsparcia w ramach programu „Aktywny rodzic”. Dopłata do żłobka (klubu dziecięcego, dziennego opiekuna) wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

O dofinansowanie do żłobka najwcześniej można zawnioskować w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do placówki. Gdy rodzic zrobi to w ciągu dwóch miesięcy, to prawo do świadczenia uzyska od tego dnia.

Dopłata przysługuje nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia, lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4. rok życia.

Ważne

Co ważne, przepisy nie określają dolnej granicy wieku dziecka. Z tego powodu o świadczenie mogą też ubiegać się rodzice dzieci w wieku poniżej 12 miesiąca życia.

Pamiętajmy, iż ZUS nie wypłaca świadczenia bezpośrednio rodzicom, a przekazuje je bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki.

Jakie jeszcze świadczenia można dostać na nowonarodzone dziecko?

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością warto postarać się o orzeczenie i dostępne formy wsparcia np. zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Gdy mamy do czynienia z bezskutecznością egzekucji alimentów, można ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1576; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1301).

Źródło: INFOR
