Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie 800 plus dla polskich rodzin, zamiast mrożenia cen prądu i dodatku osłonowego, z których wycofuje się rząd. Prezydent już złożył swój podpis

Nowe świadczenie 800 plus dla polskich rodzin, zamiast mrożenia cen prądu i dodatku osłonowego, z których wycofuje się rząd. Prezydent już złożył swój podpis

15 listopada 2025, 18:32
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
świadczenie, 800 plus, prąd, energia elektryczna, rząd, prezydent, Karol Nawrocki
Nowe świadczenie 800 plus dla polskich rodzin, zamiast mrożenia cen prądu i dodatku osłonowego, z których wycofuje się rząd. Prezydent już złożył swój podpis
Kancelaria Prezydenta RP

W dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który już na dniach ma zostać złożony przez niego do Sejmu. Projekt ten – według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada trwałe obniżenie rachunków za prąd, dzięki któremu – „ponad 800 zł rocznie będą mogły oszczędzić polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych.”

rozwiń >

Koniec wsparcia od 2026 r. – rząd wycofuje mechanizm, który stanowił ochronę dla odbiorców energii elektrycznej przed podwyżkami cen prądu

Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej – tylko do 31 grudnia 2025 r. zostaje przedłużony mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh. Jest to niższa cena niż ta, która wynika z zatwierdzonych zmian taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Rozwiązanie to oznacza, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych w najbliższym czasie nie wzrosną, ale tylko do końca 2025 r.

Zamrożenie cen energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 r. zostaje wprowadzone poprzez dodanie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 lit. e w brzmieniu: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a: wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.. Dotychczas – mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych był bowiem ustalony do dnia 30 września 2025 r. Ww. przepis, wprowadzający zamrożenie cen energii elektrycznej do końca 2025 r., wszedł w życie z dniem 30 września 2025 r.

W 2026 r. wsparcie odbiorców energii elektrycznej w postaci ustalania maksymalnej ceny (tj. mrożenia cen energii elektrycznej) nie ma już być kontynuowane. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy (ustalającej maksymalną cenę energii elektrycznej na okres od 1 października do 31 grudnia 2025 r.) – analiza sytuacji na rynku energii elektrycznej wskazuje na zasadność stopniowego odchodzenia od wsparcia odbiorców tej energii. Początkowo zaplanowano, że datą końcową stosowania ceny maksymalnej powinien być 30 września 2025 r., ale – „aby zapewnić pełne poczucie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych” – ustawa, która weszła w życie z dniem 30 września br., przewiduje jej zmianę na 31 grudnia 2025 r.

Nie tylko koniec z maksymalnymi cenami prądu, ale również (w dalszym ciągu) – brak dodatku osłonowego

W kontekście rachunków za energię elektryczną, które obciążają budżety polskich rodzin – warto również wspomnieć, że w 2026, jak i 2027 r. nadal nie będzie przysługiwał tzw. dodatek osłonowy (ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej zakłada bowiem wydłużenie zawieszenia jego wypłat z 31 grudnia 2025 r., do 31 grudnia 2027 r.). Ministerstwo Energii przekonuje, że jest to podyktowane:

  • niską kwotą dodatku,
  • ograniczoną grupą jego beneficjentów oraz
  • wdrożeniem w ostatnich latach lepszych rozwiązań chroniących odbiorców energii elektrycznej przed wzrostami cen tej energii.

W następstwie dokonania zmiany art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – wszystkie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone do 31 grudnia 2027 r., zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Nowe świadczenie 800 plus dla polskich rodzin, zamiast mrożenia cen prądu i dodatku osłonowego, z których wycofuje się rząd – Prezydent Karol Nawrocki złożył już swój podpis pod projektem ustawy

W dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który już na dniach ma zostać złożony przez niego do Sejmu. Projekt ten – według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada:

  • trwałe obniżenie rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych i firm (docelowo o 33 proc.) oraz
  • uproszczenie rozliczeń za prąd, czyli likwidację skomplikowanych opłat, dzięki czemu – rachunki za energię elektryczną będą dla odbiorców czytelniejsze.

„Tani prąd – 33%” (bo tak najnowszą inicjatywę ustawodawczą Karola Nawrockiego określa Kancelaria Prezydenta) to realizacja przez Prezydenta jego kolejnego zobowiązania wyborczego, które w opublikowanym podczas kampanii wyborczej planie 21 postulatów, brzmiało właśnie: „Tani prąd 33%, rachunki o 1/3 w dół”.

W czasie przemówienia, które miało miejsce w dniu 7 listopada br., po podpisaniu przez Prezydenta projektu jego nowej inicjatywy – Karol Nawrocki podkreślił, że Polska jest na drugim miejscu wśród państw Unii Europejskiej – zaraz po Czechach – z najwyższą ceną energii elektrycznej. Zwrócił uwagę, że prezentowane przez niego rozwiązania to nie doraźne działanie, lecz trwała reforma systemu opłat.

„Jako Prezydent Polski chcę powiedzieć, że reprezentuję wyłącznie interes Polaków i skupiam się na tym, co dla Polaków jest ważne, a są to właśnie ceny prądu” – zaznaczył Nawrocki.

Nowe świadczenie 800 plus dla polskich rodzin, zamiast mrożenia cen prądu i dodatku osłonowego, z których wycofuje się rząd – komu będzie przysługiwało?

Nowe wsparcie w zakresie kosztów rachunków za energię elektryczną, które wynika z projektu ustawy, będącego inicjatywą ustawodawczą Prezydenta (tj. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2), ma być skierowane zarówno do gospodarstw domowych, jak i do firm.

Nowe świadczenie 800 plus dla polskich rodzin, zamiast mrożenia cen prądu i dodatku osłonowego, z których wycofuje się rząd – na czym dokładnie ma polegać?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który niebawem ma zostać złożony przez Prezydenta do Sejmu (i dopiero wówczas jego treść ujrzy światło dzienne”) – według informacji opublikowanej w komunikacie wydanym przez Kancelarię Prezydenta:

Ważne

Opiera się na czterech filarach:

  1. likwidacji dodatkowych opłat (OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej i opłaty przejściowej),
  2. ograniczeniu kosztów certyfikatów,
  3. obniżeniu opłat dystrybucyjnych (tj. ograniczeniu nadmiernych zysków operatorów sieci poprzez obniżenie regulowanej stopy zwrotu (WACC)) oraz
  4. zmianie zasad bilansowania systemu.

Musimy także wrócić do stawki 5 proc. VAT za prąd – stwierdził, w czasie swojego przemówienia, Karol Nawrocki, mając na myśli – trwałe utrzymanie obniżonej stawki VAT za energię elektryczną na poziomie 5% zamiast powrotu do 23% i podkreślił, że efektem tych wszystkich zmian ma być to, że ponad 800 zł rocznie będą mogły oszczędzić polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych.

Wśród wynikających z projektu korzyści dla gospodarstw domowych, Prezydent wymienia:

  • niższe rachunkiprzeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi około 800 zł rocznie na rachunkach za prąd,
  • prostsze rozliczeniarachunek za energię dla typowej rodziny spadnie z ok. 2500 zł do 1700 zł rocznie, co oznacza obniżkę kosztów o około 33%,
  • niższe koszty życia – obniżka cen prądu przełoży się na spadek kosztów utrzymania i pomoże zahamować wzrost cen w gospodarce.

Spadek kosztów, wynikających z rachunków za energię elektryczną, który ma być skutkiem najnowszej inicjatywy ustawodawczej Prezydenta dla gospodarstw domowych, obrazuje poniższy wykres:

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Karola Nawrockiego, Tani Prąd - 33%

Kancelaria Prezydenta RP

Wśród wynikających z projektu korzyści dla firm i gospodarki, Prezydent natomiast:

  • tańszą energię – co ma przełożyć się na większą konkurencyjność i stanowić impuls dla gospodarki.
  • niższe koszty energii rachunki za prąd dla firm spadną nawet o 20% i więcej, co szczególnie odczują małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • poprawę konkurencyjności MŚP – tańsza energia elektryczna zmniejszy koszty prowadzenia biznesu, ułatwiając krajowym firmom konkurowanie z zagranicznymi,
  • impuls dla gospodarki – ulga kosztowa dla firm wesprze inwestycje, zwiększy płynność finansową i pomoże ograniczyć skalę redukcji zatrudnienia.

Czy w budżecie państwa znajdą się pieniądze na nowe wsparcie w zakresie kosztów rachunków za energię elektryczną, proponowane przez Prezydenta Karola Nawrockiego?

Podczas przemówienia, które miało miejsce w dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki przekonywał również, że budżet państwa nie straci na wprowadzeniu proponowanych przez niego rozwiązań w zakresie obniżenia kosztów ponoszonych przez Polaków na energię elektryczną, z tego względu, że – środki ETS zostaną po prostu przekierowane, co jest zgodne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.”

„Już od 2024 roku 100 proc. środków z ETS powinno służyć finansowaniu transformacji. To jest zgodne z zasadami unijnymi i jest zgodne z zapowiedziami polskiego rządu” – wyjaśnił Prezydent.

Nowe świadczenie 800 plus dla polskich rodzin, zamiast mrożenia cen prądu i dodatku osłonowego, z których wycofuje się rząd – od kiedy miałoby przysługiwać?

Na chwilę obecną nie znamy jeszcze proponowanej przez Prezydenta Karola Nawrockiego daty wejścia w życie ustawy, która miałaby doprowadzić do obniżenia kosztów energii elektrycznej, pozwalając tym samym, aby – przeciętne polskie gospodarstwo domowe – zaoszczędziło na rachunkach za prąd średnio około 800 zł rocznie. W dniu 7 listopada 2025 r. – jak poinformowała Kancelaria Prezydenta – Karol Nawrocki złożył swój podpis pod projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który ma teraz zostać wniesiony przez niego do Sejmu i dopiero wówczas – jego treść zostanie podana do publicznej wiadomości.

Należy jednak mieć świadomość, że jak projekt zostanie już wniesiony do Sejmu – czekać go będzie jeszcze długa droga przez niemalże cały proces legislacyjny (tj. prace w Sejmie, a następnie w Senacie), zanim ponownie trafi on na biurko Prezydenta, celem ostatecznego złożenia pod nim swojego podpisu przez Karola Nawrockiego.

Ogłaszając swoja najnowszą inicjatywę ustawodawczą, Prezydent zaapelował do wszystkich ugrupowań zasiadających w polskim parlamencie o poparcie tego projektu, który ma sprawić, że zostanie „usystematyzowany polski rynek energii elektrycznej, a Polacy będą płacić mniej”.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1302)
  • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1622 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 953 z późn. zm.)

fot. Mikołaj Bujak/KPRP

